Meilleur aspirateur laveur de sol : quel modèle acheter ?

Contrairement aux aspirateurs de base, les balais laveurs peuvent aspirer les saletés tout en lessivant le sol lors d’un même passage. En combinant ainsi les tâches, vous gagnez un temps précieux et nettoyez plus en profondeur. Quel aspirateur laveur de sol acheter ? Dans ce guide, découvrez les meilleurs modèles disponibles en 2023.

Meilleur aspirateur laveur de sol : notre sélection 2023

Comme leur nom l’indique, les aspirateurs laveurs ont la double capacité d’aspirer la poussière tout en nettoyant les sols. Les différents surfaces, carrelages, parquets ou encore tapis, ressortent ainsi plus propres. Pratiques et faciles d’utilisation, les balais nettoyeurs sont de plus en plus perfectionnés et efficaces. Mais quel aspirateur nettoyeur de sol choisir ? Suivez le guide.

Dreame H12 Pro

Le H12 Pro est un balai laveur de sol sans fil haut de gamme. Dernier sorti de la marque chinoise Dreame, il est à la fois polyvalent et efficace grâce à son nettoyage “bord à bord” qui permet d’atteindre les recoins.

Le Dreame H12 Pro a la capacité de faire un nettoyage sec ou humide et de laver et sécher à l’air chaud. Il dispose de 3 modes en fonction de la saleté : le mode pour la saleté légère, celui pour la saleté moyenne et enfin le mode pour la saleté importante. Le capteur avancé peut évaluer le niveau de saleté des sols et adapter la puissance d’aspiration en temps réel. Les alertes vocaux vous donnent des indications pour faciliter le nettoyage.

Il dispose de deux réservoirs d’eau séparés : un réservoir de 900 ml pour l’eau propre et un second de 700 ml pour l'eau sale

Les + Les - Mode de nettoyage automatique Autonomie limitée à 35min Réservoirs d'eau propre et sale séparés Poids 4,9 kg Grand écran Nettoyage bord à bord

Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet Pro

Bissell est une marque américaine spécialisée dans le nettoyage. Elle propose ainsi une large gamme d’aspirateurs nettoyeurs de sol. Le CrossWave X7 Plus Pet Pro est le tout dernier sorti de la gamme Crosswave. Cet appareil 3 en 1 permet non seulement d’aspirer mais aussi de laver et de sécher en même temps.

Il est équipé d’un moteur plus silencieux qui offre une puissance d’aspiration plus efficace. Vous pouvez l’utiliser comme un aspirateur classique avec le nettoyage en mode « sec ».

Spécialement conçu pour les propriétaires d’animaux, le CrossWave X7 Plus Pet Pro dispose de 3 modes de nettoyage : un premier mode pour les sols durs (carrelage, parquet…), le mode tapis ainsi que le mode Turbo PetTM qui est encore plus puissant.

L’aspirateur nettoyeur de sol est également muni d’un éclairage LED qui, en projetant la lumière sur le sol à l’horizontal, vous permet de voir facilement la poussière.

Enfin, grâce à son poids de 4,5kg, le Bissell CrossWave X7 Plus Pet Pro un aspirateur laveur de sol maniable. Par rapports aux autres modèles plus anciens de le marque, le cycle d'auto-nettoyage a été optimisé et l’appareil utilise dorénavant sa propre réserve d'eau pour s’auto-nettoyer.

Les + Les - Poids léger Petits réservoirs d’eau propre et sale Plus silencieux

Prix élevé Autonettoyage de la brosse efficace

Bissell CrossWave

Le Bissell CrossWave est une version plus basique mais également moins cher.

Cet aspirateur-balai sans fil permet d’aspirer, laver et sécher les sols en un seul passage. Il est doté d’un système de double réservoirs, l’un pour l’eau propre de 0,82 litres et l’autre pour l’eau sale de 0,62 litres.

L’appareil est équipé de 2 boutons qui permettent de choisir le nettoyage en fonction du type de surface. Le premier bouton est réservé à une utilisation pour sols durs comme le carrelage, le parquet, ou encore le béton ciré. Le second bouton est destiné au nettoyage sur tapis.

Un bouton situé sur le manche vous permet aussi de contrôler l’usage de l’eau pour n’en pulvériser qu’en cas de besoin.

Les + Les - Aspire, lave et sèche en un seul passage Moins efficace sur les poils longs Efficace sur sols durs, tapis et moquettes à poils courts Bruyant Petit prix Lourd (5,2kg)

Roborock Dyad Pro

Le Dyad Pro est le dernier sorti de Roborock. Ce balai laveur sans fil peut aspirer les saletés humides et sèches et nettoyer les sols durs. Le nettoyage bord à bord à l’aide des trois rouleaux été amélioré puisqu’il y a moins d’un millimètre de marge de chaque côté. Les rouleaux peuvent donc se coller au plis près des murs.

Le Roborock Dyad Pro est doté de la détection automatique du degré de saleté. La puissance du nettoyage est donc adaptatif. Par ailleurs, l’appareil est doté d’un distributeur automatique de produit de nettoyage.

Grâce à l’autonettoyage et à l’autoséchage, l’entretien du balai laveur est facilité. Son poids de 4,8kg le rend maniable et, comme le Roborock Dyad Pro est connecté, vous pouvez utiliser votre smartphone pour accéder aux réglages.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Roborock Dyad Pro.

Les + Les - Nettoyage bord à bord amélioré Uniquement pour les sols durs Bonne autonomie Impossibilité de désactiver le réservoir de détergent Alertes vocales Grande capacité des réservoir d’eau propre et sale Appareil connecté avec une application

Karcher FC7

Grâce à ses 4 rouleaux rotatifs auto entrainés, le Karcher FC7 récupère les saletés sèches et humides tout en nettoyant en un seul passage les sols durs (carrelage, lino, sol PVC, parquet…)

L’aspirateur laveur de sol Karcher FC7 dispose de 2 modes de nettoyages différents et d’un mode Boost qui est particulièrement efficace pour décoller les saletés incrustées.

Par ailleurs, avec sa batterie lithium-ion, l’appareil offre une belle autonomie de 45 minutes. Soin poids sans les accessoires n’est que de 4,3, ce qui en fait aspirateur laveur léger.

Les + Les - Longue autonomie Uniquement pour sols durs Léger Réservoirs d’eau propre et sale trop limités Rouleaux lavables en machine

Tineco Floor One S5 Steam

Tineco, marque spécialisée dans les aspirateurs. Le Floor One S5 Steam vous offre la possibilité d’utiliser la vapeur pour nettoyer en profondeur en une seule étape. L’eau chauffe en seulement 30 secondes et la vapeur est projetée à haute température pour en venir à bout des taches tenaces.

Le Tineco Floor One S5 Steam est capable de s’adapter automatiquement en fonction du niveau de saleté. La puissance d’aspiration, la vitesse de rotation ou encore le débit d’eau sont ainsi optimisés. Vous n’avez donc pas besoin d’ajuster les modes manuellement.

Les réservoirs d’eau propre et sale ont une grande capacité de 0,75L chacun.

Une fois le lavage terminé, la brosse se nettoie toute seule et est autoséchante.

Les + Les - Grande contenence des réservoir N’est pas sans fil Détection automatique de la saleté Uniquement pour sols durs Chauffe rapide de la vapeur

Rowenta Clean & Steam

Difficile de faire moins cher. Pour environ 200 euros, le Clean & Steam de Rowenta permet d’aspirer et de nettoyer vos sols durs.

Grâce à l’efficacité du nettoyage à la vapeur, l’utilisation d’un détergent n’est pas nécessaire. Vous pouvez adapter le débit de la vapeur en fonction du niveau de saleté.

En un seul passage, le Rowenta Clean & Steam aspire la saleté sèche et nettoie avec la lingette microfibre préalablement installée.

Les + Les - Prix intéressant Appareil à fil Appareil polyvalent et efficace Capacité du réservoir d'eau très limitée Lave aussi les vitres et les autres surfaces Lourd Vapeur prête en 30 secondes

Polti Vaporetto 3 Clean

Le Polti Vaporetto 3 Clean est également une alternative intéressante à petit prix. Généralement en vente à moins de 300 euros, c’est un aspirateur nettoyeur vapeur qui lave les sols mais aussi les vitres. Il peut servir d’appareil vapeur à la main pour nettoyer et désinfecter différentes surfaces comme des coussins par exemple.

Vous pouvez utiliser 3 différentes niveaux pour la vapeur.

Les + Les - Prix intéressant Appareil à fil Appareil polyvalent et efficace Capacité du réservoir d'eau très limitée Lave aussi les vitres et les autres surfaces Lourd Vapeur prête en 30 secondes

Quel est l’interêt d’un aspirateur laveur de sol ?

Comme le nom l’indique, l’aspirateur laveur peut à la fois aspirer et nettoyer les sols. Contrairement à un aspirateur classique qui nécessite ensuite le passage d’une serpillère, vous gagnez du temps mais aussi de l’espace car vous n’avez besoin d’utiliser qu’un seul appareil pour votre ménage. Le nettoyage se fait en profondeur.

Les aspirateurs laveurs les plus avancés permettent d’aspirer les poussières et les saletés, avant de faire le nettoyage soit avec de l’eau, soit avec de la vapeur pour terminer par le séchage du sol avec de l’air chaud. Généralement, l’action de l’eau se suffit à elle-seule mais si besoin, vous pouvez ajouter du détergent. Certains modèles ont également des brosses intégrées qui permettent de décoller les saletés incrustées.

L’eau sale aspirée rejoint ensuite le réservoir d’eau sale. En fonction du modèle choisi, votre aspirateur nettoyeur de sol pourra s’autonettoyer une fois de retour sur sa base.

Si votre eau est très calcaire, pour éviter l’entartrage, vous pouvez ajouter un filtre anti-calcaire ou un peu de vinaigre blanc dans votre réservoir. Vous pouvez aussi utiliser une eau adoucie mais pas déminéralisée.

À lire également :