Meilleures stations d’énergie portables : quel modèle acheter ?

Depuis plusieurs années, les batteries à base de lithium sont de plus en plus perfectionnées et puissantes. Ainsi, de véritables stations d’énergie portable, aussi appelées power stations, ont vu le jour. Compactes et bourrées de nouvelles technologies, elles permettent de recharger tous vos appareils électriques simplement avec la présence de prises USB, mais aussi de prises 230 volts. Ce secteur connait un véritable boom avec l’arrivée de nombreux nouveaux constructeurs. Pour vous y retrouver et vous aider à faire votre choix, nous avons fait une sélection des meilleurs modèles et nous avons répondu à vos questions les plus fréquentes.

Une station d’énergie portable peut être utile dans de nombreuses circonstances. Si vous voyagez, si vous êtes nomades, elles sont indispensables dans votre véhicule (camping-car, van aménagé…) pour alimenter ou recharger vos appareils électriques.

Elles peuvent aussi être très utiles si vous partez dans un endroit qui ne possède pas l’électricité comme une cabane dans la nature par exemple. Elle sert également pour des évènements extérieurs, pour alimenter une installation sonore ou autres.

Enfin, certaines stations d’énergies sont suffisamment petites et légères pour rentrer dans votre sac à dos et ainsi vous permettre de recharger un téléphone portable ou un appareil photo.

Il existe plusieurs façons de charger sa station d’énergie portable. Vous pouvez la brancher à une prise de courant avant de partir, la recharger dans votre véhicule avec une prise allume-cigare ou bien utiliser l’énergie solaire en y branchant des panneaux photovoltaïques.

Les stations d'énergie de 1000 W ou plus

Goal Zero Yeti 1000X

Goal Zero est l’une des marques pionnières en terme de station d’énergie portable puisqu’elle existe depuis 2009. La marque propose donc des modèles de qualité avec notamment l’utilisation d’aluminium pour protéger la batterie des chocs. Elle intègre un BMS (Battery Management System) de qualité qui permet notamment d’éviter les surcharges et les courts-circuits. Son gros point fort est sa capacité en 230V d’accepter des appareils 1500W avec des pics à 3000W.

Si vous souhaitez alimenter la batterie avec l’énergie solaire, la Goal Zero Yeti 1000X est équipée d’un contrôleur de charge MPPT pour obtenir la charge la plus efficace possible. Vous pouvez également recharger depuis votre véhicule avec la prise allume-cigare ou chez vous depuis une prise 230 V. Le chargeur fourni pour permet de recharger complètement la batterie en 9 heures. Il est possible d’acquérir en option en chargeur 600 W pour recharger en seulement 2 heures.

Capacité : 983 Wh

: 983 Wh Ports (sorties) : 1 USB-A 5V (12W Max), 1 USB-C 5-12V (18W Max), 1 USB-C 5-20V (60W Max), 1 Port 6 mm 12V (120W Max), 1 Port Allume-cigare 12V régulé (180W Max), 1 Port 12V (180W max), 1 CA 230V (1500W en continu, 3000W en crête)

: 1 USB-A 5V (12W Max), 1 USB-C 5-12V (18W Max), 1 USB-C 5-20V (60W Max), 1 Port 6 mm 12V (120W Max), 1 Port Allume-cigare 12V régulé (180W Max), 1 Port 12V (180W max), 1 CA 230V (1500W en continu, 3000W en crête) Ports (entrées) : 1 Port 8mm 14-50V (150W Max), 1 Port Haute Puissance de chargement 14-50V (600W max), 1 USB-C 5-20V (60W max)

: 1 Port 8mm 14-50V (150W Max), 1 Port Haute Puissance de chargement 14-50V (600W max), 1 USB-C 5-20V (60W max) Dimensions : 387,4 x 259,8 x 250,4 mm

: 387,4 x 259,8 x 250,4 mm Poids : 14.37 kg

Les + Les - Qualité de fabrication Rapport prix/puissance décevant Facile d’utilisation Chargeur rapide en option Compartiment inclus pour ranger le chargeur Chargeur allume-cigare en option

EcoFlow Delta 2

Plus récente sur le marché français, la marque chinoise EcoFlow se démarque avec des produits innovants avec un prix souvent moins élevé que la concurrence. Ce modèle utilise une batterie LiFePO4 plutôt qu’une classique Lithium-Ion. Le gros avantage de ce type de batterie est sa durabilité. En effet, la Delta 2 promet de pouvoir toujours utiliser jusqu’à 80% de sa capacité d’origine après 10 ans d’utilisation.

Si la batterie propose une capacité de 1024Wh, il est possible de l’associer avec une autre batterie Delta 2 pour obtenir une capacité de 2kWh ou même de l’associer avec une batterie Delta Max pour profiter de 3kWh. La recharge sur prise murale s’avère très rapide puisqu’en moins d’une heure vous chargez 80% de la batterie et en moins d’une heure et demi, la totalité de la batterie est rechargée.

La Delta 2 se contrôle à distance via Wifi ou Bluetooth avec l’application dédiée. Elle intègre pas moins de 4 ports CA qui peuvent supporter 1800W au total (2700W en crête)

Capacité : 1024Wh

: 1024Wh Ports (sorties) : 2 USB-A 5V (12W Max), 2 USB-A 5-12V (18W Max), 2 USB-C 5-20V (100W Max), 1 Port Allume-cigare 12,6V (126W Max), 1 Port DC5521 (38W max), 4 CA 230V (1800W en continu, 2700W en crête)

: 2 USB-A 5V (12W Max), 2 USB-A 5-12V (18W Max), 2 USB-C 5-20V (100W Max), 1 Port Allume-cigare 12,6V (126W Max), 1 Port DC5521 (38W max), 4 CA 230V (1800W en continu, 2700W en crête) Ports (entrées) : recharge solaire 11-60V (500W max), recharge voiture 12-24V, recharge DC 1100W

: recharge solaire 11-60V (500W max), recharge voiture 12-24V, recharge DC 1100W Dimensions : 400 x 211 x 281 mm

: 400 x 211 x 281 mm Poids : 12 kg

Les + Les - Batterie LiFePO4 plus durable Toutes les prises ne sont pas sur la même face Possibilité de faire évoluer la capacité Prises non protégées contre l’eau et la poussière Charge rapide

Jackery Explorer 1000 Pro

On continue notre sélection des meilleures stations d’énergie portables avec une marque méconnue en France mais qui est l’une des références aux États-Unis. Elle est particulièrement reconnue pour sa robustesse.

Avec ses dimensions et son poids réduits, c’est une batterie plus simple à transporter, notamment grâce à sa grande poignée centrale rabattable. Pour simplifier son utilisation, tous les éléments utiles sont placés en façade comme l’écran et l’ensemble des ports. L’écran permet de savoir le niveau de charge, la puissance utilisée en sortie avec l’autonomie restante et la puissance en entrée avec le temps de recharge restant. Cette batterie a la particularité d’intégrer une lampe LED avec 2 niveaux d’intensité et un mode SOS.

Ce modèle bénéficie de la recharge rapide en moins de 2 heures sur 230V et moins de 5 heures sur la prise allume-cigare. Il est aussi possible de recharger par panneaux solaires. Avec 4 panneaux de 200W, vous pourrez potentiellement recharger aussi rapidement que sur une prise 230V.

Capacité : 1002 Wh

: 1002 Wh Ports (sorties) : 2 USB-A (18W Max), 2 USB-C 12V (100W Max), 1 Port Allume-cigare 12V (120W Max), 2 CA 230V (1000W, 2000W en crête)

: 2 USB-A (18W Max), 2 USB-C 12V (100W Max), 1 Port Allume-cigare 12V (120W Max), 2 CA 230V (1000W, 2000W en crête) Ports (entrées) : recharge solaire 11-60V (500W max), recharge voiture 12-24V, recharge DC 1100W

: recharge solaire 11-60V (500W max), recharge voiture 12-24V, recharge DC 1100W Dimensions : 340 x 262 x 256 mm

: 340 x 262 x 256 mm Poids : 11,5 kg

Les + Les - Format et poids réduit Seulement 1000W en sortie CA Facilité d’utilisation Prix élevé Recharge rapide

Les stations d'énergie entre 500 W et 1000 W

Bluetti EB70

On enchaine avec une batterie un peu moins puissante mais non moins intéressante. La Bluetti EB70 embarque une capacité de 716Wh. Comme chez EcoFlow, il s’agit d’une batterie LiFePo4 qui permet de garder 80% de sa capacité d’origine pendant plus de 2500 cycles contrairement aux batteries Lithium-Ion traditionnelle qui voient leur capacité chuter après seulement 500 cycles. On retrouve sur la face avant de cette station de recharge l’ensemble des prises ainsi qu’une lampe torche intégrée.

Cerise sur le gâteau, sur le dessus, vous trouverez un chargeur sans fil 15W pour recharger votre smartphone par exemple. Elle se recharge sur secteur, allume-cigare ou avec des panneaux solaires. Elle supporte jusqu’à 200W de panneaux photovoltaïques et, grâce à son régulateur MPPT intégré, elle peut se recharger de 80% en 3 heures environ.

Capacité : 716Wh

: 716Wh Ports (sorties) : 4 USB-A 5V 3A, 3 prises DC 12V 10A, 2 USB-C (100W max), 2 CA 220-240V (1000W, 1400W en crête), chargeur sans fil (15W)

: 4 USB-A 5V 3A, 3 prises DC 12V 10A, 2 USB-C (100W max), 2 CA 220-240V (1000W, 1400W en crête), chargeur sans fil (15W) Ports (entrées) : recharge solaire 12-28V (200W max), recharge voiture 12V, recharge secteur (200W)

: recharge solaire 12-28V (200W max), recharge voiture 12V, recharge secteur (200W) Dimensions : 221 x 216 x 320 mm

: 221 x 216 x 320 mm Poids : 9,7 kg

Les + Les - Batterie LiFePo4 Moins perfectionnée que la Bluetti EB3A

Compact et relativement léger Chargeur secteur bruyant Chargeur sans fil inclus

Orium Izywatt 500

Poursuivons avec une marque française, Orium. Cette marque nantaise propose différentes stations d’énergie portatives dont la Izywatt 500 qui offre une capacité de 506Wh. Plus petite et plus légère que les modèles de plus de 1000Wh, elle sera donc plus polyvalente dans son utilisation, notamment pour une utilisation nomade. Elle offre notamment une grande poignée pour pouvoir la transporter facilement et une lampe intégrée.

Même si ce modèle est plus petit et moins puissant, il offre tout de même plusieurs types de ports comme 2 ports CA, 2 ports USB, 2 prises DC, une prise allume-cigare. Il permet aussi la recharge sur secteur, sur allume-cigare et en solaire. La station est fournie avec une pochette contenant le chargeur secteur, le chargeur allume-cigare et l’adaptateur pour brancher un panneau solaire.

Capacité : 506Wh

: 506Wh Ports (sorties) : 2 USB-A 5V 2A, 2 prises DC 12V 8A (15A max), 1 Port Allume-cigare 12V 8A (15A Max), 2 CA 230V (400W, 450W en crête)

: 2 USB-A 5V 2A, 2 prises DC 12V 8A (15A max), 1 Port Allume-cigare 12V 8A (15A Max), 2 CA 230V (400W, 450W en crête) Ports (entrées) : recharge solaire 18V (100W max), recharge voiture 13V, recharge secteur 16,8V 7A

: recharge solaire 18V (100W max), recharge voiture 13V, recharge secteur 16,8V 7A Dimensions : 206 x 149 x 266 mm

: 206 x 149 x 266 mm Poids : 4,5 kg

Les + Les - Fournie avec les différents chargeurs Pas de ports USB-C Simple d’utilisation Seulement 450W sur 230V Lampe intégrée Recharge secteur très longue

Les stations d'énergie de 250 W

Anker 521

Contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, il ne s’agit pas d’une batterie de 521Wh mais une batterie de 256Wh. Cette petite batterie bénéficie de la technologie LiFePo4 qui lui assure une bien meilleure durabilité que la concurrence comme le modèle EcoFlow présenté plus haut.

Elle offre également une recharge rapide en USB-C puisqu’il faut 1h30 pour retrouver 80% de l’autonomie. Vous pouvez y brancher vos appareils sur une prise secteur, en USB-A, en USB-C ou même sur une prise allume-cigare intégrée. Vous pouvez recharger ce modèle avec un adaptateur secteur 65W ou un chargeur allume-cigare fourni. Une lampe est intégrée en façade si besoin.

Capacité : 256Wh

: 256Wh Ports (sorties) : 2 USB-A (12W max), 1 USB-C (60W max), 1 Port Allume-cigare(120W Max), 1 CA 230V (200W max)

: 2 USB-A (12W max), 1 USB-C (60W max), 1 Port Allume-cigare(120W Max), 1 CA 230V (200W max) Ports (entrées) : recharge DC (65W max), recharge USB-C (60W max)

: recharge DC (65W max), recharge USB-C (60W max) Dimensions : 216 x 144 x 211 mm

: 216 x 144 x 211 mm Poids : 3,81 kg

Les + Les - Batterie LiFePo4 Connexion Bluetooth non sécurisée Application complète Impossible de déconnecter le Bluetooth Chargeur sans fil inclus Un peu trop lourd

Bluetti EB3A

Pour finir en beauté cette sélection, voici un modèle qui cumule les bons points. Tout d’abord, il s’agit d’une batterie LiFePo4 plus durable puisqu’elle peut faire plus de 2500 cycles de charge en gardant 80% de sa capacité. Point fort de ce modèle et inédit sur cette gamme de prix, sa prise secteur permet de brancher des appareils jusqu’à 600W (et même 1200W en mode turbo).

La station d’énergie peut se contrôler via l’application mobile en se connectant en Bluetooth. Une lampe est intégrée pour dépanner si nécessaire. La batterie peut se recharger de 6 façons différentes avec la possibilité de cumuler notamment la recharge CA et la recharge solaire. Enfin, la fonction UPS permet d’utiliser la batterie en relais en cas de coupure d’électricité.

Capacité : 268Wh

: 268Wh Ports (sorties) : 2 USB-A 5V 3A, 3 prises DC 12V 10A, 1 USB-C (100W max), 1 CA 220-240V (600W, 1200W en crête), chargeur sans fil (15W)

: 2 USB-A 5V 3A, 3 prises DC 12V 10A, 1 USB-C (100W max), 1 CA 220-240V (600W, 1200W en crête), chargeur sans fil (15W) Ports (entrées) : recharge solaire 12-28V (200W max), recharge voiture 12-24V, recharge secteur (304W en standard, 350W en turbo)

: recharge solaire 12-28V (200W max), recharge voiture 12-24V, recharge secteur (304W en standard, 350W en turbo) Dimensions : 255 x 180 x 183 mm

: 255 x 180 x 183 mm Poids : 4,6 kg

Les + Les - Batterie LiFePo4 Connexion Bluetooth non sécurisée Application complète Impossible de déconnecter le Bluetooth Chargeur sans fil inclus Un peu trop lourd

Et vous quel modèle utilisez-vous ? Lequel correspond le mieux à vos habitudes et à vos besoins ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires !

🤔 Quels sont les différents usages d’une station d’énergie portative ?

Il y a quelques années, les générateurs étaient le seul moyen d’obtenir de l’électricité quand il n’y avait pas d’accès au réseau. Aujourd’hui, une solution plus simple, plus efficace et plus écologique existe : les stations d’énergie portatives. Elles peuvent être utiles pour de nombreux usages.

Une station d’énergie portative trouvera naturellement sa place dans un camping-car, un van aménagé ou un bateau. Plutôt que d’installer un système complexe, il vous suffit d’acquérir une power station pour avoir accès à des prises USB ou 230V. Elles peuvent se recharger simplement avec la prise allume-cigare ou avec des panneaux solaires.

C’est un système qui peut également séduire les bricoleurs qui n’ont pas toujours accès à une prise à proximité. Les randonneurs en autonomie pourront choisir les modèles les plus petits et légers pour pouvoir recharger plusieurs fois leurs appareils électroniques.

Enfin, c’est un système de secours qui peut vous permettre de garder l’électricité chez vous en cas de coupure d’électricité.

Le plus important dans votre choix sera d’établir la puissance nécessaire pour votre utilisation. Une batterie de 1000Wh vous permettra par exemple de recharger plus de 80 fois un téléphone portable, ou de faire fonctionner pendant plusieurs dizaines d’heures une glacière électrique. Bien évidemment, plus la batterie sera puissante, plus elle sera chère. Il faut donc trouver le bon compromis.

Il est aussi important de vérifier la puissance disponible sur chaque port. En effet, si vous souhaitez faire fonctionner un appareil très puissant sur votre power station, celle-ci risque de se mettre en sécurité et de ne pas faire fonctionner votre appareil si elle n’est pas capable de gérer ce niveau de puissance.

Enfin, le poids et l’encombrement sont deux éléments à prendre en compte en fonction de votre utilisation. Bien évidemment, une batterie pour un usage domestique pourra être lourde et imposante mais pour un usage nomade, il faudra éviter les modèles les plus puissants.

💰 Quel budget pour une station d’énergie portative ?

Le prix varie énormément en fonction de la puissance. Une batterie de 1000Wh sera aux alentours des 1200 euros alors qu’une batterie de 250 Wh sera aux alentours des 300 euros. Il faut également prendre en compte le prix des accessoires. Certains modèles comprennent la majorité des accessoires nécessaires au bon fonctionnement de votre station d’énergie mais certaines marques comme Goal Zero nécessitent d’acheter des accessoires qui augmentent considérablement le coût réel.

