USB 4 : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle norme USB

Vous vous posez des questions sur l'USB 4 ? Dans ce dossier, nous vous proposons d'explorer ses avantages, la manière dont la norme est étiquetée par les fabricants, sa rétrocompatibilité avec des normes plus anciennes, la question de la charge via USB-PD, ou encore une liste de quelques exemples de produits compatibles avec la technologie.

En septembre 2019, l'USB Implementers Forum (USB-IF) adoptait officiellement la norme pour la prochaine génération d'architecture USB, l'USB 4. L'USB-IF est l'organisme qui est chargé de définir les spécifications que doivent respecter les équipements qui se targuent de proposer de l'USB 4. Elle est composée de représentants de grands groupes tech internationaux, comme Apple, HP, Microsoft ou encore Intel.

Ce fonctionnement par consortium est habituel dans le domaine des technologies : on en retrouve un pour le WiFi, le Bluetooth, les réseaux mobiles, les emojis, etc. Cela permet d'assurer que tous les acteurs sont d'accord sur la définition d'une norme et garantit une certaine qualité et continuité entre les marques. Alors qu'est-ce que la nouvelle norme USB 4 va réellement apporter ?

Quels sont les avantages d'USB 4 ?

La vitesse de transfert explose à 40 Gbps . USB 4 est une déclinaison libre du Thunderbolt 3 d’Intel qui permet de tels débits. Il faut néanmoins acheter des câbles adaptés : plus ces câbles sont longs, et compatibles avec des taux de transferts élevés, plus ils sont chers

. USB 4 est une déclinaison libre du Thunderbolt 3 d’Intel qui permet de tels débits. Il faut néanmoins acheter des câbles adaptés : plus ces câbles sont longs, et compatibles avec des taux de transferts élevés, plus ils sont chers Tous les PC dotés de l'USB 4 sont compatibles Thunderbolt 3 (accessoires et câbles)

(accessoires et câbles) Prise en charge des écrans 8K grâce au DisplayPort Alt Mode 2.0 : ce mode permet de doubler la bande passante USB 4 à 80 Gbps pour cette application précise et avec une carte graphique compatible

: ce mode permet de doubler la bande passante USB 4 à 80 Gbps pour cette application précise et avec une carte graphique compatible Rétrocompatible USB 2.0 et 3.2. Il faudra néanmoins probablement vous munir d'adaptateurs si les appareils concernés n'ont pas encore adopté de port USB type C

USB 4 : un standard, deux vitesses

Tous les appareils compatibles USB 4 n'auront pas accès aux 40 Gbps théoriques que permet le protocole. Le standard est ouvert, ce qui veut dire que de nombreux constructeurs vont pouvoir l'intégrer à leurs machines. Mais une version plus entrée de gamme des puces USB 4 bridées à 20 Gbps est également prévue pour les appareils les moins chers.

Ainsi les prochains ordinateurs entrée de gamme dotés de l'USB 4 devraient embarquer des ports USB 4 bridés à 20 Gbps – tandis que les ordinateurs plus haut de gamme proposeront du 40 Gbps. Les nouveaux logos du standard reflètent bien cela, puisqu'il ne s'agit plsu d'afficher un numéro de norme ou de génération obscur mais le débit possible (20 Gbps ou 40 Gbps).

Tous les port USB 4 doivent pouvoir recharger l'ordinateur

Vous le savez, pour l'instant les ordinateurs dotés de ports USB type C prennent en charge la recharge via la norme USB Power Delivery sur certains ports mais pas sur d'autres. De quoi perdre l'utilisateur, d'autant que ces câbles, de même apparence, transportent, outre USB, d'autres protocoles comme DisplayPort, sans que le protocole en question ne soit disponible sur tous les ports de la machine.

USB 4 met un peu d'ordre dans cela. Le standard défini un ensemble de normes avec notamment l'obligation de proposer la norme Power Delivery sur l'ensemble des ports USB 4 d'une même machine. Autrement dit, vous pourrez bientôt brancher le chargeur de votre PC sur n'importe quel de ses ports pour le recharger.

USB 4 est compatible avec toutes les normes USB antérieures jusqu'à USB 2

Cela signifie que tous vos anciens appareils, câbles et périphériques fonctionnent encore via les ports USB 4 de votre machine – à condition bien sûr de vous doter d'adaptateurs. Vous risquez même de ressentir des améliorations : grâce à USB 4 tous vos câbles et ports fonctionneront au maximum de leur vitesse nominale. Ce qui, évidemment, n'ira pas aussi vite que de l'USB 4 de bout en bout.

Notez que le consortium ne précise pas ce qu'il adviendra des premières générations USB. On note néanmoins que les machines compatibles Thunderbolt 3 le sont avec tous les standards USB antérieurs, y compris USB 1.0.

Quels sont les produits qui proposent déjà des ports USB 4

Pour l'instant la technologie commence à peine à arriver sur le marché. La meilleure manière de profiter des avantages de l'USB 4 est donc pour l'instant d'aller chercher du côté des appareils compatibles Tunderbolt 3 puisque le norme USB4 en est dérivée, et que de nombreux PC USB4 devraient être compatibles Thunderbolt 3.

Voici une liste non exhaustive de quelques exemples de produits USB-C / Thunderbolt 3 / USB4 que vous pourrez connecter à votre machine dotée de ports USB 4 :

Apple MacBook Air M1 (Thunderbolt 4 / USB4)

Acer Aspire Switch 12S (Thunderbolt 3)

Ecran Dell P2719HC (27″) (DisplayPort)

OWC Thunderbolt 4 hub (Thunderbolt 4 / USB4)

Bien sûr cette liste devrait s'allonger au fil des mois. Si vous connaissez un produit dont nous ne parlons pas, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires.