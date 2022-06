Meilleurs climatiseurs mobiles en 2022 : lequel choisir pour affronter la chaleur ?

Vous n'avez certes aucun pouvoir sur la météo, mais subir les affres de la chaleur n'est pas une fatalité. Grâce à un climatiseur mobile, vous allez pouvoir retrouver du confort chez vous et surtout une meilleure santé physique et mentale. Dans ce guide d'achat, nous allons vous aider à choisir le meilleur modèle selon vos besoins.

Notre sélection des meilleurs climatiseurs mobiles

Les températures montent, ça bouillonne dans votre corps et vous êtes sur le point de craquer ? Un climatiseur va vous aider à faire baisser le mercure. Equipement dispensable il y a quelques années, le climatiseur peut aujourd'hui s'avérer très utile pendant l'été, surtout en période de canicule. C'est pourquoi nous vous proposons ce guide d'achat afin de vous aider à faire le choix idéal.

Il existe plusieurs catégories de climatiseur. Vous avez le choix entre les climatiseurs mobiles et les modèles fixes ou muraux. Les modèles mobiles ont la cote parce qu'ils sont moins contraignants et offrent plus de flexibilité. Vous pouvez en effet les déplacer facilement d'une pièce à une autre. Mais il faut prévoir une sortie vers l'extérieur pour l'évacuation de l'air chaud.

Il existe aussi des modèles sans évacuation mais ils ne sont pas des climatiseurs à proprement parler. Ils ne disposent ni de compresseur, ni de condenseur et ne nécessitent pas de liquide frigorigène (gaz). Il s'agit plutôt de rafraichisseurs d'air et nous allons leur consacrer un autre guide d'achat.

Les meilleurs climatiseurs mobiles monoblocs

Les climatiseurs mobiles monoblocs sont des modèles tout-en-un. Le compresseur et le condensateur sont donc situés à l'intérieur de l'appareil et non dans une unité prévue pour l'extérieur. Ces climatiseurs disposent d'un système d'évacuation de l'air chaud. Ce dernier se présente sous la forme d'un tuyau relié à l'appareil et dont la seconde extrémité doit trouver un chemin vers l'extérieur.

L'évacuation peut se faire par les fenêtres. Dans ce cas, un calfeutrage efficace est nécessaire pour éviter un retour d'air chaud dans la pièce. Pour les plus habiles en bricolage, il est possible de créer une bouche d'évacuation dans le mûr, mais encore faut-il bien s'y prendre.

La plupart des climatiseurs mobiles sont livrés avec un kit de calfeutrage. Dans le cas contraire, vous pouvez en acheter sur le marché pour une vingtaine d'euros. Voici donc sans plus tarder notre sélection des meilleurs climatiseurs mobiles monoblocs en 2022.

Klarstein New Breeze

Ce climatiseur mobile de marque Klarstein est un modèle 3-en-1. Il est capable de refroidir, ventiler et déshumidifier. Un mode nuit est également disponible et fonctionne en mode automatique pour vous permettre de passer des nuits agréables. Le climatiseur est proposé en plusieurs versions avec différentes puissances selon vos besoins. Le modèle de base offre une puissance de 7000 BTU/2100 W, ce qui permet de refroidir une pièce allant jusqu'à 34m². Idéalement, il convient pour les pièces de 20 à 25 m² au plus.

Vous pouvez également l'acheter en version de 9 000 BTU/2,600 W, couvrant des pièces de 26 à 44 m². Et enfin, il existe un modèle de 10 000 BTU/2900 W pour des pièces de 29 à 49 m². Ce climatiseur qui est de classe énergétique A est livré avec un kit de calfeutrage pour fenêtre afin d'éviter un retour d'air chaud dans vos pièces.

Il dispose d'une télécommande qui permet de contrôler ses différentes fonctions dont la vitesse du vent (sur trois niveaux), les quatre modes de fonctionnement, une minuterie pour programmer la durée de fonctionnement et bien sûr le réglage de la température entre 16°C et 30°C. Il utilise le liquide de refroidissement R290 respectueux de l'environnement. Enfin, ce climatiseur mobile dispose de roulettes qui permettent de le déplacer facilement d'une pièce à une autre.

Puissance frigorifique : 7000 BTU / 9000 BTU / 10000 BTU

: 7000 BTU / 9000 BTU / 10000 BTU Fonctions : refroidisseur, déshumidificateur et ventilateur

: refroidisseur, déshumidificateur et ventilateur Dimensions : 89 x 47 x 36 cm

: 89 x 47 x 36 cm Poids : 29,95 kg

: 29,95 kg Puissance sonore max : 63 dB

max : 63 dB Liquide frigorigène :

: Classe énergétique : A

Comfee MPPH-07CRN7

Ce climatiseur mobile vous offre également une grande flexibilité avec ses trois modes de fonctionnement : refroidissement, ventilation et déshumidification. Vous avez par ailleurs le choix entre plusieurs puissances de refroidissement : 7000 BTU / 2000 W pour des pièces de 25 m² en moyenne. Il existe également en version de 8000 BTU, 9000 BTU et 12 000 BTU couvrant des superficies de 29, 33 et 43 m² respectivement en moyenne.

Ce climatiseur dispose d'une minuterie pour l'éteindre sans intervention manuelle au bout d'un certain nombre de minutes ou d'heures. Cela vous aide à réduire le montant de la facture. Le climatiseur est de classe énergétique A et sa puissance sonore est de 63 dB.

Enfin , il dispose d'une télécommande pour le contrôler depuis votre lit ou votre canapé : température, modes de fonctionnement, etc. De plus, à l'aide des roulettes et d'une poignée, vous pouvez le déplacer facilement d'une pièce à une autre.

Puissance frigorifique : 7000 BTU / 8000 BTU / 9000 BTU / 12000 BTU

: 7000 BTU / 8000 BTU / 9000 BTU / 12000 BTU Fonctions : refroidisseur, déshumidificateur et ventilateur

: refroidisseur, déshumidificateur et ventilateur Dimensions : 35,5 x 34,5 x 70,3 cm

: 35,5 x 34,5 x 70,3 cm Poids : 25,5 kg

: 25,5 kg Puissance sonore max : 63 dB

: 63 dB Liquide frigorigène : R290

: R290 Classe énergétique : A

Suntec Wellness ADVANCE 12.0 Eco

Comme les précédents modèles de notre sélection, le climatiseur mobile monobloc Suntec Advance 12.0 Eco peut rafraîchir, déshumidifier et ventiler vos pièces pour un confort optimal en période de canicule. Il est lui aussi disponible dans des versions offrant des puissances allant de 7000 BTU à 12 000 BTU selon l'espace à rafraichir. Si vous disposez d'une petite pièce de moins de 25 m², 7000 BTU devraient suffire.

Optez pour 9000 BTU pour une pièce moyenne de 30 à 40 m² ou 12 000 BTU pour les pièces de plus de 40 m² sans pour autant dépasser les 50 m². Le climatiseur mobile Suntec Advance 12.0 est livré avec une télécommande et dispose d'un écran LED facile à lire, avec une indication de la température. Vous disposez par ailleurs d'une minuterie pour programmer l'extinction automatique.

L'appareil est de classe énergétique A et utilise le liquide frigorifique R290. Son niveau de nuisance sonore est de 65 dB. Au nombre des composants inclus dans la boîte, vous avez différents tuyaux pour l’évacuation d’air, un adaptateur pour le tuyau, un kit d’étanchéité fenêtre et bien sûr la télécommande.

Puissance frigorifique : 7000 BTU / 9000 BTU / 12000 BTU

: 7000 BTU / 9000 BTU / 12000 BTU Fonctions : refroidisseur, déshumidificateur et ventilateur

: refroidisseur, déshumidificateur et ventilateur Dimensions : 37 x 47,5 x 71 cm

: 37 x 47,5 x 71 cm Poids : 62,9 kg

: 62,9 kg Puissance sonore max : 63 dB

: 63 dB Liquide frigorigène : R290

: R290 Classe énergétique : A

Climatiseur réversible Whirlpool PACB212HP

Ce climatiseur mobile est le plus polyvalent de notre sélection des meilleurs climatiseurs monoblocs. Il s'agit en effet d'un modèle réversible. En plus du refroidissement, de la ventilation et de la déshumidification, dispose également d'un mode chaudière. Il est donc très utile pour ceux qui veulent un chauffage d'appoint pendant l'hiver.

L'un des atouts de ce climatiseur est qu'il utilise des capteurs qui permettent d'ajuster automatiquement la température pour un bien-être optimal, quel que soit la météo. Sa puissance frigorifique est de 12 000 BTU / 3500 W et sa puissance de chauffage de 3000 W. Il est de classe énergétique A et produit un niveau de nuisance sonore de 64 dB.

Le climatiseur est programmable jusqu'à 12 heures grâce à une minuterie. Il dispose également d'un mode nuit qui fonctionne en mode automatique pour un confort optimal pour un sommeil paisible. L'appareil s'installe facilement et est livré avec un kit de calfeutrage pour fenêtre rigide.

Puissance frigorifique : 12000 BTU /3500 W

: 12000 BTU /3500 W Fonctions : refroidisseur, déshumidificateur, ventilateur et chaudière

: refroidisseur, déshumidificateur, ventilateur et chaudière Dimensions : 40 x 44,4 x 74,4 cm

: 40 x 44,4 x 74,4 cm Poids : 37 kg

: 37 kg Niveau sonore : 64 dB

: 64 dB Liquide frigorigène : R290

: R290 Classe énergétique : A

Les meilleurs climatiseurs mobiles split

Ces modèles sont vendus en deux blocs. Vous avez l'unité centrale (externe) composée du compresseur et du condenseur. L'autre bloc qui se place à l'intérieur est constitué de l'évaporateur et du ventilateur pour diffuser l’air refroidi dans vos pièces. C'est aussi lui qui sert d'interface avec l'utilisateur. Les climatiseurs mobiles split sont plus puissants que les modèles monoblocs, mais ils coûtent aussi beaucoup plus cher.

Remko RKL 495

Le climatiseur Remko RKL 495 est un modèle puissant de 15 000 BTU / 4 300 watts qui peut refroidir des surfaces allant jusqu'à 80 m². Malgré sa puissance, il est tout de même relativement compact et s'insére sans difficulté même dans les pièces de petite taille. Ses dimensions sont de 47 x 33,5 x 69,5 cm pour un poids de 50 kg.

Ce climatiseur mobile embarque la technologie Inverter qui garantit un bon confort et une consommation d'énergie optimale en modulant la puissance pour obtenir la température souhaitée.

La liaison frigorigène avec le bloc extérieur est assurée par un câble de 2,3 mètres et de 3,9 cm de diamètre. Un dispositif de support permet de monter l'unité extérieure en hauteur. Le climatiseur devient ainsi moins encombrant et réduit un peu plus la nuisance sonore.

Enfin, le climatiseur mobile split Remko RKL 495 DC dispose d’une interface avec panneau de commandes digital ainsi que d'une télécommande infrarouge pour contrôler toutes les fonctions à distance, y compris le minuteur qui permet de programmer l'extinction du climatiseur sur une plage de 24 heures.

Puissance frigorifique : 15 000 BTU / 4 300 W

: 15 000 BTU / 4 300 W Fonctions : refroidisseur, déshumidificateur

: refroidisseur, déshumidificateur Dimensions : 33,5 x 47 x 69,5 cm

: 33,5 x 47 x 69,5 cm Poids : 50 kg

: 50 kg Niveau sonore : 62 dB

: 62 dB Liquide frigorigène : R32

: R32 Classe énergétique : B

Rexair C15000N

Ce climatiseur mobile est le produit d'une marque française : Rexair. Le modèle C15000N offre une puissance de 4300 BTU, soit un pue moins de 15 000 BTU. Le constructeur recomande une couverture maximale de 80 à 100 m². Il s'agit là aussi d'un climatiseur mobile avec Inverter pour ajuster le régime de fonctionnement selon le besoin de refroidissement. Cette technologie est d'autant plus utile que le climatiseur appartient à la classe énergétique B.

Comme le modèle Renko de notre sélection, le bloc externe de ce climatiseur peut être fixé en hauteur grâce à un support mural. Même si les climatiseurs split sont moins mobiles que le modèles monoblocs, le Rexair C15000N dispose quand même de roulettes ainsi que d'une poignée pour le déplacer sans effort. Il dispose également d'une télécommande infrarouge.

Puissance frigorifique : 15 000 BTU / 4 300 W

: 15 000 BTU / 4 300 W Fonctions : refroidisseur, déshumidificateur

: refroidisseur, déshumidificateur Dimensions : 47 x 33,5 x 69,5 cm

: 47 x 33,5 x 69,5 cm Poids : 50 kg (32 kg pour l'unité intérieur et 12 kg pour le bloc externe)

: 50 kg (32 kg pour l'unité intérieur et 12 kg pour le bloc externe) Niveau sonore : 62 dB

: 62 dB Liquide frigorigène : R32

: R32 Classe énergétique : B

Quelle puissance selon la taille de votre logement ?

La puissance des climatiseurs est généralement exprimée en BTU (British Thermal Unit) et plus rarement en Watt. Mais la conversion est facile : 1 Watt = 3,41 BTU environ. C'est l'un des critères les plus importants pour choisir le modèle qu'il vous faut. Ne vous trompez donc pas sur la puissance nécessaire pour refroidir votre logement.

En règle général, il faut 100 Watts de puissance pour 1 m², soit environ 341 BTU par m². Un climatiseur mobile de 2000 W ou de 7000 BTU suffit donc pour refroidir une pièce de 20 m². Mais les constructeurs revendiquent une couverture allant jusqu'à 34 m² pour une telle puissance. Tout dépend de l'intensité de la chaleur.

Pourquoi choisir un climatiseur mobile monobloc ?

Ces modèles suffisent pour refroidir des logements de petite taille, voire de taille modérée. Selon la puissance, vous pouvez retrouvez du confort dans des pièces allant jusqu'à 50 m². Les climatiseurs mobiles monoblocs ont l'avantage d'être faciles à installer sans l'intervention d'un spécialiste.

Ils sont discrets et peuvent s'insérer facilement dans le salon ou la chambre à coucher. De plus, il est possible de les déplacer facilement d'une pièce à une autre grâce à des roulettes ainsi qu'une poignée de saisie. Et quand l'été s'éclipse et que vous n'en avec plus besoin, vous pourrez toujours les ranger pour libérer l'espace occupé. Enfin, ils sont beaucoup moins chers que les autres types de climatiseurs.

Au nombre des inconvénients, les climatiseurs monoblocs sont assez bruyants. Il produisent une nuisance sonore semblable à celle d'un réfrigérateur. De plus, leur système d'évacuation nécessite de trouver une issue pour rejeter l'air chaud vers l'extérieur. Vous allez donc devoir installer un dispositif de calfeutrage adapté à vos fenêtres ou alors créer une bouche d'évacuation dans le mûr.

Pourquoi opter pour un climatiseur mobile split ?

Ils ont un meilleur rendement et sont plus puissants que les modèles monoblocs. Les climatiseurs mobile split peuvent refroidir de grands espaces allant jusqu'à 80, voire 100 m². Leur autre avantage, c'est qu'il sont moins dérangeants pour ce qui concerne la nuisance sonore.

Non pas qu'ils émettent moins de bruit, mais parce que l'unité intégrant le compresseur et le condenseur sont placé hors de la pièce à refroidir. En fixant le bloc externe en hauteur, vous pouvez non seulement réduire l'encombrement, mais aussi éloigner un peu plus le bruit. Leur défaut est qu'ils sont moins facile à déplacer en plus de coûter beaucoup plus cher : comptez en moyenne 2000 €.