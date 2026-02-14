Discord a menti : les selfies vidéo pour vérifier son âge seront traités par un tiers

Discord a annoncé qu'un système de vérification de l’âge va être déployé sur la plateforme. Pour rassurer les utilisateurs, on nous promettait que les selfies vidéo nécessaires pour prouver sa majorité seraient traités en local, ce qui ne serait finalement pas le cas.

Discord
Crédits : 123RF

Mais à quoi joue Discord ? La communication de la plateforme, très prisée des joueurs, mais pas que, est très maladroite depuis qu'elle a annoncé l'instauration d'un système de vérification de l'âge. L'objectif affiché est d'offrir une expérience plus sécurisée aux mineurs qui ont recours au service, mais on a constaté une levée de boucliers chez les utilisateurs, peu enclins à fournir des images de leur visage ou une pièce d'identité pour prouver qu'ils sont majeurs.

Discord a bien tenté d'apaiser la colère, constatant des appels au boycott et à l'annulation des abonnements Nitro, mais aurait peut-être mieux fait de s'abstenir. Alors que l'entreprise assurait que les selfies vidéo utilisés pour l'estimation de l'âge par reconnaissance faciale seraient traités en local, c'est-à-dire qu'ils ne quitteraient jamais l'appareil de l'utilisateur, il semble que cette affirmation soit en fait un mensonge.

Les selfies vidéo ne seront pas traités sur l'appareil

Sur Bluesky, Faolan a épluché les conditions d'utilisation du dispositif de vérification de l'âge, et ce qu'il y a trouvé indique tout le contraire de ce que rabâche Discord depuis plusieurs jours. “En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous consentez à ce que Persona, notre fournisseur,
collecte, utilise et fasse appel à ses prestataires de services pour traiter vos données biométriques afin de vérifier votre identité, détecter les fraudes et améliorer la plateforme Persona conformément à sa Politique de confidentialité. Vos données biométriques seront conservées pendant 7 jours maximum”, peut-on lire. On est donc bien loin de la promesse d'un traitement en local.

Faolan s'est ensuite rendu sur le site de Persona, où l'on trouve les informations suivantes : “Vous nous fournissez des Données Personnelles à la demande de nos Clients afin que ces derniers puissent vérifier votre identité et/ou prévenir la fraude. Dans le cadre de l'exécution du Service, nous pouvons également obtenir des Données Personnelles auprès d'autres sources, telles que des bases de données tierces, des registres gouvernementaux et d'autres sources publiques. Les Données Personnelles que nous collectons varient en fonction des informations que vous nous fournissez, des données que le Client nous demande d'analyser et des Données Personnelles disponibles auprès de tiers”.

Non seulement Persona va traiter les données des utilisateurs, mais la société peut aussi les recouper avec des informations provenant d'autres sources, ce qui peut permettre d'identifier formellement une personne plutôt que de seulement constater son âge. On a hâte de voir comment Discord va tenter de se tirer de ce bourbier.


