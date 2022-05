Meilleurs aspirateurs-balais : quel modèle acheter en 2022 ?

Les aspirateurs-balais sont devenus à la mode grâce à la marque Dyson qui en a fait des produits faciles à manier, peu encombrants mais surtout aussi efficaces que les aspirateurs-traîneaux. C’est donc sans surprise qu’ils sont en train d’être adoptés par de plus en plus de Français.

Notre sélection des meilleurs aspirateurs-balais

Vous en avez marre de devoir sortir de votre placard votre imposant aspirateur-traineau ? Vous avez un aspirateur robot mais il ne peut pas passer partout ? Un aspirateur-balai est devenu un élément indispensable dans chaque foyer pour faciliter l’entretien quotidien de votre domicile en toute facilité. Chaque année, les modèles sont de plus en plus perfectionnés pour vous donner des performances optimales. Voici notre sélection des meilleurs aspirateurs-balais disponibles en 2022. Suivez le guide.

Dyson V15 Detect Absolute Extra

Avec ses 230 Airwatts, le Dyson V15 est tout simplement le plus puissant des aspirateurs-balais. Cette année encore, Dyson a mis le paquet pour garder son avance technologique. C’est le plus polyvalent et le plus efficace sur tous types de sols pour éliminer les poussières, même les plus microscopiques. Son laser permet de révéler les poussières les plus fines et son compteur de particules augmente automatiquement la puissance d’aspiration sur les tapis, les moquettes et les sols particulièrement sales. Autre innovation majeure du Dyson, l’aspirateur-balai aspire les cheveux et les poils d’animaux sans les emmêler dans sa brosse rotative. On ne trouvera réellement que 2 problèmes à cet aspirateur-balai. En premier lieu, son prix qui est bien plus élevé que tous ses concurrents. Enfin, son moteur et son conteneur à poussière de plus de 2 kg sont parmi les plus lourds du marché.

Les + Les - Aspirateur polyvalent, efficace sur toutes les surfaces Le plus cher de cette sélection Compteur de particules qui module automatiquement la puissance Appareil un peu lourd Brosse auto-démêlante pour les cheveux et les poils d’animaux

ROBOROCK H7

Marque reconnue dans la gamme des aspirateurs robots, Roborock avait déjà fait forte impression avec son premier aspirateur-balai, le Roborock H6, considéré comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix. Avec son nouveau modèle H7, Roborock reprend les qualités du H6 (puissant, facile d’entretien, bonne autonomie…) en y ajoutant des nouvelles fonctionnalités. La plus marquante est la possibilité de rajouter un sac pour capturer la poussière. Ce système rend l’entretien plus simple et agréable (notamment pour les personnes souffrant d’allergies). On apprécie également le poids de son moteur et de son contenant qui sont en dessous de 1,5 kg. Cela le rend plus maniable et moins fatiguant à manœuvrer. Enfin, petit détail malin, les accessoires se rangent facilement sur la base grâce à des fixations magnétiques. Dommage en revanche que sa batterie ne soit pas amovible.

Les + Les - Le meilleur rapport qualité/prix On ne peut pas changer la batterie Aspirateur léger et maniable Coût des sacs Option sac pour les allergiques

XIAOMI MI G9

Le célèbre constructeur chinois Xiaomi est le spécialiste des produits bien pensés aux budgets réduits. C’est encore une fois le cas de cet aspirateur-balai d’entrée de gamme, le Xiaomi Mi G9. Pour moins de 200 euros, vous n’aurez pas d’écran, ni de détection automatique des sols. En revanche, ce modèle se révèle très efficace sur l’essentiel : sa capacité d’aspiration. Malgré une puissance de seulement 120 Airwatts, le G9 se révèle parfaitement efficace sur sols durs et il parvient même à se défendre sur tapis grâce à sa brosse rotative motorisée. On apprécie aussi les nombreux accessoires fournis dont une mini-brosse motorisée très pratique pour nettoyer les canapés et les fauteuils. Par contre, on trouve son collecteur de poussières un peu trop petit, notamment pour les grandes surfaces.

Les + Les - L’aspirateur-balai le moins cher de ce comparatif Position parking manquante Très efficace sur sols durs Collecteur de poussières trop petit Nombreux accessoires fournis

TINECO PURE ONE S12

Moins connu que ses principaux concurrents, Le Tineco Pure One S12 se révèle être le meilleur aspirateur-balai pour tapis et moquette. Sur les tests d’aspiration, il parvient à surclasser tous les autres aspirateurs-balais, y compris l’impressionnant Dyson V15. Son moteur est pourtant bien moins puissant puisqu’il ne produit que 150 Airwatts. Mais sa brosse rotative avec moteur intégré s’avère extrêmement efficace. Ce modèle possède également un capteur de reconnaissance de la saleté, iLoop, bien pratique pour moduler automatiquement la puissance d’aspiration. Son système de filtration permet d’éliminer 99% des allergènes. Enfin, une lumière LED éclaire les endroits sombres de votre intérieur pour ne pas manquer une seule poussière.

Les + Les - Le plus efficace sur tapis et moquette Plutôt bruyant Capteur de reconnaissance de la saleté Eclairage LED absent Système de filtration efficace

DREAME T30

Le Dreame T30 se veut être une alternative moins chère au Dyson V15 sans perdre en qualité ni en fonctionnalités. C’est ainsi que l’on retrouve sur ce modèle un compteur de particules qui permet d’évaluer le niveau de saleté des sols et d’augmenter la puissance d’aspiration si nécessaire. Il dispose aussi de l’un des moteurs les plus puissants du marché avec 190 Airwatts. Enfin, il reprend le très efficace système de filtration multicyclonique. Son écran couleur est très complet pour afficher toutes les informations importantes. Seule concession de taille face au Dyson, la tête d’aspiration ne propose pas de laser ni même de rampe de LEDs pour révéler les poussières invisibles à l’oeil nu.

Les + Les - Concurrent direct du V15 à moindre coût Pas de laser ni de LED Compteur de particules Mode Boost trop bruyant L’un des plus puissants

DYSON OUTSIZE

Le Dyson Outsize est un aspirateur relativement à part dans cette sélection car il est destiné à un usage beaucoup plus intensif. S’il bénéficie de toutes les qualités d’un aspirateur-balai Dyson classique, il a la particularité d’avoir un conteneur à poussière une fois et demi plus grand que le modèle normal. Sa brosse couvre aussi 25% de surface en plus à chaque passage. Enfin, l’appareil est livré avec deux batteries interchangeables. C’est donc l’aspirateur idéal pour les très grandes surfaces. Évidemment, le revers de la médaille est son poids et son encombrement plus important.

Les + Les - Parfait pour les grandes surfaces Poids et encombrement importants Reprend toutes les qualités d’un Dyson Prix élevé Livré avec deux batteries

Kärcher VC 6 Cordless OurFamily

La marque allemande Kärcher, spécialiste des solutions de nettoyage, se devait d’être présente sur le secteur des aspirateurs-balais. Le modèle VC 6 n’arbore pas le look le plus élégant ou le plus futuriste de notre comparatif mais il a le mérite de très bien aspiré sur tous types de sols, même sur les tapis à poils longs. Malgré une efficacité redoutable, son bruit reste contenu, y compris en mode boost. La flexibilité de sa tête lui donne une excellente maniabilité. En revanche, on aurait préféré plus d’accessoires fournis, notamment une mini-brosse motorisée pour le canapé.

Les + Les - La qualité de fabrication allemande Look peu travaillé (on préférera le modèle blanc plus passe-partout) Utilisation silencieuse Trop peu d’accessoires fournis Aspirateur très polyvalent

🤔 Pourquoi choisir un aspirateur-balai ?

Il y a encore quelques années, les aspirateurs-balais étaient réputés bien moins puissants et nettement moins performants que les modèles à traineau classique. Pour autant, les technologies ont rapidement évolué et les nouvelles générations d’aspirateurs-balais se révèlent à la fois ultra efficaces et polyvalentes pour aspirer sans souci sur tous types de sols, y compris les moquettes et tapis à poils longs.

Contrairement à un aspirateur-traineau, l’aspirateur-balai est bien moins encombrant et plus facile à déplacer, notamment quand on doit prendre un escalier. Il est aussi parfaitement adapté pour nettoyer les intérieurs de voiture puisqu’il fonctionne sans fil et qu’il possède généralement une flopée d’accessoires comme une mini-brosse motorisée, des suceurs, des brosses pour textile et meuble…

C’est aussi l’aspirateur idéal pour nettoyer rapidement des endroits précis. Vous n’avez qu’à le décrocher de sa base et il est immédiatement en action. Son ergonomie a aussi été travaillée pour rendre son entretien plus simple et moins salissant.

Si vous avez déjà un aspirateur-robot, vous devrez toujours garder en complément un aspirateur-balai pour aspirer les endroits inaccessibles comme les escaliers, les meubles, les canapés, les pièces trop encombrées…

👍 Les caractéristiques à prendre en compte

Au fil des années, le marché des aspirateurs-balais a explosé. Il existe donc de très nombreux modèles qui n’ont pas tous les mêmes qualités. Pour vous assurer de faire le bon choix, vous devez prendre en compte les critères qui sont importants pour vous.

Le poids : Si les constructeurs font de plus en plus d’efforts chaque année pour réduire le poids de leurs appareils, cela reste un critère qui peut être déterminant pour vous, d’autant plus si vous n’avez pas beaucoup de force dans le bras. L’essentiel du poids est situé au niveau de la poignée avec la présence du moteur, de la batterie et du conteneur à poussières. Il est donc important de choisir un modèle léger pour ne pas se fatiguer trop rapidement.

La brosse rotative : Si la puissance d’aspiration est un élément important à prendre en compte, ce n’est pourtant pas le plus déterminant. En effet, c’est surtout l’efficacité de la brosse rotative qui va avoir un impact sur vos performances de nettoyage, surtout sur des tapis et moquettes. Ainsi, il vaut mieux privilégier les brosses rotatives avec moteur intégré comme sur le modèle Tineco Pure One S12 qui s’avère le meilleur pour aspirer sur tapis malgré une puissance moteur moins importante. Il peut être aussi important d’avoir une brosse auto-démêlante pour éviter de devoir régulièrement retirer les poils d’animaux et les cheveux piégés dans la brosse.

L'autonomie : En fonction de la taille de votre intérieur, cette caractéristique va être plus ou moins importante. Si vous avez une grande maison, il faudra bien faire attention à avoir un modèle endurant. En fonction de la puissance d’aspiration, l’autonomie sera aussi très différente. Ainsi, en mode Boost, quelque soit le modèle, vous aurez beaucoup de mal à dépasser les 10 minutes d’utilisation. En mode normal, vous atteindrez en revanche 60 voir 90 minutes d’utilisation pour les plus grosses batteries.

Les accessoires : les aspirateurs-balais ne sont pas utiles seulement pour aspirer vos sols. Ils peuvent aussi dépoussiérer vos meubles, nettoyer vos canapés, fauteuils et chaises, aspirer l’intérieur de vos voitures… Pour ce faire, il est important d’avoir les accessoires adaptés à chaque utilisation.

Le capteur de poussières : les dernières innovations dans le secteur des aspirateurs-balais concernent les compteurs de particules et les capteurs de saleté. En effet, les modèles équipés sont plus intelligents que les aspirateurs ordinaires. Ils permettent de moduler la puissance en fonction de la saleté constatée pour allier performance optimale et économie d’énergie.

Le système de filtration : C’est un élément primordial à prendre en compte pour les personnes victimes d’allergies. Les systèmes de filtration les plus efficaces sont capables d’aspirer jusqu’à 99% des allergènes. Pour ne pas les libérer à nouveau dans l’air au moment de la vidange du collecteur à poussière, vous pouvez privilégier un modèle avec sac comme le Roborock H7.

💲Aspirateurs balais : quels prix ?

Vous trouverez des aspirateurs-balais à moins de 100 euros pour les entrées de gamme et des modèles haut de gamme à plus de 800 euros comme le Dyson V15. Mais à moins de 150 euros, il vous sera difficile voire impossible de trouver un modèle convenable. Il vaut mieux privilégier les modèles qui débutent aux alentours des 200 euros comme le Dreame V9 ou le Xiaomi Mi G9. Pour ce prix là, vous aurez déjà un excellent aspirateur pour sols durs. À partir de 400 euros, vous trouverez des modèles polyvalents et efficaces comme le Roborock H7. Enfin, si vous avez un budget illimité et si vous avez besoin de l’aspirateur le plus performant du marché, le Dyson V15 sera tout simplement la Rolls-Royce des aspirateurs-balais.

