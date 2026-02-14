Pragmata fait partie des titres les plus attendus de 2026, et témoigne de la bonne forme actuelle de son éditeur Capcom. Prévu pour sortir deux mois après Resident Evil Requiem, cet autre titre conçu en interne par ce nom mythique du jeu vidéo japonais avait quelque peu disparu des radars suite à son annonce en grandes pompes lors de la présentation de la PlayStation 5 en 2020. À un peu plus de deux mois de sa sortie, nous vous proposons de faire le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Pragmata.

Tout le monde connaît Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter, au moins de nom : ce sont de loin les trois licences les plus populaires de Capcom, acteur majeur du jeu vidéo combinant développement et édition depuis 1983. Cependant, la créativité de cette firme ne se limite pas à ces trois séries majeures, et il arrive régulièrement que le studio basé à Osaka innove en proposant de toutes nouvelles franchises. Dévoilé pour la première fois en juin 2020, Pragmata en est une des plus attendues, et avait fait figure de potentielle arlésienne pendant quelques années, avant d’enfin se montrer en 2025 dans sa version “finale”, énigmatique mais plus accessible qu’elle en a l’air.

Dans ce dossier, nous vous résumons l'essentiel de ce qu’il faut retenir sur Pragmata, l’un des jeux les plus attendus de l’année sur consoles et PC !

Pragmata, c’est quoi ?

Pragmata est une toute nouvelle licence inédite éditée par Capcom, qui a été dévoilée pour la première fois lors de l’annonce de la PlayStation 5 par Sony en juin 2020. À l’époque, le titre était prévu pour 2022, et aucune séquence de gameplay identifiable comme telle n’avait été diffusée. De quoi laisser la place à beaucoup d’interprétation de la part des joueurs, initialement persuadés qu’il s’agissait même d’un nouveau jeu de Hideo Kojima avant de voir apparaître le logo de Capcom !

Les présentations ultérieures du jeu ont permis de savoir qu’il s’agissait d’un jeu de tir futuriste à la troisième personne. On y dirige un personnage équipé d’une sorte de lourde combinaison spatiale, assisté dans les affrontements par une étrange petite fille aux pouvoirs apparemment surnaturels.

La mécanique de gameplay constituant la nouveauté principale de Pragmata est basée sur le piratage des unités ennemies, à travers une séquence de type puzzle à résoudre rapidement. Concrètement, une grille s’affiche à l’écran et le joueur doit trouver le cheminement le plus rapide sur celle-ci pour atteindre le point faible de sa cible, et la rendre ensuite vulnérable aux tirs. Chaque ennemi attaquant le protagoniste ne peut être défait sans avoir été piraté au préalable, et bien entendu, plus les adversaires affrontés seront résistants, plus les puzzles à résoudre seront longs et complexes.

Après de nombreux reports, sortie de Pragmata est prévue pour le 24 avril 2026 dans le monde entier, et ce peu importe le support.

Sur quelles plates-formes sortira Pragmata ?

Présenté initialement comme une exclusivité (a minima temporaire) destinée à la PlayStation 5 lors de sa première présentation, Pragmata a cependant toujours été envisagé pour une sortie sur d’autres supports, comme au moins le PC. Après plusieurs années de silence, Capcom a confirmé que sa nouvelle licence serait en effet publiée sur :

PC

PS5

Xbox Series

Nintendo Switch 2

L'éditeur fait fort logiquement l’impasse sur l’ancienne (PlayStation 4 et Xbox One). Cependant, ce que l’on n’avait pas vu venir, c’est qu’à l’instar de Resident Evil Requiem, Pragmata paraîtrait aussi sur Nintendo Switch 2 et ce en même temps que les autres versions console et PC. Si cette version tourne à 60 images par seconde comme sur les autres machines, elle disposera en revanche d’une résolution et de graphismes un peu moins fins, tout en demeurant très agréable à l’œil comme en atteste la démo jouable ci-dessous.

À quel prix sera Pragmata ?

Bonne nouvelle : Pragmata est un titre moins cher que beaucoup de ses concurrents. Au lieu d’être commercialisé à 79,99 € comme bon nombre de grosses productions de Capcom et de titres paraissant sur consoles modernes, le prix de base de Pragmata est de 59,99 € sur toutes les plates-formes dématérialisées (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam et Nintendo eShop). Le jeu est également vendu à ce prix en boîte sur PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch 2.





Sur toutes les plates-formes dématérialisées évoquées ci-dessus, le jeu de Capcom dispose également d’une édition Deluxe tarifée 10€ de plus (soit 69,99 €) et comprenant des contenus additionnels cosmétiques regroupés sous le nom de “Pack varié – Refuge”.

À noter qu’une démo gratuite du jeu, qui semble correspondre au prologue, est disponible en téléchargement sur chacune des plates-formes dématérialisées.

Télécharger la démo de Pragmata pour PC

Télécharger la démo de Pragmata sur PS5

Télécharger la démo de Pragmata sur Xbox Series

Télécharger la démo de PRagmata sur Switch 2

Qui est le développeur de Pragmata ?

Bien que l’on ignore de quelle division spécifique de Capcom il s’agisse, la société japonaise basée à Osaka semble avoir constitué une toute nouvelle équipe spécifiquement pour concevoir Pragmata, sa première nouvelle licence en près de 10 ans.

Cette information avait été communiquée dans le bilan annuel de la firme en 2021, après l’annonce du jeu (et de son premier report), expliquant que c’était parce que ce titre était le fruit du travaille d’une toute nouvelle équipe de développement qu’il avait l’air aussi différent des productions habituelles de Capcom.

Que doit-on attendre d’un nouveau jeu comme Pragmata ?

Qui dit nouvelle licence inédite, dit nécessité d’apporter du nouveau. La base de gameplay de Pragmata repose certes sur des mécaniques de third-person-shooter (jeu de tir à la troisième personne) déjà connues, mais auxquelles se greffe une véritable nouveauté en la personne de son système de piratage.

Sans forcément espérer de lui qu’il réinvente la roue, Pragmata est un jeu que l’on espère voir se distinguer des autres jeux de tir / action à la troisième personne, à la fois à travers son ambiance futuriste mais aussi et surtout, la solidité et l’originalité du lien qui unit Hugh (l’humain) et Diana (l’androïde) à travers la mécanique de hacking. Cette dernière est clairement le point sur lequel Pragmata est le plus attendu, notamment sur sa capacité à se renouveler au fil de l’aventure.

Que raconte le scénario de Pragmata ?

L’histoire de Pragmata débute dans une station de recherche lunaire aux commandes Hugh Williams, un astronaute qui y menait une enquête et s’y retrouve blessé. À son réveil, il fait la connaissance de Diana, une androïde de type “Pragmata” (d’où le nom du jeu) prenant l’apparence d’une fillette. Cette dernière est dotée de compétences de piratage dépassant les capacités physiques et de tir de Hugh, et cela tombe drôlement bien : l’intelligence artificielle contrôlant la station les a pris pour cible, et envoie donc à leurs trousses tous les droïdes possibles et imaginables pour les empêcher de s’échapper.

L’objectif de Hugh est de retourner sur Terre, assisté de Diana et de sa capacité à pirater les robots qui attaquent le personnage que l’on dirige.