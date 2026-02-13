La Ninja CRISPi chute à moins de 90 € et atteint son prix le plus bas : c’est le moment ou jamais de craquer !

Le Ninja CRISPi est un airfryer innovant qui vous permet de chauffer vos plats directement dans des contenants en verre que vous pouvez ensuite utiliser pour stocker les restes. Il est actuellement à moitié prix grâce à une réduction cumulée avec le code promo PANINJA10. On vous explique tout.

Ninja CRISPi

Ninja est la marque de référence du marché des airfryers. L’entreprise américaine propose régulièrement des produits innovants comme son modèle CRISPi qui dispose d'un design original qui va complètement modifier votre façon de faire à manger.

Ce airfryer est normalement disponible au prix de vente conseillé de 179,99 euros. Mais vous pouvez le trouver actuellement en vente sur le site officiel de la marque pour 99,99 euros. Et si vous ajoutez en plus le code promo PANINJA10 dans votre panier, vous obtenez une réduction de 10 euros supplémentaires. Le prix final est donc de seulement 89,99 euros, soit une promotion de 90 euros ! Pour ce modèle sorti récemment, cette baisse de prix de 50% est particulièrement intéressante, alors ne passez pas à côté de cette offre !

Pourquoi choisir le airfryer Ninja CRISPi ?

Les airfryers ont révolutionné les cuisines françaises depuis quelques années déjà. Mais aujourd’hui, tous les modèles se ressemblent avec leur système en tiroir. Seules les capacités et les différents modes de cuisson changent d’un modèle à un autre.

Avec son CRISPi, la marque Ninja propose un concept complètement original. Ce modèle se compose d’une unité chauffante amovible associée avec des contenants en verre. Vous n’avez qu’à poser l’unité chauffante sur un contenant en verre pour lancer la cuisson. Ainsi vous obtenez une cuisson optimale avec une circulation de l’air chaud à 360°. Et comme vous cuisez dans un contenant en verre, vous pouvez vérifier en temps réel la cuisson de vos aliments.

Cette version du Ninja CRISPi est fournie avec deux deux contenants de respectivement 3,8 L et 1,4 L. Vous pouvez donc choisir de chauffer un grand plat pour toute la famille avec le grand bac ou de réchauffer un plat individuel avec le petit bac. Et cerise sur le gâteau, ces contenants peuvent aussi servir pour garder les restes au frigo puisqu’ils sont fournis avec des couvercles.

Ces récipients sont équipés de pieds qui vous permettent de les poser sur n’importe quelle table sans risquer de l'abîmer. Ils ont aussi été spécialement conçus pour résister à la chaleur et ils se nettoient facilement au lave-vaisselle.

Avec le Ninja CRISPi, vous avez le choix entre 4 modes de cuisson : frire sans huile, rôtir, réchauffer ou bien maintenir au chaud.


