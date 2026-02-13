580 € de remise sur le Galaxy Z Fold 7 : belle chute de prix sur le smartphone pliable de Samsung

Le Galaxy Z Fold 7, l'un des smartphones pliables les plus populaires du marché voit son prix chuter de près de 600 € sur le site officiel de Samsung. La marque propose en ce moment trois offres cumulables qui permettent de l'acheter beaucoup moins cher.

Le Galaxy Z Fold 7 est beaucoup plus fin, mais aussi plus léger que son prédécesseur et adopte un format plus proche des smartphones traditionnels. Son écran gagne également en largeur et devient plus confortable aussi bien en mode smartphone que tablette. Mais tout ceci a un coût : le Z Fold 7 est un smartphone onéreux, dont le prix conseillé est de 2 099 € pour la version 256 Go. Bonne nouvelle : la Saint Valentin fait fondre son prix de 580 € sur le site officiel de Samsung grâce à trois offres cumulables.

Galaxy Z Fold 7 : une offre généreuse pour la Saint Valentin

Le Galaxy Z Fold 7 est d'abord affiché à 1899 € au lieu de 2 099 €, ce qui correspond à une première réduction de 200 €. Ensuite, le code VALENTIN10 valable jusqu'au lundi 16 février à 11h59 vous permet de profiter de 10 € de remise tous les 100 € d'achat. Cela correspond à 180 € de remise supplémentaire. Vous payez ainsi 1 719 € au lieu de 2 099 €.

Enfin, Samsung propose en ce moment 200 € de remboursement après achat pour le Galaxy Z Fold 7, toujours dans le cadre de la Saint Valentin. Au final, le smartphone pliable vous reviendra à 1 519 €, soit une remise totale de 580 €, voire jusqu'à 630 € sur la version 1 To.

Plus fin, plus puissant et plus confortable

L'intérêt du Galaxy Z Fold 7 est qu'il peut être utilisé à la fois comme un smartphone et une tablette. Jusqu'à la précédente génération, ce format 2-en-1 pesait pas mal sur le gabarit de l'appareil. Samsung a fait un gros effort sur la nouvelle version qui qui gagne énormément finesse : on passe ainsi à 8,9 mm d'épaisseur quand l'appareil est fermé, contre 12,1 mm pour le Z Fold 6. On se rapproche ainsi de l'ossature d'un smartphone classique. À titre de comparaison, le Galaxy S25 Ultra a 8,2 mm d'épaisseur.

En quand on l'ouvre, le Z Fold 7 est encore plus impressionnant de finesse : 4,2 mm seulement, contre 5,6 mm pour son prédécesseur. Cela se ressent également sur le poids du smartphone qui passe désormais à 250 g sur la balance. Ce n'est vraiment pas beaucoup pour un smartphone qui sert aussi de tablette.

Pour le reste, le Galaxy Z Fold 7 hérite de plusieurs caractéristiques du S25 Ultra. Il dispose du même processeur haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite épaulé par 12 Go de RAM, ainsi que du même capteur photo principal de 200 MP. Samsung ne fait aucune concession sur ce modèle. N'hésitez pas à lire notre test complet du Galaxy Z Fold 7 pour tout savoir sur le smartphone pliable.