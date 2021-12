Quelles sont les meilleures cartes micro SD pour smartphones en 2021 ?

De nombreux smartphones disposent d'un port pour cartes microSDXC, ce qui les rend également compatibles avec les cartes microSD (SC) et microSDHC. Le jargon des cartes SD compte plusieurs terminologies qui contribuent davantage à la confusion. Classe de vitesse C, UHS, V… Notre guide d'achat vous permettra non seulement de reconnaître les bonnes cartes, mais vous offre également des recommandations de produits dont la qualité n'est plus à prouver.

Les smartphones embarquent de plus en plus d'espace de stockage interne, mais cela n'est pas toujours suffisant. Applications de plus en plus lourdes, photos, musique, vidéos : autant de fichiers qui remplissent vite la mémoire du smartphone, surtout s'il s'agit d'un modèle d'entrée ou milieu de gamme ne disposant que 32 Go ou 64 Go de stockage. Heureusement, l'espace de stockage est très souvent extensible via les cartes micro SD. Mais les choisir n'est pas forcément facile.

Micro SD, SDHC, SDXC, taux d'écriture et de lecture, classe de vitesse : autant d'informations qui peuvent vite nous faire tourner la tête. Dans ce guide d'achat, nous allons donc non seulement vous apprendre à comprendre tous ces critères, mais également vous fournir des recommandations d'achat afin de trouver la carte parfaite en fonction de vos besoins.

Sachez que s'il existe des cartes jusqu'à 1 To, toutes les capacités ne vont pas avec n'importe quel smartphone. Vérifiez donc bien la compatibilité de votre appareil avant de vous lancer dans un achat.

Carte microSDXC SanDisk Ultra : rapide, fiable et des capacités jusqu'à 512 Go

On commence par la gamme Ultra des cartes mémoire de SanDisk. Ce sont celles qui offrent le meilleur équilibre entre capacité et prix. Cette gamme est destinée à ceux qui veulent pouvoir enregistrer des vidéos Full HD. Les cartes mémoire SanDisk Ultra appartiennent à la classe 10 ou U1, avec une vitesse d'écriture minimum de 10 Mo/s.

Si sa vitesse de transfert peut théoriquement atteindre les 100 Mo/s, cette carte est avant tout recommandée pour les enregistrements Full HD. Idéal pour les smartphones et tablettes Android, les appareils photo et même pour la Nintendo Switch. Les cartes Sandisk Ultra sont par ailleurs homologuées “A1”, une classe définie pour la vitesse de chargement des applications.

Cette classe garantit une expérience fluide avec des applications qui se chargent plus vite. Notez enfin que ces cartes existent dans des capacités allant de 16 Go à 512 Go. Il y a donc de quoi trouver la version qui vous convient le mieux.

SanDisk Extreme : des performances extrêmes, jusqu'à 1 To de stockage

Si vous avez prévu d'enregistrer des vidéos en 4K, la classe 10 ne vous suffira pas. Vous pouvez ainsi vous tourner vers les cartes SanDisk Extreme qui sont une gamme au-dessus des cartes Sandisk Ultra et Samsung Evo Plus. Cette gamme met en avant la certification “V30” pour les vidéos. Équivalente de la norme U3, cette classe offre une vitesse d'écriture minimale garantie de 30 Mo/s. De quoi enregistrer des vidéos en 4K sans accroc. En théorie, leurs débits séquentiels peuvent monter jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.

Cette carte mémoire haute performance est idéale pour les smartphones Android, mais aussi pour les caméras d'action et les drones, sans oublier la Nintendo Switch. Certaines capacités de stockage de cette gamme sont compatibles avec la certification A2, ce qui offre de bonnes performances applicatives pour une expérience fluide sur Android. Elle est par ailleurs conçue et testée pour une redistance à toute épreuve : températures extrêmes, eau, chocs et rayons X. La SanDisk Extreme est disponible dans des capacités allant de 32 Go à 1To.

Cartes microSDX Samsung Evo Plus : confortable en 4K, jusqu'à 512 Go de stockage

La gamme de cartes microSDXC Evo Plus de Samsung appartient à la classe U3, ce qui vous offre un débit garanti suffisant pour lire et enregistrer des vidéos en 4K UHD. Elles promettent une résistance accrue et des vitesses allant jusqu'à 100 mo/s en lecture et 60 mo/s en écriture. Les cartes mémoire Samsung Evo Plus offrent par ailleurs un excellent rapport qualité prix.

Le modèle de 256 Go est à 45 € sur Amazon. Celui de 512 Go est à 58 €. Cette carte est idéale pour le smartphone, caméras et drones. Vous pouvez tout aussi bien les utiliser avec une Nintendo Switch. Livrées avec un adaptateur SD, vous pouvez les insérer dans tous les appareils disposant d'un slot SD ou microSD.

Samsung Pro Endurance : une durée de vie maximale

La Samsung Pro Endurance est compatible avec la norme U1 qui est équivalente de la classe de vitesse 10. Elle est donc faite pour pour l'enregistrement vidéo Full HD, mais pas pour la 4K dans des conditions optimales. Vous avez toutefois largement ce qu'il faut pour une utilisation sans accroc sur smartphone. Samsung vise ici les utilisateurs qui souhaitent une endurance dans le temps, comme son nom l'indique. Les vitesses de lecture séquentielle sont par ailleurs très correctes : jusqu'à 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.

Samsung annonce une endurance 25 fois supérieure au cycle d'enregistrement continu moyen des cartes microSD. Cette carte mémoire offre jusqu'à 43 800 heures d'enregistrements Full HD, ce qui correspond à une durée d'environ 5 ans. C'est d'ailleurs le temps de garantie annoncé par la marque. De plus cette carte est très résistante et survivra à des températures comprises entre -25°C et 85°C et jusqu'à 75 heures d'insertion dans l'eau. Elle est disponible en deux capacités : 64 Go et 128 Go.

Quelle différence entre carte micro SD, SDHC et SDXC ?

La première chose à savoir est tout simplement la signification des sigles SD, SDHC et SDXC, premier frein dès lors que l'on parle de mémoire flash. En vérité, c'est très simple : ces noms n'indiquent pas une technologie différente entre chaque mémoire, mais simplement leur taille maximale.

micro SD : les microSD ou MicroSDSC (avec SC pour Standard Capacity) ont une capacité maximale de 2 Go, mais ce sont les plus compatibles, puisqu’elles peuvent être utilisées dans n’importe quel appareil.

: les microSD ou MicroSDSC (avec SC pour Standard Capacity) ont une capacité maximale de 2 Go, mais ce sont les plus compatibles, puisqu’elles peuvent être utilisées dans n’importe quel appareil. micro SDHC : ces cartes ont une capacité comprise entre 2 et 32 Go et peuvent uniquement être utilisés dans les appareils prenant en charge les cartes micro SDHC et micro SDXC, mais pas ceux, plus anciens, qui ne sont compatibles qu’avec les cartes micro SD.

: ces cartes ont une capacité comprise entre 2 et 32 Go et peuvent uniquement être utilisés dans les appareils prenant en charge les cartes micro SDHC et micro SDXC, mais pas ceux, plus anciens, qui ne sont compatibles qu’avec les cartes micro SD. micro SDXC : ces cartes ont une capacité supérieure à 32Go et peuvent aller en théorie jusqu’à une capacité ébouriffante de 2To. Les cartes micro SDXC de grande capacité ne sont pas nécessairement compatibles avec tous les appareils.

Il n'y a donc pas vraiment à s'en faire de ce côté : vous pouvez, pour simplifier l'affaire, parler de carte microSD en permanence. Le point sur lequel vous devez toutefois faire attention est la capacité maximale acceptée par votre téléphone. De nos jours, quasiment tous les smartphones sont compatibles avec le format SDXC… mais les capacités maximales supportées diffèrent. Cette information est donnée dans la fiche technique de votre smartphone.

Les différentes classes de vitesse d'une carte microSD

Votre carte SD vous servira de mémoire de stockage, ce qui veut dire que votre smartphone sera amené à lire les informations qu'elle contient tout autant qu'écrire de nouvelles informations dessus. Aussi, il faudra que sa vitesse de lecture (le temps que mettra le système à en lire les informations) et sa vitesse d'écriture (le temps que mettra le système à y enregistrer de nouvelles données) soient suffisantes, de manière à ne pas ralentir votre utilisation. Une carte SD lente est un smartphone lent après tout.

Il existe des classes de vitesse qui définissent en un sigle les vitesses garanties par les cartes SD. Les classes “C” commencent à partir de 2 et évoluent par incrémentation de 2 jusqu'à 10 (sauf le 8). Le chiffre après C correspond à la vitesse minimale en Mo/s.

Les classes de vitesse UHS (U) sont au nombre de 2 : UHS-I/UHS-II et UHS-3. Enfin, le sigle le plus récent est le V et catégorise les cartes SD par leur vitesse minimale pour l'enregistrement des vidéos.

Classe C Vitesse d'écriture minimale (garantie) Enregistrement vidéo C2 2 Mo/s SD / 480p C4 4 Mo/s HD / 720p C6 6 Mo/s Full HD / 1080p C10 10 Mo/s Full HD, voire 4K

Classe UHS Vitesse d'écriture minimale (garantie) Enregistrement vidéo UHS Classe 1 (U1) 10 Mo/s Full HD, voire 4K à faible images/seconde UHS Classe 2 (U2) 30 Mo/s Confortable en 4K

Classe V Vitesse d'écriture minimale (garantie) Enregistrement vidéo Classe V6 6 Mo/s Full HD V10 10 Mo/s Full HD, voire 4K à faible image/seconde V30 30 Mo/s Confortable en 4K V60 60 Mo/s 4K à plus de 60 images/seconde V90 90 Mo/s À l'aise même en 8K

Nouvelles classes de performances applicatives

Les nouvelles classes de performances applicatives offrent une indication des performances pour les applications comme celles des smartphones et tablettes Android. Avec ces nouvelles normes, vous pouvez enregistrer directement sur la carte, exécuter des applications ou jeux à des vitesses élevées.

Les systèmes d'exploitation traitent des données à intervalles aléatoires, ce qui met en jeu des entrées/sorties par seconde (IOPS). Les IOPS sont donc importants lorsqu'on parle de performances des cartes SD sur les smartphones. Une IOPS élevée équivaut à des temps de latence faibles. Pour l'heure, il existe de classes pour les performances applicatives : A1 et A2.

Toutes correspondent à une vitesse minimale de 10 Mo/s mais les performances IOPS diffèrent. Que votre carte micrSDXC soit homologuée A1 ou A2, cela signifie qu'elle est optimisée pour une bonne fluidité des applications.

Classe A Vitesse d'écriture minimale (garantie) Lecture aléatoire minimum Ecriture aléatoire minimum A1 10 Mo/s 1500 IOPS 500 IOPS A2 10 Mo/s 4000 IOPS 2000 IOPS

Voilà pour notre guide d'achat des meilleures cartes microSD. Pour finir, nous vous invitons à consulter notre dossier qui explique comment bien choisir sa carte microSD.