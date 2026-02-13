Voici pourquoi chaque éclipse solaire est suivie d’une éclipse lunaire

Les éclipses ne se produisent jamais au hasard. Elles suivent un cycle régulier, appelé saison des éclipses, qui revient deux fois par an. Lorsqu’une éclipse solaire se produit, une éclipse lunaire suit presque toujours peu après.

Les éclipses attirent régulièrement l’attention du grand public, comme lors de l’éclipse solaire partielle du 29 mars 2025, visible depuis la France, ou encore de la Lune de sang observée quelques jours plus tôt. Ces événements célestes, bien que rares, semblent surgir sans prévenir. Pourtant, leur apparition suit un cycle rigoureux, dicté par la mécanique céleste. Chaque phénomène est prévisible à l’avance, et surtout, il ne se produit jamais seul.

En réalité, les éclipses arrivent par paires, parfois même par triplets, au cours de courtes périodes appelées saisons d’éclipses. Celles-ci reviennent deux fois par an, environ tous les six mois, lorsque la Lune croise le plan de l’orbite terrestre autour du Soleil. Ce croisement a lieu en des points appelés nœuds lunaires. C’est uniquement à proximité de ces nœuds que les alignements nécessaires entre la Terre, la Lune et le Soleil permettent une éclipse.

Deux éclipses auront lieu en février et mars 2026 à seulement deux semaines d’intervalle

La première saison d’éclipses de 2026 aura lieu entre le 17 février et le 3 mars. Elle débutera par une éclipse solaire annulaire visible uniquement dans une petite région de l’Antarctique. Pendant deux minutes, la Lune masquera presque entièrement le Soleil, laissant apparaître un anneau lumineux, aussi appelé “cercle de feu”. Deux semaines plus tard, une éclipse lunaire totale se produira.

Le 3 mars 2026, la Lune plongera entièrement dans l’ombre de la Terre pendant près d’une heure. Elle prendra une teinte rougeâtre visible depuis une grande partie du Pacifique, de l’Asie et de l’Océanie.

Ce phénomène d’alternance n’est pas une coïncidence. Lorsqu’une nouvelle lune permet une éclipse solaire, elle est suivie deux semaines plus tard par une pleine lune, propice à une éclipse lunaire, à condition que l’alignement reste parfait. Cette configuration se reproduira une seconde fois en août 2026, avec une éclipse solaire totale visible depuis l’Espagne, et partiellement observable dans le sud-ouest de la France. Elle sera suivie, le 28 août, d’une éclipse lunaire partielle, visible dans une grande partie de l’Europe. Ces saisons rappellent que les éclipses sont non seulement prévisibles, mais aussi systématiquement liées entre elles.