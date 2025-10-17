L’autoroute ruine l’autonomie des voitures électriques, cette étude le prouve

Rouler vite au volant d’une voiture électrique semble grisant, mais le résultat l’est beaucoup moins. Une récente série de tests montre à quel point la vitesse peut changer la donne.

L’autonomie reste la principale préoccupation des conducteurs de voitures électriques. Sur le papier, les chiffres annoncés par les constructeurs paraissent rassurants. Mais la réalité de la route est bien différente. Une série de tests menés lors du road trip Eurocharge 2025 a montré que la vitesse a un impact colossal sur la consommation.

Sur les trajets effectués à 130 km/h, tous les véhicules testés ont perdu en moyenne 40 % de leur autonomie. À cette allure, même les modèles les plus récents comme la Porsche Macan EV ou l’Audi A6 e-tron Quattro ont vu leur efficacité s’effondrer. En revanche, sur les routes secondaires limitées à 90 km/h, ces mêmes voitures ont presque atteint leur autonomie WLTP officielle. Le Renault 4 E-Tech, par exemple, est passé d’une consommation de 13,8 kWh/100 km sur route à 23,3 kWh/100 km sur autoroute.

L’autonomie des voitures électriques s’écroule au-delà de 120 km/h

Les chiffres sont sans appel : à 130 km/h, un véhicule capable de parcourir 380 km à vitesse modérée ne dépassera pas 220 km sur autoroute. Le vent, le poids des passagers ou le chargement accentuent encore cette perte. En Allemagne, où certaines portions d’autoroute n’ont pas de limitation, les conducteurs doivent souvent multiplier les arrêts recharge. Le phénomène touche toutes les marques, même celles réputées pour leur efficacité, comme Tesla, BYD ou BMW.

L’ingénierie des véhicules joue aussi un rôle. Les modèles équipés de systèmes 800 volts, comme la Lucid Air, sont aujourd’hui les plus efficaces. Ceux-ci peuvent dépasser 800 km d’autonomie en conduite stable à 110 km/h. À l’inverse, les véhicules dotés d’architectures 400 volts, comme la BMW i5 actuelle, peinent à maintenir de bonnes performances énergétiques à haute vitesse. La marque de cette dernière prépare toutefois une nouvelle génération, baptisée Neue Klasse, censée améliorer le rendement et réduire la consommation sur longs trajets.

En attendant, une seule solution existe pour rouler loin sans passer son temps à recharger : lever le pied. Rester proche des limitations, voire rouler légèrement en dessous, permet non seulement d’augmenter l’autonomie, mais aussi d’éviter les amendes pour excès de vitesse. Et avec le prix moyen de l’électricité en Europe, chaque 100 km parcourus à vive allure coûte désormais plusieurs euros de plus qu’en conduite modérée.