Galaxy S26 : Samsung promet des photos de nuit de toute beauté

Samsung compte sur l'IA pour que les Galaxy S26 capturent de belles photos lumineuses en toutes circonstances, même de nuit. 

Galaxy S25 Ultra

Après des mois de rumeurs, Samsung a enfin officialisé la date de présentation de ses prochains smartphones haut de gamme : les Galaxy S26 auront droit à leur événement d'annonce le 25 février prochain. Maintenant que le fabricant a brisé le suspense sur ce point, il peut commencer à communiquer sur cette nouvelle génération avant de dévoiler tous les détails à la fin du mois.

Sur les réseaux sociaux, Samsung a mis en avant les capacités en photo de nuit des Galaxy S26. “Pas besoin de projecteur. Votre téléphone peut-il faire ça ?  Préparez-vous à passer au niveau supérieur de la photographie nocturne avec GalaxyAI pour illuminer toutes les occasions”, a publié le constructeur. Les trois modèles de la série sont sans doute concernés, étant donné que cette amélioration de la qualité des clichés en basse lumière semble être liée à l'IA, et non directement aux capteurs photo.

Galaxy S26 : photos plus lumineuses et meilleur zoom grâce à l'IA ?

Samsung utilise le terme Nightography depuis plusieurs années pour désigner les performances en photo de nuit de ses smartphones. On comprend ici que le mode nuit de ses appareils va être amélioré grâce à l'IA, et on peut même espérer que d'anciens modèles bénéficient de ces nouveautés via la mise à jour One UI 8.5, qui devrait être rendue disponible au moment de la sortie des Galaxy S26.

D'après des fuites fiables, il ne faut pas s'attendre à de nombreuses améliorations matérielles pour les capteurs photo des Galaxy S26. Le grand-angle du S26 Ultra pourrait toutefois disposer d'une ouverture plus grande, ce qui permettrait de mieux capturer la lumière et d'améliorer les clichés pris lors de conditions lumineuses défavorables, au-delà des évolutions logicielles qui sont également prévues.

Samsung semble en tout cas miser sur l'expérience photo pour séduire les consommateurs. La marque avait déjà publié trois courtes vidéos vantant les mérites de ses nouveaux smartphones en la matière. Elle y insistait déjà sur la possibilité de capturer des photos lumineuses de nuit, mais aussi sur la puissance du zoom, là aussi, grâce à l'IA.


