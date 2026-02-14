L’émulateur 3DS progresse, Nvidia prépare une nouvelle Shield TV, le récap’ de la semaine

Un émulateur 3DS plus performant, une nouvelle Shield TV compatible HDR10+, le VPN des Pixel évolue, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’un des émulateurs Nintendo 3DS les plus populaires s’apprête à recevoir une mise à jour importante pour améliorer les performances et réduire les saccades, Microsoft déploie une nouvelle version de PowerToys pour Windows 11 avec plusieurs améliorations. Cette semaine, on a découvert que Netflix prépare du nouveau contenu autour de Stranger Things pour les fans de la série. Alors que Nvidia évoque une future Shield TV compatible HDR10+ avec une télécommande repensée, on vous explique comment le VPN des Pixel vous indiquera désormais si vous êtes protégé.

L’émulateur 3DS Azahar va gagner en fluidité

Azahar, l’un des émulateurs Nintendo 3DS les plus appréciés, s’apprête à recevoir une mise à jour importante. Le développeur veut en finir avec les saccades qui peuvent gêner certaines parties. Pour cela, l’émulateur conservera en mémoire certains éléments graphiques déjà traités pour ne pas avoir à les recalculer à chaque lancement. Les performances devraient donc être plus stables et les parties plus fluides. Cette évolution concerne aussi bien OpenGL que Vulkan, et l’objectif est d’optimiser encore le rendu. Une mise à jour attendue par les joueurs qui devrait améliorer l’expérience sur PC.

PowerToys 0.97.2 corrige les bugs sous Windows 11

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour de PowerToys, désormais en version 0.97.2. Après l’arrivée de nouveautés dans la version 0.97, cette révision se concentre surtout sur la correction de bugs. Plusieurs outils sont concernés, comme Command Palette, Advanced Paste, Image Resizer ou encore Color Picker. Le module Cursor gagne lui aussi une nouvelle option et des correctifs. Cette mise à jour vise avant tout à améliorer la stabilité et l’expérience générale de PowerToys sur Windows 11.

La pièce Stranger Things arrive sur Netflix

Les fans de Stranger Things auront bientôt de quoi replonger dans l’univers de la série. En effet, Netflix va diffuser Stranger Things The First Shadow, la pièce actuellement jouée à Broadway. L’histoire se déroule en 1959 et revient sur les origines d’Henry Creel, futur Vecna, bien avant les événements connus de la série. On y retrouve aussi des versions plus jeunes de Jim Hopper et Joyce Byers. Aucune date de mise en ligne n’a encore été annoncée, mais des représentations ont déjà été annulées pour permettre le tournage.

Nvidia envisage une nouvelle Shield TV

Nvidia réfléchit à un nouveau modèle de Shield TV, six ans après la dernière mise à jour matérielle. Pour l’instant, il s’agit surtout de tests en interne, sans annonce officielle. Le constructeur évoque toutefois plusieurs pistes, dont la prise en charge du HDR10+, du codec AV1 et d’autres formats vidéo plus récents. Un changement important concernerait aussi la télécommande, avec un bouton Netflix revu pour éviter les appuis involontaires. Rien n’est confirmé mais Nvidia ne ferme pas la porte à un renouvellement de sa box TV.

Les Pixel indiquent désormais clairement si le VPN est actif

Le VPN gratuit intégré aux Google Pixel reçoit une mise à jour discrète mais utile. La tuile dédiée dans les réglages rapides indique désormais clairement si la protection est active, en pause, en cours de connexion ou indisponible. Jusqu’ici, il fallait souvent ouvrir les paramètres pour vérifier l’état exact du service. Avec ce nouvel affichage, l’information est visible immédiatement. Le déploiement se fait à distance, sans manipulation particulière.

Nos tests de la semaine

Sony WF-1000XM6 : une ANC plus aboutie

Les WF-1000XM6 reprennent les bases solides des XM5 en les améliorant sur plusieurs points clés. La signature audio devient plus naturelle, l’isolation passive reste très bonne et la réduction de bruit active se montre encore plus réactive et adaptable. La nouvelle ventilation réduit nettement la sensation d’occlusion, les appels gagnent en qualité, les contrôles tactiles sont plus personnalisables et Sony ajoute même un mode “musique de fond” ainsi qu’une fonction pour préserver la batterie. On regrette toutefois que certaines options restent réservées à Android et que plusieurs codecs HD manquent à l’appel. Lors de notre test, nous avons également constaté que les basses peuvent parfois paraître trop présentes. Cela étant dit, les XM6 s’imposent comme des écouteurs TWS très complets.

Sony Linkbuds Clip : solides, mais incomplets

Les Linkbuds Clip misent sur un format tour d’oreille qui assure une bonne tenue au quotidien. La scène sonore est assez large, les appels restent très qualitatifs même dans le bruit et la connexion Bluetooth se montre stable. Sony ajoute la compatibilité Fast Pair et Swift Pair, une application complète et la prise en charge du DSEE, même en version standard. Tout n’est pas parfait malheureusement. En effet, les graves sont timides, le confort peut devenir gênant sur la durée et plusieurs fonctions manquent à l’appel, comme la détection du port ou des conversations. L’absence de LDAC et certaines limites sur la personnalisation ou sur iOS peuvent aussi freiner.

