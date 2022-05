Meilleur TV 75 pouces : quel modèle acheter en 2022 ?

Lorsqu'on atteint une diagonale de 75 pouces sur sa TV, ce n'est plus seulement qu'une question de 4K, de HDR, d'enceintes… Il faut également qu'elle s'intègre à sa maison. Voici donc nos modèles recommandés pour 2022.

Notre sélection des meilleurs téléviseurs 75 pouces en 2022

Et oui : les diagonales immenses de 75 pouces (et légèrement plus) sont désormais accessibles au commun des mortels, un fait dont on n'avait pas l'habitude il y a encore quelques années. Mais lorsqu'un téléviseur prend autant de place dans un intérieur, mieux vaut qu'il s'intègre naturellement à son environnement. Aussi, notre sélection vous offre bien sûr les meilleurs téléviseurs 75 pouces du marché, mais aussi celles qui ne jureront pas dans votre déco.

TV LG 77C2

TV LG OLED77C2 au meilleur prix Boulanger 3790€ Découvrir l'offre

Rakuten 3790€ Découvrir l'offre

Fnac 3799€ Découvrir l'offre

Darty 3799€ Découvrir l'offre

Amazon 4159.98€ Découvrir l'offre

LG est le grand maître du marché aujourd'hui, c'est indéniable. Et avec sa nouvelle gamme C2, il continue de mettre des claques à quiconque voudrait se frotter à lui. Sa nouvelle version en 77 pouces profite de sa dernière technologie de dalle à la luminosité renforcée, mais pas que.

On parle tout de même d'un écran 77 pouces qui offre une expérience HDR excellente et est livré avec une calibration parfaite de l'image. Rajoutez à cela un design terriblement fin qui pourra s'intégrer partout, un traitement d'image proche de la perfection et le meilleur mode jeu du marché pour convenir aux joueurs exigeants et vous avez simplement la meilleure TV disponible dans cette diagonale. Mais bien sûr, tout cela a un coût non négligeable.

Les + Les - Qualité d'image imbattable Terriblement onéreuse Consomme peu Excellente interface WebOS

TV Philips 77OLED806

TV Philips 77OLED806 au meilleur prix Fnac 3490€ Découvrir l'offre

Darty 3499€ Découvrir l'offre

Amazon 5139.48€ Découvrir l'offre

Rakuten 6032.97€ Découvrir l'offre

Philips a toujours été une valeur sûre sur le marché, et son dernier 77 pouces OLED est loin d'aller contre cela. S'il reste bien sûr un concurrent direct de LG, il s'y fournit quand même en dalles ce qui garantit déjà une bonne base de travail.

Surtout, avec ce dernier modèle, le constructeur s'est attaché à offrir un traitement d'images excellent et à réduire la latence en jeu. C'était auparavant l'un de ses plus grands défauts, enfin corrigé sur cette génération.

Et bien sûr, il y a l'Ambilight. Son système d'éclairage qui englobe l'écran et s'adapte à l'image reste une exclusivité du constructeur, et pas des moindres. Les écrans Philips mettent une ambiance si particulière qu'il est difficile de ne pas craquer.

Les + Les - Ambilight toujours aussi stylé Système son perfectible Très bonne qualité d'image Amélioration du retard d'affichage

TV Sony XR-75X90J

TV Sony Bravia XR75X90J au meilleur prix Rakuten 1590€ Découvrir l'offre

Fnac 1599€ Découvrir l'offre

Darty 1599€ Découvrir l'offre

Ce Sony Bravia XR-75X90J n'est pas un OLED, non, mais a le mérite d'être disponible à la moitié du prix des toutes dernières dalles LG. Et ce n'est pas rien, d'autant qu'il s'agit d'un excellent téléviseur avec un traitement d'images bien supérieur à la moyenne des appareils dans sa catégorie tarifaire.

Qui dit LCD dit également pic de luminosité supérieur, et c'est sur ce terrain qu'il tire le plus son épingle du jeu. Mais surtout, depuis peu, le téléviseur a bien reçu sa mise à jour qui lui permet d'activer le Variable Refresh Rate sur ses ports HDMI 2.1. De quoi profiter pleinement des dernières consoles de salon et leur taux de rafraîchissement supérieur !

Les + Les - Très bonne calibration Nombre de zones limité Très lumineux Réfléchissant VRR sur le HDMI 2.1 Audio perfectible Excellent rapport qualité/prix

TV TCL 75C729

TV TCL 75C729 au meilleur prix Fnac 1049€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1049€ Découvrir l'offre

Conforama 1090€ Découvrir l'offre

Rakuten 1090€ Découvrir l'offre

Darty 1099€ Découvrir l'offre

Amazon 1126.04€ Découvrir l'offre Plus d'offres

On peut vouloir une grande diagonale sans avoir les moyens du premium. TCL reste le constructeur phare dans cette catégorie, et son 75C729 n'a pas déçu. Alors oui : nous sommes sur un LCD plutôt classique, mais qui offre une excellente qualité d'image par défaut. Il propose même le HDMI 2.1 à 100 Hz pour les joueurs !

Où sont les défauts dans ce cas ? Tout commence par son rétroéclairage et ses pics de luminosité, qui ne suffiront pas à offrir une expérience HDR convaincante. L'écran en lui-même a aussi tendance à agripper les reflets et n'offre pas les meilleurs angles de vision du marché. Mais à ce prix-là… On peut tout à fait s'y faire.

Les + Les - Dalle 100 Hz à ce prix Ecran réfléchissant Très bon contraste Pas assez lumineux pour le HDR Android TV intégré Angles de vision pas ouf

TV Samsung The Frame

TV Samsung The Frame QE75LS03B au meilleur prix Boulanger 3390€ Découvrir l'offre

Rakuten 3390€ Découvrir l'offre

Fnac 3399€ Découvrir l'offre

Samsung 3399€ Découvrir l'offre

Darty 3399€ Découvrir l'offre

Amazon 3776.98€ Découvrir l'offre Plus d'offres

La gamme The Frame de Samsung est toujours assez particulière dans ce marché, puisque l'idée est que ses écrans ne soient jamais véritablement éteints. Bien au contraire : ils doivent s'intégrer dans leurs environnements et devenir une sorte de peinture, de tableau, de cadre grâce auquel vous continuez d'habiller votre environnement.

La Samsung The Frame QE75LS03A continue toute cette idée avec ses baguettes qui encadrent sa dalle QLED d'excellente facture. Celle-ci fait bien sûr la part belle aux technologies Samsung, notamment son Quantum Processor et l'interface maison Tizen qui inclut ici un mode Galerie d'art pour automatiquement prendre la forme d'une toile.

The Frame est un délire particulier, certes. Mais rien que pour son envie de rendre un si grand écran plus naturel, on ne peut s'empêcher de l'adorer. Mais bien sûr, tout ceci nous amène dans une gamme Premium où les prix grimpent rapidement.

Les + Les - Design indémodable Très onéreux Cadres interchangeables A intégrer à un intérieur Superbe dalle QLED HDMI 2.1

TV Xiaomi Mi TV Q1 (L75M6-ESG)

TV Xiaomi Mi TV Q1 (L75M6-ESG) au meilleur prix Rakuten 1134.89€ Découvrir l'offre

Fnac 1134.98€ Découvrir l'offre

Darty 1199€ Découvrir l'offre

Amazon 1281.98€ Découvrir l'offre

Xiaomi ne cesse de s'améliorer sur ce marché dans lequel on ne l'attendait pas nécessairement. Et bien évidemment, le constructeur a toujours pour but de réduire les coûts tout en offrant une expérience plus que satisfaisante pour le commun des mortels.

Entre donc la Mi TV Q1, qui offre tout ce que l'on attend d'une bonne dalle sur le papier : compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, HDMI 2.1 avec VRR à 100 Hz… Mais tout n'est bien sûr pas si merveilleux, et quelques concessions ont été faites pour tenir son prix. Notamment sa dalle affichée 10 bits, qui est en vérité une dalle 8 bits avec FRC.

Cependant, il faut avouer que son design est réussi et que la luminosité du LCD lui confère une belle expérience HDR. Sans compter Android TV, toujours aussi simple et pratique à utiliser, dont le micro est d'ailleurs directement intégré sur ce téléviseur. Si vous cherchez à faire une dépense intelligente et mesurée, c'est une bonne alternative.

Les + Les - Design sobre et efficace Calibration à refaire Bonne luminosité pour le HDR Dalle peu réactive Android TV

De combien de recul ai-je besoin avec ma TV 75 pouces ?

La règle du recul des téléviseurs est assez simple : vous devez suivre 4,5 cm de recul par pouces sur votre écran. Pour un écran 75 pouces, il est donc recommandé d'avoir au moins 3 mètres de recul face à votre écran.

Faites attention à la configuration de votre pièce. Avez-vous assez de recul ? Avez-vous un mur où l'accrocher ? Y a-t-il des reflets à certaines heures du jour ou de la nuit ? Puis à ce que vous voulez en faire. Si vous jouez, favorisez la présence de la compatibilité HDMI 2.1 par exemple. Enfin, mieux vaut privilégier les écrans OLED pour un meilleur rendu des noirs, avec le pic de luminosité le plus haut possible pour que le rendu HDR soit convaincant.

Quelle interface TV est la meilleure ?

Android TV aura tendance à être la plus versatile. WebOS de LG est également très plébiscitée pour sa facilité d'utilisation. Les autres interfaces restent cependant très correctes et ne vous poseront pas de problème à l'usage, bien qu'elles puissent être un brin moins confortables.