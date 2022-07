Meilleur ventilateur : quel modèle choisir pour se rafraichir en été

Cet été, nous avons déjà connu plusieurs épisodes caniculaires et d’autres vagues de chaleurs intenses sont attendues dans les prochaines semaines. La réalité du réchauffement climatique a un impact de plus en plus important sur notre quotidien et il va falloir s’habituer à vivre sous des températures de plus en plus extrêmes partout en France. Il va donc être nécessaire de trouver des solutions pour réussir à se rafraichir efficacement. Voici notre comparatif des ventilateurs les plus efficaces du marché.

Notre sélection des meilleurs ventilateurs

Mi Smart Standing Fan 2 75.98€ Voir 80.49€ Voir 99.73€ Voir Woozoo by Ohyama 58.64€ Voir 69.99€ Voir 80.99€ Voir Dyson Pure Air Hot + Cool 694.39€ Voir

Pour profiter de températures plus fraiches en été, il existe plusieurs solutions. La meilleure d’entre elle est bien sûr de bien isoler son logement. Vous pouvez aussi vous équiper d’un système de climatisation mais ces deux solutions sont généralement assez coûteuses. Vous pouvez aussi prévoir de simplement fermer vos volets en journée pour éviter que le soleil tape directement sur vos fenêtres et fasse chauffer votre intérieur. Mais cette solution n’est pas miraculeuse et elle n’empêchera pas de ressentir les grosses chaleurs en cas de canicule. Pour profiter d’un peu d’air, la solution la plus simple reste donc d’acquérir un ventilateur.

S’il en existe des très simples pour quelques dizaines d’euros seulement, il en existe aussi des modèles connectés beaucoup plus perfectionnés qui fonctionnent même sans hélices mais qui coûtent plusieurs centaines d’euros. Pour faire votre choix, nous vous présentons les meilleurs modèles proposés actuellement.

Le meilleur ventilateur pour se rafraîchir en été

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 : le ventilateur connecté pas cher

Débutons par un ventilateur qui a une apparence toute simple mais qui est en réalité un ventilateur connecté. Vous pouvez donc le connecter à votre téléphone pour l’actionner à distance depuis l’application Xiaomi. Vous pouvez ainsi régler la vitesse très finement entre 1 et 100 ou choisir le mode “brise naturelle” qui va simuler un vent dans votre pièce avec une intensité aléatoire plutôt qu’une puissance constante. Il existe aussi un “mode nuit” qui a pour but de faire le moins de bruit possible tout en vous rafraichissant pendant votre sommeil. Depuis votre smartphone, vous pourrez contrôler aussi l’oscillation ou mettre en place un timer pour qu’il s’arrête de fonctionner selon vos désirs. Vous pouvez également l’utiliser avec vos assistants vocaux comme Alexa ou Google assistant. La fonction connectée est donc très pratique quand on veut modifier les réglages ou démarrer le ventilateur depuis son lit ou son canapé sans avoir à se déplacer.

Pour ce qui est du ventilateur en lui-même, vous pouvez l’incliner de 39° vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez aussi régler la hauteur du pied pour le poser sur un bureau par exemple. Il est donc assez polyvalent en fonction de votre utilisation et de vos besoins. Sur le ventilateur en lui-même, vous aurez aussi accès à des boutons pour l’allumage, la puissance, l’oscillation et le timer. Si les choix seront moins complets que sur l’application, c’est tout de même bien pratique quand on n’a pas son téléphone avec soi.

En somme, il s’agit d’un modèle assez simple avec un fonctionnement plutôt silencieux et qui consomme extrêmement peu d’électricité.

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Fonctionnalités assez basiques Ventilateur connecté avec commande vocale Fonction ”brise naturelle” plutôt gadget Consomme très peu d’énergie Portée réelle inférieure à 10m Pied réglable sur 2 positions

Woozoo by Ohyama : le ventilateur petit mais costaud

Si vous cherchez un ventilateur compact mais puissant, voici le modèle idéal. Ce ventilateur de bureau de la marque japonaise Ohyama a une conception originale et une longue portée qui lui permet de ventiler tout une pièce en oscillant verticalement et horizontalement. S’il n’est pas connecté, il peut tout de même se contrôler à distance grâce à sa petite télécommande qui permet de contrôler la puissance, l’oscillation et le timer. Il existe la aussi un mode appelé ”vent naturel” qui alterne entre différentes puissances de façon aléatoire. Même à pleine puissance, son fonctionnement reste relativement silencieux ce qui permet de l’utiliser de nuit sans avoir à porter de boules Quies.

Les + Les - Petit taille et petit prix Portée annoncée mensongère Oscillation multidirectionnelle Look assez vieillot Puissance largement suffisante Télécommande bien pratique Fonctionnement silencieux

Dyson Pure Air Hot + Cool : le ventilateur 3-en-1

C’est tout simplement la Roll’s Royce des ventilateurs. Comme pour ses modèles d’aspirateurs haut de gamme, Dyson a choisi de développer des technologies de pointe pour ses ventilateurs avec notamment le système de ventilation sans pales.

Si son prix peut paraître largement exagéré, il ne faut pas oublier qu’il s’agit en réalité d’un appareil 3-en-1 puisqu’il ventile, purifie l’air et fait office de chauffage d’appoint. On peut même lui compter une 4ème fonctionnalité majeure puisqu’il est aussi équipé de nombreux capteurs pour contrôler la qualité de l’air de votre pièce et vous en informer via l’application ou l’écran du ventilateur.

En plus de ventiler très efficacement votre pièce, cet appareil va donc éliminer la pollution intérieure. En effet, vous ne pouvez pas le voir à l’oeil nu mais l’air de votre habitation est rempli de particules plus ou moins fines qui peuvent causer des problèmes d’allergies, de mauvaises odeurs et qui peuvent être nocifs pour votre santé à long terme. Ces particules proviennent de différentes sources : fumée de cigarette, bougies, animal de compagnie, produits ménagers, pollens, pollution extérieure…

Pour rendre l’air plus pur, Dyson utilise un système de filtration avancée avec un préfiltre pour les grosses particules, un filtre à charbon actif pour capter les odeurs et un filtre Hepa pour les particules fines invisibles à l’oeil nue. A noter que le filtre doit être changé environ tous les ans et coûte une soixantaine d’euros. C’est un modèle à recommander particulièrement aux personnes allergiques. Un mode automatique très pratique permet d’éliminer les particules d’une pièce en environ 1 heure. En revanche, il faut avoir conscience que seule la pièce dans lequel il se situe sera purifiée et non pas l’ensemble du logement.

L’appareil est bien sûr un modèle connecté pour l’utiliser avec votre smartphone ou avec des commandes vocales. Vous pouvez aussi utiliser une télécommande ou choisir les différentes options depuis l’écran couleur du ventilateur. Vous pouvez notamment définir l’oscillation entre 45° et 350° et vous pouvez actionner le chauffage avec un maximum de 37°.

Les + Les - Purificateur très efficace Très cher Mode automatique Ne rafraichit pas l’air Possibilité de chauffer une pièce en hiver Filtre à changer chaque année Modèle connecté très complet

Rowenta Mosquito Silence : ventile et élimine les moustiques

Pour profiter d’un air plus frais la nuit, il est conseillé d’ouvrir votre fenêtre et de positionner le ventilateur à son niveau. C’est efficace pour rafraichir une pièce mais, revers de la médaille, c’est aussi un excellent moyen de faire rentrer des moustiques dans votre maison. Heureusement, Rowenta a pensé à tout et ce ventilateur pour permettra en même temps de vous débarrasser des moustiques. Il dispose d’un débit d’air de 58m3 par minute et son mode silence limite le bruit à 50 db. Une recharge de diffuseur anti-moustique (malheureusement non inclus avec l’appareil) vous protègera pour environ 2 mois contre les moustiques.

Sur l’appareil vous retrouverez les fonctionnalités attendues : contrôle du timer (entre 1h et 8h), fonction anti-moustique, mode silencieux, puissance de ventilation, oscillation. Vous retrouverez les mêmes contrôles sur la télécommande.

Les + Les - Simple et efficace Montage assez complexe Télécommande assez complète avec contrôle de l’oscillation Look de ventilateur bas de gamme Fonction anti-moustique pratique Vendu sans diffuseur anti-moustique ni piles pour la télécommande

HoneyWell HYF290E4 : le ventilateur tour au bon rapport qualité-prix

Un ventilateur tour comme le HoneyWell permet de prendre un peu moins de place qu’un ventilateur ordinaire tout en projetant de l’air sur une plus grande surface verticale. Ce modèle a un fonctionnement très simple mais efficace pour bien vous ventiler sans faire trop de bruit. Vous pourrez régler directement sur la tour le timer (1h à 8h), la luminosité des boutons (pour éviter que cela vous dérange la nuit) et la puissance (8 vitesses et mode nuit). Vous pourrez aussi activer l’oscillation à 80°. Ce modèle possède aussi une télécommande que l’on peut ranger directement sur la tour pour ne pas la perdre. Elle permet de choisir l’ensemble des réglages hormis le timer.

Ce modèle sera très agréable si vous pouvez le placer à moins de 5 mètres de votre position car il procure une grande quantité d’air. En revanche, il ne sera pas assez puissant si vous vous situez plus loin.

Les + Les - Ventilation efficace Portée assez faible Bon rapport qualité-prix Piles de la télécommande non fournies Télécommande bien pratique

Généralement, on cherche à acheter un ventilateur en urgence pour trouver un peu d’air pendant une longue journée de canicule. Du coup, on se jette sur le premier modèle venu dans le supermarché le plus proche. Il s’agit généralement d’un ventilateur bas de gamme très basique, peu efficace et bruyant. Notre premier conseil est donc de vous y prendre à l’avance. Avec les canicules de plus en plus fréquentes, il est primordial de bien s’équiper avec un ventilateur réellement adapté à vos besoins. Vous devez déterminer ensuite où vous allez l’installer : dans un coin de votre chambre, sur votre bureau, au milieu d’une pièce, au bord de la fenêtre… Sa position va déterminer si vous voulez un modèle de bureau, sur pied ou une tour. Cela va aussi déterminer la puissance dont vous avez besoin, si vous avez besoin qu’il soit oscillant ou non et si des commandes à distance sont importantes pour vous.

Ventilateur simple ou multifonctions ?

Un ventilateur simple va seulement brasser de l’air avec plus ou moins de puissance. Mais il existe aussi des modèles plus avancés qui vous permettront de purifier la pièce, d’humidifier l’air, de chauffer, de diffuser du produit anti-moustique… C’est à vous de déterminer si ces fonctions supplémentaires peuvent vous être utile. Si vous souhaitez un simple ventilateur, vous n’avez absolument pas besoin d’acheter un modèle très onéreux comme le Dyson Pure Air Hot + Cool car vous n’aurez pas l’utilité de la fonction de purification ou de chauffage d’appoint qui justifient son prix plus élevé.

Où placer son ventilateur pour plus d’efficacité ?

La nuit, il est conseillé de placer le ventilateur au niveau d’une fenêtre ouverte pour pouvoir faire rentrer l’air plus frais du dehors et ainsi faire s’échapper l’air chaud de la pièce.

Un ventilateur n’a pas moyen de rafraichir l’air à proprement parler. En revanche, il va vous permettre de faire circuler l’air chaud autour de votre corps pour le renouveler par un air un peu plus frais. Malheureusement, en cas de canicule, l’air extérieur sera aussi chaud que l’air autour de votre corps et l’action du ventilateur ne sera plus efficace. Il existe tout de même une astuce pour bénéficier d’un air un peu plus frais : placez une ou plusieurs bouteilles d’eau glacée devant le ventilateur. Ainsi l’air va se rafraichir légèrement au contact des bouteilles. Vous pouvez aussi utiliser un tissu humidifié avec de l’eau froide devant le ventilateur pour avoir une brise un peu plus agréable. Ce sont des méthodes qui vous donneront un peu de répit mais qui sont vite limitées dans le temps. Il faut bien avoir conscience qu’un ventilateur, aussi perfectionné soit-il, ne sera jamais aussi efficace qu’un système de climatisation.

