Meilleur purificateur d’air : quel modèle choisir pour retrouver un air sain chez soi ?

Nous sommes tous conscients des problèmes de pollution atmosphérique de l’air extérieur avec notamment la circulation des voitures et des camions. Mais quand on est chez soi, on se sent à l’abri et on ne pense pas respirer un air pollué. Pourtant, des études prouvent que l’air intérieur est souvent plus pollué que l’air extérieur. 10% des logements auraient même des concentrations de pollution dangereuses pour la santé. Pour se protéger, il existe une multitude de purificateurs d’air mais encore faut-il choisir le bon modèle. Ce guide est là pour vous aider en sélectionnant les meilleurs du marché.

Notre sélection des meilleurs purificateurs d’air

Les sources de pollution de l’air intérieur sont multiples : fumée de cigarette, bougies, encens, diffuseurs d’huiles essentielles, produits ménagers, animal de compagnie, pollens mais également la pollution extérieure qui s’accumule si l’on ne pense pas à aérer régulièrement ses pièces en ouvrant les fenêtres. Ce sont ainsi des particules plus ou moins fines qui sont présents dans l’air qui nous entoure sans qu’on ne s’en rende compte.

Ce type de pollution est avant tout problématique pour les personnes allergiques bien sûr. Mais c’est aussi à prendre en compte pour les enfants et plus globalement pour tous les habitants de la maison. Il n’est jamais bon de respirer quotidiennement un air impur. Heureusement, depuis quelques années, les purificateurs d’air se sont démocratisés. Plus abordables mais aussi plus efficaces, ils sont de plus en plus présents dans nos foyers pour s’assurer d’avoir un air intérieur filtré, sans particules néfastes.

Chaque marque propose des modèles avec des systèmes de filtration plus ou moins efficaces. Certains offrent d’autres fonctions complémentaires comme la ventilation ou le chauffage. Pour vous y retrouver et décider quel appareil est fait pour vous, voici un comparatif des meilleurs modèles disponibles.

Philips Série 800 (AC0820/10)

Philips est une marque reconnue dans le domaine de la purification de l’air avec de nombreux modèles commercialisés et une technologie de filtration brevetée appelée Vitashield. Cet appareil de la série 800 est parfaitement adapté si vous vivez dans un petit appartement de moins de 50m2 ou si vous voulez purifier uniquement une pièce.

Il est aussi proposé à un prix très intéressant de moins de 150 euros. Avec sa petite taille (36,7 cm x 25 cm) et son poids plume (2,4 kg), vous pourrez le déplacer facilement pour le positionner sur une table de chevet ou un bureau par exemple. Il permet d’éliminer 99,5% des allergènes aériens. Il est efficace notamment sur les pollens, poils d’animaux, acariens, poussières mais aussi sur la pollution extérieure et même les virus. La purification totale se fait en à peine un peu plus d’un quart d’heure.

S’il ne dispose pas d’écran, il est équipé d’un anneau lumineux présent autour du bouton d’alimentation qui permet de connaitre la qualité de l’air en fonction de la couleur affichée. Il s’agit d’un modèle à la fois très silencieux qui saura se faire oublier dans un coin de votre pièce et d’un purificateur économe en énergie puisqu’il utilise en fonctionnement l’équivalent en électricité d’une ampoule standard.

Pour fonctionner correctement, il ne faudra pas oublier de nettoyer régulièrement le capteur, facilement accessible derrière une petite trappe et le filtre qu’il faut aspirer tous les mois environ. Un indicateur s’allumera quand vous devrez changer le filtre. Celui-ci coûte environ 30 euros.

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Pas d’écran Prend peu de place Uniquement pour des petites surfaces Facile à nettoyer Design discret

Xiaomi Mi Air Purifier 4

Modèle plus imposant (55,5 cm x 25 cm) et plus lourd (5,6 kg) que le précédent. Il est efficace sur des surfaces allant jusqu’à 48m2 et Il peut purifier efficacement une pièce de 20m2 en 10 minutes environ. Tout blanc, son design épuré lui permettra de passer inaperçu ou presque dans n’importe quel intérieur.

Il est équipé d’un petit écran OLED tactile qui affiche plusieurs informations, notamment le taux de pollution dans l’air, la température, le taux d’humidité. Un petit anneau lumineux permet également de voir d’un coup d’oeil la qualité de l’air en fonction de la couleur. Des capteurs laser sont présents pour surveiller la qualité de l’air en temps réel.

Il s’agit d’un modèle connecté qui permet d’actionner et de suivre l’activité du purificateur d’air. Cela offre aussi la possibilité de vérifier la qualité de l’air intérieur à distance depuis son smartphone.Vous pouvez aussi trouver la durée de vie restante de votre filtre (qui dure normalement environ 1 an). Un sytème de planification vous donne l’opportunité de faire fonctionner l’appareil uniquement quand vous n’êtes pas là. De cette façon, il ne fera jamais aucun bruit (ou presque) en votre présence.

Enfin, ce modèle est compatible avec la commande vocale depuis les assistants comme Alexa et Google assistant.

Les + Les - Design épuré Fonctionnement assez bruyant en puissance maximale Modèle connecté Nécessite un tournevis pour le nettoyage Bonne capacité de filtration Faible consommation d’énergie

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Nous avons déjà testé dans notre guide des meilleurs ventilateurs le Dyson Pure Air Hot + Cool qui avait la particularité d’être un modèle 3-en-1 : ventilateur, purificateur et chauffage. Pour ce comparatif, nous avons choisi un modèle qui se ”contente” de faire ventilateur et purificateur d’air mais qui, en revanche, propose un système de filtration bien plus efficace contre le Formaldéhyde.

Le Formaldéhyde est un gaz chimique qui peut s’échapper d’énormément d’endroits différents dans une pièce : le revêtement des murs, les meubles, les produits en plastique… Or, il s’agit d’un cancérogène avéré. Il faut donc éviter au maximum d’avoir des concentrations trop élevées dans son logement. Malheureusement, la plupart des purificateurs d’air sont très peu efficace pour filtrer le Formaldéhyde. C’est pour cette raison que Dyson nous propose ici un modèle spécifique au Formaldéhyde.

Bien évidemment, cet appareil garde son efficacité imbattable pour tous les autres polluants et il permet de ventiler sa pièce grâce à son système sans pâle silencieux. Il s’agit aussi d’un modèle connecté.

Les + Les - Efficace contre le Formaldéhyde Coût d’achat prohibitif Modèle 2-en-1 Qualité de fabrication Dyson Application bien pensée Écran très pratique

Samsung AX60R5080WD AirPurifier

Samsung est une marque déjà bien connue sur le marché de l’électroménager. En 2020, la marque coréenne a décidé de lancer sa gamme de purificateurs d’air. Voici donc le Samsung AX60R5080WD AirPurifier. Derrière ce nom de modèle absolument incompréhensible se cache un appareil particulièrement efficace avec un excellent rapport qualité-prix avec un coût d’achat actuel sous la barre des 300 euros. Il est certes bien plus imposant que la plupart des autres modèles présentés avec ses 79 cm de haut, ses 36 cm de large et ses 11 kg sur la balance (heureusement il est doté de petites roues pour le déplacer si nécessaire). Mais il est capable de traiter une surface de 60m2.

Pour le contrôler, vous disposez d’un large écran de contrôle sur le dessus qui vous permet de voir le niveau de particules présentes, de contrôler la qualité de l’air globale mais aussi de contrôler les différents modes de puissance ou de mettre en place un timer par exemple. Il s’agit aussi d’un appareil connecté que vous pourrez contrôler avec l’application mobile SmartThings.

Son système de filtration est particulièrement efficace avec un filtre imposant qui se cache directement derrière la grille principale. Vous serez alerter sur l’écran de contrôle ainsi que sur l’application mobile dès qu’il faudra changer le filtre. Celui-ci coûte tout de même une soixantaine d’euros.

Comme pour la plupart des autres modèles présentés ici, il s’agit d’un modèle au fonctionnement silencieux et peu énergivore. Il pourra donc continuer de purifier votre air sans même que vous vous en rendiez compte.

Les + Les - Modèle connecté Prend pas mal de place Filtration particulièrement efficace Look peu inspiré Bon rapport qualité-prix Coût du filtre

Philips Séries 2000 AMF220/15

Pour conclure ce comparatif, voici un modèle petit format mais qui cache bien son jeu puisqu’il s’agit d’un appareil 3-en-1. Le Philips Séries 2000 AMF220/15 est en effet un purificateur ainsi qu’un ventilateur et un chauffage d’appoint. Il vient donc concurrencer directement le Dyson Pure Air Hot + Cool, autre modèle 3-en-1, mais au tarif trois fois plus élevé.

On appréciera dans un premier temps son design original qui tranche avec les autres purificateurs d’air. Son écran intégré vous permet de vérifier la qualité de l’air et son état de fonctionnement et il dispose d’un cercle rond autour de la grille d’aération qui s’allume en rouge en mode chauffage et en bleu en mode ventilation.

Même s’il s’agit d’un petit purificateur, il pourra tout de même traiter des pièces jusqu’à 42 m2. Capable d’osciller à 350°, il pourra ventiler et chauffer tous les recoins de votre pièce. Bien qu’il n’ait pas de fonction pour connecter un smartphone, vous pourrez le contrôler à distance grâce à une petite télécommande ronde qui vient s’aimanter astucieusement à l’arrière de l’appareil pour éviter de la laisser trainer et de l’égarer.

Bien qu’il ne soit pas aussi sophistiqué que le Dyson, le Philips Séries 2000 se révèle tout de même très polyvalent et particulièrement efficace pour son prix

Les + Les - Petit format Absence de thermostat Modèle 3-en-1 Prix assez élevé du filtre (environ 60 euros) Prix plus que raisonnable Vendu avec une télécommande

De nos jours, les purificateurs d’air de qualité utilisent en majorité le même système de filtration pour vous permettre de retrouver un air sain. L’appareil va aspirer l’air et le faire passer par 3 filtres successifs :

le préfiltre va permettre de capter les particules les plus grosses, notamment les poils d’animaux.

va permettre de capter les particules les plus grosses, notamment les poils d’animaux. le filtre à charbon actif va se charger des COV, les Composés Organiques Volatils. On les trouve dans l’air à l’état gazeux et ils sont nocifs pour la santé. Ils peuvent provenir de sources multiples comme des gaz d’échappement et des fumées d’usines. À la maison, on les retrouve notamment dans les produits ménagers.

va se charger des COV, les Composés Organiques Volatils. On les trouve dans l’air à l’état gazeux et ils sont nocifs pour la santé. Ils peuvent provenir de sources multiples comme des gaz d’échappement et des fumées d’usines. À la maison, on les retrouve notamment dans les produits ménagers. le filtre HEPA enfin s’attaque aux particules fines

Une fois passé dans les 3 filtres, l’air pur est rejeté dans la pièce.

Les purificateurs d’air sont-ils efficaces ?

Quand on achète ce genre d’appareil, il est difficile de savoir avec certitude s’ils sont réellement efficaces. En effet, ils s’attaquent à des particules et des gaz invisibles à l’oeil nu. Seuls des appareils de mesures sophistiqués peuvent permettre de voir la différence. Heureusement, la plupart des purificateurs possèdent des capteurs pour vérifier la qualité de l’air et l’indiquer à l’utilisateur.

L’ensemble des purificateurs d’air présents ci-dessus sont reconnus pour leur efficacité. Pour autant, seul le Dyson sera adapté pour lutter contre le Formaldéhyde. Les autres modèles sont généralement beaucoup moins efficaces contre cette pollution.

Si vous achetez un purificateur d’air, il faudra tout de même régulièrement vérifier son bon fonctionnement en nettoyant les capteurs et les filtres sous peine de faire diminuer grandement son efficacité. Évidemment, n’oubliez surtout pas de changer le filtre quand c’est nécessaire.

