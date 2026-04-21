Moins de 4 minutes pour charger à 80 %, cette batterie de voiture va définitivement tuer l’argument de la recharge

CATL vient de dévoiler sa batterie Shenxing de troisième génération. Elle passe de 10 à 80 % en moins de 4 minutes, ce qui en fait la plus rapide jamais annoncée pour une voiture électrique. Après 1 000 cycles de recharge ultra-rapide, elle conserve plus de 90 % de sa capacité.

La recharge des voitures électriques reste le principal argument des défenseurs du thermique. Trop longue, trop contraignante, elle freine encore l'adoption massive des véhicules branchés. Les constructeurs chinois enchaînent pourtant les annonces spectaculaires. En février, BYD avait présenté une borne capable de délivrer 1 500 kW. La course à la recharge ultra-rapide s'accélère à une vitesse que l'industrie européenne peine à suivre.

CATL, numéro un mondial des fabricants de batteries, vient de passer à la vitesse supérieure. Le géant chinois a dévoilé la troisième génération de sa Shenxing, une technologie LFP aux performances inédites. Cette nouvelle génération dépasse les records de la concurrence. La Blade Battery 2.0 de BYD nécessite 9 minutes pour passer de 10 à 97 %. Ce nouvelle batterie permet à une berline électrique de récupérer 700 km d'autonomie en 5 minutes.

La Shenxing Gen 3 de CATL pulvérise tous les records de recharge pour les voitures électriques

La Shenxing Gen 3 affiche des chiffres impressionnants. Elle monte de 10 à 35 % en 1 minute. Elle atteint 80 % en 3 minutes et 44 secondes, et 90 % en 6 minutes et 27 secondes. Par grand froid, à -30 °C, une recharge de 20 à 98 % prend seulement 9 minutes. CATL annonce une résistance interne de 0,25 milliohm, soit 50 % sous la moyenne du secteur. Une résistance plus basse signifie que le courant circule plus librement dans les cellules, ce qui permet d'encaisser des puissances de charge bien plus élevées sans surchauffe. Résultat, la charge s'accélère encore davantage.

La durabilité suit le même niveau d'ambition. La Shenxing Gen 3 intègre une technologie de chauffage par impulsions pour monter rapidement en température lors d'une recharge rapide par temps froid. Un système de refroidissement par les flancs des cellules améliore l'efficacité thermique de 20 %, ce qui réduit les risques de dégradation à long terme. Ces innovations placent CATL dans une position de force face à ses rivaux. Aucune date de commercialisation ni prix n'ont encore été communiqués, mais les premières voitures chinoises équipées devraient arriver dans les prochains mois.