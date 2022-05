Meilleures enceintes connectées avec écran 2022 : quel modèle choisir ?

Les enceintes connectées avec écran, aussi appelés écrans connectés ou smart displays, sont de plus en plus populaires au sein des foyers français. Relativement récente, cette innovation technologique séduit de plus en plus de Français. Des nouveaux modèles sont proposés avec des caractéristiques bien différentes. Comment trouver l’appareil le plus adapté à mes usages ? Voici notre sélection des meilleurs modèles en 2022 pour vous aider à faire votre choix.

Notre sélection des meilleures enceintes connectées avec écran

Les enceintes connectées avec écran sont des solutions technologiques de plus en plus riches. Avec l’écran, les assistants vocaux prennent tout leur sens et les possibilités d’utilisations sont multiples : maison connectée, assistant culinaire, outil de communication, écran multimédia…

Amazon Echo Show 15

Avec son design sobre et réussi, L’Echo Show 15 ressemble à un cadre photo avec son cadre noir et ses bordures blanches. On peut d’ailleurs s’en servir comme cadre photo numérique. C’est tout simplement le plus grand écran du marché avec une taille de 15,6 pouces. Il est donc agréable pour regarder des séries et films sur Amazon Prime Video, Netflix ou Molotov.

Il peut s’utiliser aussi bien en mode portrait qu’en mode paysage. C’est dans la cuisine qu’il trouvera parfaitement sa place en tant qu’assistant culinaire avec l’accès à des milliers de recettes sur Marmiton, Jow et Cuisine Actuelle. Il est possible d’accrocher le cadre au mur ou de le poser sur un support de table inclinable (vendu 30 euros supplémentaires).

Sa caméra de 5 Mpx permet de faire des appels en visioconférence (via Skype ou l’app Alexa) et de surveiller l’intérieur de sa maison à distance. Il manque juste un capteur infrarouge pour pouvoir l’utiliser aussi de nuit. Point appréciable, la caméra reconnaît automatiquement les visages et cela permet de mettre en place des profils personnalisés qui s’activent automatiquement.

Pour plus d’intimité, il est possible de couper les micros et de cacher la caméra. Si un gros effort a été fait pour l’écran, dommage que cela ce soit fait au détriment de l’enceinte dont la qualité est en retrait comparé à une enceinte connectée traditionnelle.

Les + Les - Le plus grand écran Compatible uniquement avec Skype et Alexa pour les visioconférences Design sobre passe-partout Son médiocre Parfait en cuisine ou pour regarder des vidéos Luminosité trop faible Profils personnalisés automatiques avec reconnaissance faciale Prix élevé (surtout avec le pied en option)

Google Nest Hub 2e génération (2021)

Dès 2019, Google faisait partie des pionniers sur le marché des écrans connectés avec la première génération de Nest Hub. En 2021, la deuxième génération arrive et des choix ont été faits qui montrent clairement le but de ce modèle : atterrir sur votre table de chevet. Du coup, pas de caméra beaucoup trop intrusive dans une chambre à coucher mais plutôt un détecteur de mouvement et des micros pour analyser votre sommeil.

Bonne surprise, le prix a été revu à la baisse avec 30 euros de moins que la première génération. À ce prix, vous ne manquerez pas pour autant de fonctionnalités : cadre photo, réveil avec simulateur d’aube, Google assistant, panneau de commandes pour contrôler votre maison connectée depuis votre lit, fonctions multimédia… Seul point négatif, le suivi de sommeil est amené à devenir payant. C’est bien dommage !

Les + Les - Prix attractif Pas de caméra donc pas de fonction visioconférence Accès à YouTube, Netflix, Disney+… Peu d’évolution notable comparé à la première génération Google assistant efficace Contrôles gestuelles peu utiles Capteurs de mouvement, de température, de luminosité

Google Nest Hub Max

Le Nest Hub a un grand frère qui s’appelle le Nest Hub Max. La grosse différence qui saute aux yeux, c’est évidemment sa plus grande taille. Avec un écran de 10” à la place de l’écran de 7”, c’est un appareil bien plus imposant mais qui ne fera pas tâche dans votre intérieur grâce à un design sobre et élégant. L’autre différence majeure de ce modèle, c’est la présence d’un capteur photo désactivable.

Cette caméra a trois usages principaux : la visioconférence avec Google Duo (malheureusement le seul outil de visioconférence pris en charge), la possibilité de surveiller à distance sa maison et enfin la fonction de reconnaissance des visages pour personnaliser l’expérience d’utilisation en fonction de chaque personne.

Les + Les - Grand écran plus confortable en usage multimédia Peu de différences comparé au plus petit modèle Ajout de la caméra pour visioconférence et vidéosurveillance Fonction visioconférence beaucoup trop limitée Reconnaissance des visages Pas d’obturateur physique de la caméra Son de meilleur qualité que sur le Nest Hub

Amazon Echo Show 10

L’originalité de l’Amazon Echo Show 10 est étonnante et assez rapidement visible. L’écran est capable de tourner à 350° autour de sa base. SI la fonction peut paraitre gadget dans un premier temps, elle a en fait des usages intéressants comme le fait de suivre les interlocuteurs pendant une visioconférence (plus besoin de rester assis bien sagement face à son écran) ou surveiller à distance tous les coins d’une pièce en pivotant la caméra.

Pour le reste, les fonctions de ce modèle sont assez classiques. Il est à noter que, pour une fois, l’ajout de l’écran ne s’est pas fait au dépend de l’enceinte qui délivre un son de qualité honorable. Vous pourrez bien sûr parler à Alexa, contrôler vos objets connectés, regarder des films et séries…

Les + Les - Capable de tourner l’écran (et la caméra) à 350° Bordures imposantes tout autour de l’écran Très efficace en visioconférence Trop de reflet Son de qualité Aussi cher que la version 15”

Lenovo Smart Clock 2

Son nom pouvait difficilement être plus clair. Avec son Smart Clock 2, Lenovo veut révolutionner le réveil. C’est donc sans surprise le plus petit appareil de ce comparatif avec un écran de seulement 4 pouces. Pour éviter que cet écran vous gêne pendant votre sommeil, il est équipé d’un capteur de luminosité pour rester discret dans la pénombre et très visible en plein soleil. Bien évidemment, cet appareil est bien plus qu’un simple réveil qui donne l’heure. Vous aurez accès à toute votre bibliothèque musicale grâce à la prise en charge de Spotify, Deezer, Youtube et TuneIn. Grâce à Google Assistant, vous pourrez aussi régler vos réveils à la voix ou contrôler vos objets connectés.

Les + Les - Prix attractif Moins de fonctionnalités que les autres appareils Simple et efficace Capteur de luminosité Utilise Google assistant

Meta Portal Go 2021

Meta, anciennement Facebook, possède les réseaux sociaux les plus puissants au monde. L’entreprise de Mark Zuckerberg a donc bien compris l’intérêt de créer des outils de communication qui utilisent ses services de messagerie comme Messenger et WhatsApp.

Après un premier modèle en 2019 intéressant mais trop limité, Meta a revu sa copie et propose ce modèle portatif qui fonctionne sur batterie. C’est vraiment appréciable quand on veut garder accès à son écran intelligent depuis n’importe quelle pièce de sa maison sans avoir à acheter plusieurs modèles fixes. La caméra intelligente a été gardée pour suivre, zoomer et dézoomer sur les personnes qui parlent pendant une visioconférence.

Le design de cet écran intelligent est très réussi et qualitatif. L’écran révèle de jolies couleurs, l’enceinte délivre un son agréable et il est facile de se faire comprendre auprès de l’assistant vocal.

En revanche, on constate un vrai manque sur ce modèle concernant les services disponibles. Avec Facebook Portal Go, impossible d’accéder à Netflix, Amazon Prime Video, Molotov, Youtube, Skype… Plus incompréhensible encore, il n’existe pas d’application Instagram alors qu’il s’agit d’un réseau social détenu par Meta.

Les + Les - Écran transportable d’une pièce à l’autre Accès impossible aux services de streaming vidéo Hardware de qualité : écran, enceinte, micro, caméra… Interface mal pensée Look moderne Prix élevé pour un petit écran Agréable à utiliser avec Messenger, WhatsApp, Zoom, Teams…

Pourquoi acheter une enceinte connectée avec écran plutôt qu’une simple enceinte connectée ?

Le marché des enceintes connectées connait depuis plusieurs années une forte croissance. De plus en plus de foyers sont équipés pour contrôler leur maison connectée ou tout simplement écouter de la musique et avoir accès aux assistants vocaux. Pour passer une nouvelle étape et augmenter les fonctionnalités, il était évident qu’il fallait y rajouter un écran. De cette manière, les assistants vocaux peuvent afficher des informations mais c’est surtout pour les capacités multimédias et les possibilités de visioconférence facilitées que ces écrans font l’unanimité.

Il existe de plus en plus de modèles et les fabricants ont eu l’intelligence de faire des produits assez différents les uns des autres pour convenir aux besoins de chacun. Certains écrans seront suffisamment grand pour y regarder confortablement sa série. D’autres seront destinés à la cuisine pour suivre des recettes en ligne. Enfin, des plus petits modèles remplaceront simplement votre vieux radio réveil. Il est même possible d’acheter différents types de modèles adaptés spécifiquement pour chaque pièce de votre maison.

Google Assistant ou Alexa, quel est le meilleur assistant vocal ?

Pour le moment, Google Assistant et Alexa sont les assistants vocaux les plus répandus. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses propres. Pour autant, le choix ne va pas tellement dépendre de leurs forces et faiblesses mais plutôt des équipements connectés que vous possédez déjà. En effet, pour avoir une maison connectée facile d’utilisation, il est primordial de faire un choix et de s’y tenir. De cette manière, chacun de vos équipements pourront communiquer entre eux grâce à votre assistant vocal unique.