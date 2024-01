RTX 4080 Super : où acheter la carte graphique au meilleur prix ?

La RTX 4080 Super vient remplacer la 4080 standard avec un prix de lancement beaucoup moins élevé. La nouvelle référence des cartes graphiques Nvidia pour jouer en 4K baisse donc de prix tout remontant le plafond des performances.

Après les RTX 4070 Super et 4070 Ti Super, place à la RTX 4080 Super, dernière née de la série des RTX 40XX boostées. Et contrairement aux deux autres avant elle, le prix conseillé de cette nouvelle référence est largement plus bas que celui de la 4080 dont la production va être stoppée.

On a donc droit à une carte graphique plus puissante, mais aussi moins chère que son prédécesseur. La RTX 4080 Super est annoncée 2 à 3% plus performante que la 4080. Ce n'est pas beaucoup, mais il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre.

Où acheter la RTX 4080 Super au meilleur prix ?

La Founders Edition de la RTX 4080 Super est disponible au prix conseillé de 1109 €. C'est 360 € de moins que la RTX 4080 à son lancement. Nvidia demandait en effet 1409 € pour celle-ci à son lancement. On revient donc à un tarif un peu plus raisonnable.

Cette concession de la marque au caméléon est néanmoins logique. En effet, l'écart de prix entre la 4080 Super et la 4070 Ti Super aurait été disproportionné au vu de l'écart de performances entre les deux modèles (environ 15%). Quoi qu'il en soit, la nouvelle RTX 4080 Super est officiellement conçue pour le jeu en 4K.

Notez qu'en dehors de la Founders Edition, les partenaires habituels de Nvidia proposent des versions custom disponibles à des prix variables. Entre 1109 € et 1499 €.

RTX 4080 Super : une carte graphique taillée pour la 4K

Ce n'est certes pas la plus puissante des cartes graphiques du catalogue de Nvidia, mais la RTX 4080 Super est la meilleure carte pour jouer en 4K. Elle se place juste derrière la 4090 qui coûte beaucoup plus cher.

Nos mesures de performances lors de notre test de la RTX 4080 Super montrent qu'elle est à l'aise dans cette définition, avec ou sans ray tracing. Baldur's Gate 3 atteint par exemple les 130 FPS sans RT et sans DLSS. Et sur des jeux connus comme étant très gourmands comme Cyberpunk 2077, il atteint les 50 FPS en Ultra, sans RT.

Le miracle se produit quand le DLSS entre en jeu. La RTX 4080 Super devient alors invulnérable à tout ce qu'on peut lui jeter. Alan Wake 2, un jeu pourtant très exigeant tutoie les 100 FPS avec RT On en qualité élevée.