Samsung lance The Premiere, le premier vidéoprojecteur 4K avec HDR10+

Samsung vient de lever le voile sur The Premiere, un vidéoprojecteur compatible 4K et certifié HDR10+. Disponible d’ici la fin de l’année en France, il dispose d’une focale ultra-courte et ambitionne de remplacer votre traditionnel téléviseur. On fait le point sur toutes les informations disponibles.

Lors d’une conférence en ligne baptisée « Life Unstoppable », Samsung a dévoilé une poignée de nouveautés, parmi lesquelles les vidéoprojecteurs The Premiere. La marque propose deux modèles projetant respectivement des images de 120 pouces et 130 pouces.

« The Premiere se positionne à 11 cm seulement du mur, grâce à son ultra-courte focale. Il offre donc un gain de place important tout en facilitant son installation à l’extrême » explique Samsung. Contrairement aux autres projecteurs sur le marché, The Premiere peut être disposé juste devant la surface d’affichage. Sans le moindre recul, les projecteurs sont capables d’afficher une image de 3,3 mètres ou 3 mètres (en fonction du modèle choisi).

Le constructeur met en avant la facilité d’installation de l’engin par rapport aux solutions concurrentes. En général, les projecteurs doit en effet être fixé en hauteur à une distance précise du mur. Néanmoins, de nombreux projecteurs récents, dont les produits de Xiaomi – tel le Xiaomi Mi Laser Projector-, offrent aussi une focale courte.

« Il est doté d’une barre de son intégrée, restituant un son surround Acoustic Beam, et offre une qualité d’image 4K grâce à la technologie de pointe Triple Laser » poursuit le fabricant. The Premiere offre une luminosité maximale de 2800 lumens. Enfin, Samsung souligne que « The Premiere LSP9T (NDLR : le modèle de 130 pouces) est le premier projecteur au monde certifié HDR10+« . Cette certification, jusqu’ici réservée aux téléviseurs, smartphones, tablettes et aux moniteurs, promet un rendu réaliste des images en ajustant les métadonnées et la luminosité scène par scène.

The Premiere sera disponible dès la fin de l’année aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. Malheureusement, Samsung n’a pas encore communiqué sur le prix de vente de son nouveau projecteur. Au vu des innovations et de la fiche technique, on peut s’attendre à un tarif élevé. On attend votre avis sur The Premiere dans les commentaires.