Après Tesla, Mercedes tente de démocratiser le volant yoke

Le système de volant électronique steer-by-wire va bientôt équiper la nouvelle version de la berline EQS de Mercedes. Le constructeur allemand prévoit également d’y intégrer le volant yoke, largement plébiscité par Tesla.

Volant Yoke
Crédits : Mercedes

Voilà plusieurs années maintenant que Mercedes s’est lancée dans la course aux voitures électriques. En 2021, le fabricant allemand a par exemple lancé l’EQS, une berline 100?% électrique qui visait à concurrencer la Model?S Long Range de Tesla. Mais Mercedes ne compte pas s’arrêter là et cherche à redonner le plaisir de conduire via plusieurs nouveautés.

En effet, le célèbre fabricant de voitures allemand compte refondre sa voiture électrique EQS en y intégrant une technologie de pointe. Il s’agit du steer-by-wire, qui permet une direction contrôlée électroniquement via des servomoteurs, comme dans les avions. Pour rappel, les directions mécaniques traditionnelles utilisent une connexion physique entre le volant et la crémaillère de direction.

Mercedes change tout : le volant façon avion et le steer-by-wire débarquent sur l’EQS

D’ailleurs, Mercedes pousse le concept encore plus loin en intégrant directement le volant de type yoke, notamment popularisé par Tesla. Celui-ci n’est pas circulaire, mais affiche plutôt un design de « manche à balai » d’avion de ligne. Toutefois, malgré son aspect futuriste, ce design ne plaît pas à tout le monde.

On a par exemple pu voir le propriétaire d’une Tesla Model?S Plaid qui, agacé par son volant yoke, l’a remplacé par un volant de Model?3. Mais Mercedes est consciente de ce problème et compte également proposer une version de son EQS équipée d’un volant circulaire classique.

De plus, les premières impressions concernant le steer-by-wire et le volant yoke de Mercedes semblent rassurantes. Selon InsideEVs, le nouveau système de conduite de l’EQS serait « le meilleur du marché ». De son côté, The Drive affirme que la voiture électrique allemande serait équipée du premier « volant yoke qui fonctionne réellement ».

D’ailleurs, Mercedes a également choisi d’opter pour une redondance de ses systèmes de direction, afin d’assurer une sécurité optimale sur la route. « Ces deux voies de signal garantissent que la capacité de direction est toujours assurée », assure Mercedes. Le fabricant affirme par ailleurs avoir parcouru plus d’un million de kilomètres pour s’assurer de la fiabilité de ses nouveaux systèmes de conduite.

Source : Mercedes


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