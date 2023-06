Idée cadeau fêtes des pères : les meilleurs objets high-tech à offrir en 2023

C’est bientôt la fête des pères. Si vous cherchez quoi offrir, voici notre sélection d’idées cadeaux sympas. Des cadeaux high-tech pour faire plaisir aux papas dans l’air du temps.

Sélection des meilleurs cadeaux pour la fête des Pères

Quel cadeau offrir ? C’est une question casse-tête qui revient à chaque fois qu’il faut faire plaisir à un proche. Après la fête des Mères, ce sont les pères qui seront célébrés partout dans le monde le 18 juin 2023. C’est une occasion leur montrer à quel point ils comptent. Si vous recherchez une idée cadeau pour la fête des Pères, voici notre sélection qui vous aidera à faire un choix.

Idée cadeau : une montre ou un bracelet connecté sport pour les papas actifs

Ce cadeau permet de joindre l’utile à l’agréable. Une montre connectée, c’est bon pour le style, mais c’est aussi pratique pour le suivi de la forme. Et si vous préférez offrir un bracelet, les modèles connectés ont peu ou prou les mêmes fonctions que les montres connectées sport. Et ils disposent désormais d’un écran pour la plupart.

Pour notre sélection de montres connectées, nous vous proposons la Fitbit Versa 4, l’Amazfit GTR 4 ou encore l’Apple Watch Series SE 2 (pour les papas qui préfèrent l’écosystème de la firme de Cupertino). Ces montres disposent toutes de différents modes de tracking sportif. Elles embarquent aussi des capteurs pour suivre certaines données sanitaires : fréquence cardiaque, suivi de sommeil, SPO2 (pas l'Apple Watch SE2), gestion du stress, etc. Les modèles de notre sélection ont également un GPS intégré.

Si vous optez pour un bracelet connecté, le Xiaomi Band 7 est une valeur sûre. En alternative, vous avez le Fitbit Charge 5 ou encore le Huawei Band 7. Ils disposent tous d’un écran couleur et offrent divers modes de tracking sportif. On y retrouve également divers capteurs de suivi : cardiofréquencemètre, analyse de sommeil, SPO2 ou encore ECG pour le Fitbit Charge 5. Ces bracelets connectés ont une autonomie allant d’une à deux semaines selon le modèle choisi.

Une tablette tactile pour se divertir et rester en contact avec les proches

Et si vous offriez une tablette pour la fête des pères ? Les tablettes tactiles connaissent un regain d’intérêt ces dernières années, surtout auprès des séniors. Elles disposent d’un écran plus confortable qu’un smartphone pour consommer du contenu (films, séries, photos, etc.) ; pour faire des appels en visio ou encore pour surfer sur le web. Et comparativement aux ordinateurs portables, les tablettes ont l’avantage d’être moins encombrantes et plus faciles à porter.

Mais quel modèle offrir ? Vous n’avez pas besoin d’acheter une tablette hors de prix pour faire plaisir à votre paternel. Il existe plusieurs modèles pas chers qui conviennent amplement pour un usage confortable au quotidien. C’est le cas du Xiaomi Pad 5, l’un des modèles les plus populaires du marché. Il y a aussi la Galaxy Tab A8 de Samsung à moins de 200 €. Et pour les habitués à l’écosystème d’Apple, l’iPad 9 (2021) offre aujourd’hui un bon rapport qualité-prix.

Une liseuse électronique : idéale pour lire sur écran

S’il adore lire, n’hésitez pas à lui offrir une liseuse électronique. Les liseuses sont différentes des tablettes classiques sur plusieurs aspects. D’abord, elles disposent d’un écran e-Ink dans leur grande majorité. C’est le type d’écran qui se rapproche le plus du confort de lecture sur papier.

La plupart des modèles sont rétroéclairés pour permettre à l’utilisateur de lire dans n’importe quelle condition de luminosité ambiante. Mais il est possible de réduire l’intensité de l’éclairage, la température des couleurs ou même d’activer un mode de lecture nocturne pour certains modèles afin de mieux protéger ses yeux.

Si vous décidez d’offrir une liseuse pour la fête des Pères, nous vous recommandons le Kindle PaperWhite de 2021 qui dispose d’un écran de 6,8 pouces avec une résolution de 300 PPP. Vous pouvez ajouter la luminosité et la température de couleur de l’écran. Cette liseuse a une capacité de stockage de 16 Go. De quoi stocker des milliers de livres. Elle est par ailleurs étanche (IPX8). En alternative, vous pouvez vous tourner vers la Kobo Clara 2E dont les caractéristiques sont similaires.

Une enceinte connectée : bien plus qu’une simple enceinte Bluetooth

Les enceintes connectées jouent le rôle traditionnel des enceintes en plus d’être contrôlables à la voix. Elles permettent aussi de contrôler d’autres objets connectés de la maison via l’assistance vocal (Alexa, Google Assistant ou encore Siri). Pour démarrer, l’Amazon Echo Dot 5 est un excellent modèle. Elle fonctionne avec l’assistant Alexa.

Cette enceinte connectée n’a pas une grande puissance sonore, mais le rendu reste correct pour ceux qui n’aiment pas trop le bruit. En alternative, vous pouvez opter pour le Google Nest Audio qui fonctionne avec l’assistant Google ou encore le HomePod Mini d’Apple avec Siri aux commandes. Trois idées cadeaux à ne pas négliger.

Idée cadeau : des ampoules connectées pour contrôler l’éclairage sans bouger du canapé

Lentement mais sûrement, les ampoules connectées se font une place dans les maisons qui se veulent connectées. C’est une idée de cadeau qui sera toujours utile. Philips Hue propose d’excellents Kits de démarrage avec tout ce qu’il faut pour installer les premières ampoules connectées. Vous aurez besoin d’un pont de Connexion Hue, de quelques ampoules et éventuellement d’une enceinte connectée (facultative) pour le contrôle vocal.

Il y a aussi la lampe connectée Philips Hue Go. Cette une lampe d'ambiance mobile qui peut s'illuminer en différentes couleurs. Elle pout s'intégrer dans un système Philips Hue existant pour le contrôle à distance si vous avez déjà d'un pont de connexion. Autrement, cette lampe dispose également d'un bouton physique pour la contrôler manuellement.

Un écran connecté : le genre d’appareil à tout faire

Les écrans connectés sont un concentré d’appareils : tablette tactile, écran de contrôle, enceinte intelligente, réveil… ils ont de multiples fonctions. C’est le genre de cadeau qui sera toujours utile si vous ne savez pas quoi offrir. Placés au chevet, ils peuvent servir de réveil. Certains modèles sont même équipés de capteurs d’analyse de sommeil. C’est le cas du Google Nest Hub qui, grâce à son radar soli, est capable de fournir différentes informations sur la qualité de vos nuits.

Les écrans connectés permettent aussi d’interagir avec les objets connectés de la maison grâce à leur assistant personnel (Alexa ou Google Assistant). De plus, vous pouvez lui poser des questions, consulter la météo et l'état du trafic, écouter les bulletins d'information, etc. Les modèles que nous recommandons sont l’Amazon Echo Show 10, le Google Nest Hub de 2e génération ou encore le Lenovo Smart Clock 2 avec son petit écran de 4 pouces.

Un smartphone, ça fait toujours plaisir

Vous savez sans doute quel smartphone il utilise en ce moment. S’il est temps de le changer, n’hésitez pas à lui faire la surprise. Pas besoin d’opter pour un modèle à plus de 1000 €. De nombreux smartphones offrent une belle expérience pour un prix raisonnable. On peut vous conseiller le Google Pixel 7a ou 6a, le Galaxy A54 ou encore le Redmi Note 12 Pro. Et s’il préfère les iPhone, choisissez un modèle qui rentre dans votre budget.

Un boîtier Android TV : la polyvalence d’Android sur n’importe quel téléviseur

Parfaits pour remplacer ou épauler les décodeurs TV des opérateurs, les box Android TV apportent une grande flexibilité aux téléviseurs. Le magasin d’application d’Android est plus complet que ceux des plateformes concurrentes. De quoi profiter de la meilleure expérience multimédia sur TV.

Comme modèle, vous pouvez choisir la Nvidia Shield TV Pro sans risque de regretter votre choix. Mais il existe de nombreuses alternatives de qualité, comme le Chromecast avec Google TV ou encore le FireTV Stick d’Amazon dont le système est dérivé d’Android.

Un tracker Bluetooth pour ne plus perdre des objets importants

Les bons vieux trackers Tiles ont désormais de nombreux concurrents. Très pratique, ce type d’accessoire que l’on peut attacher à ses objets importants permet de les retrouver facilement quand on les égare. Ils peuvent servir de porte-clés et il est également possible de les glisser dans un sac ou un portefeuille, entre autres.

Comme idée cadeau pour la fête des pères, vous pouvez offrir un Apple Airtag (pour ceux qui disposent d’un iPhone), un Tile Pro ou encore un Galaxy SmartTag+ de chez Samsung. Ces trackers sont tous très performants et permettent de localiser vos objets égarés, voire volés dans un périmètre restreint.

Une caméra de surveillance connectée : la sécurité avant tout

On termine notre tour d'horizon par les caméras de sécurité. Une autre idée de cadeau qui devrait lui faire plaisir à l'occasion de la fête des pères. Cela peut être pour une première installation, pour remplacer une ancienne caméra filaire ou encore une caméra sans fil qui ne dispose pas des fonctions intelligentes des modèles récents.

Nous vous proposons les caméras Google Nest Cam (intérieure et extérieure), la Xiaomi Mi Security Outdoor ou encore le Blink Outdoor. Elles disposent toutes d'un détecteur de mouvement, de la vision nocturne, d'options de contrôle à distance, d'enregistrement ou encore d'alerte automatique.