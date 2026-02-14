Bon plan TV S95F : Samsung propose une grosse remise sur sa meilleure TV OLED

Samsung baisse fortement le prix de la TV OLED la plus avancée du moment. Le modèle S95F sorti l'année dernière est en promotion dans ses versions de 55 pouces et de 65 pouces. La marque propose une double réduction qui fait chuter les prix de plusieurs centaines d'euros. On vous donne tous les détails sur cette offre.

TV Samsung OLED S95F

Lancée en 2025 la TV OLED Samsung S95F s'adresse à ceux qui veulent s'offrir ce qui se fait de mieux chez le constructeur coréen en matière de TV. Elle s'appuie sur la technologie QD-OLED, avec une luminosité élevée, des couleurs vives et surtout un traitement anti-reflet très efficace. Elle est actuellement en promotion sur le site officiel de marque, avec une réduction allant jusqu'à 1 610 € sur la version de 65 pouces.

Samsung S95F : belle offre à saisir sur la TV OLED haut de gamme

On commence par la version de 55 pouces qui, pour rappel, a été lancée à 2 400 € en France. En ce moment, elle est affichée à 1 790 € sur le site de Samsung. Cela correspond à une première réduction de 610 €, mais ce n'est pas tout. Grâce au code promo TV200, vous pouvez faire baisser le prix de 200 € supplémentaires. La TV revient au final à 1 590 € au lieu de 2 399 €, soit une réduction totale de 810 €.

Le code promo TV200 est également valable sur la version de 65 pouces. Celle-ci est affichée à 2 190 € alors qu'elle coûtait 3 599 € à sa sortie. En appliquant le code, elle passe sous la barre des 2 000 € : 1 990 € très exactement. Et si vous avez un ancien téléviseur qui traîne, Samsung propose jusqu'à 150 € de réduction supplémentaire au panier.

Les atouts de la TV Samsung S95F

La technologie QD-OLED allie le meilleur de deux mondes : celui du QLED et de l'OLED pour une meilleure qualité d'image. Cette combinaison permet de gommer l'une des faiblesses de l'OLED en offrant une luminosité élevée. La TV restitue ainsi parfaitement les images, même dans une pièce très éclairée. Comme d'habitude chez Samsung, le Dolby Vision passe à nouveau à la trappe, mais les autres formats HDR sont au rendez-vous : HDR10, HDR10+ ou encore HLG.

Avec cette nouvelle référence, Samsung propose également un meilleur traitement anti-reflet. Enfin, ce téléviseur offre une belle polyvalence et s'adresse aussi aux gamers avec ses quatre ports HDMI 2.1 et son taux de rafraîchissement qui monte jusqu'à 165 Hz. Il est par ailleurs compatible VRR et l'ALLM et offre un faible input lag.


