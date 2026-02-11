En manque de Stranger Things ? Netflix a une excellente nouvelle pour vous

Si pour vous il n'y a jamais assez de Stranger Things, vous allez être ravi d'apprendre ce que prépare Netflix pour les fans de la série. Le Monde à l'envers n'est pas près de se refermer.

Même si vous ne l'avez pas regardé, vous connaissez la série Stranger Things. En 5 saisons, elle a su s'imposer comme l'un des succès majeurs de Netflix, et même au-delà. Mais depuis que le dernier épisode a été diffusé le 1er janvier 2026, les fans se languissent de retrouver cet univers qui les a tant fait vibrer. Heureusement, ils savent déjà qu'il va revenir à travers la série d'animation appelée Tales from '85, se déroulant entre les 2e et 3e saisons “live”.

Et si vous avez la possibilité de voyager, vous pouvez dès à présent voir un autre spin-off de la série culte : Stranger Things The First Shadow. Pourquoi voyager ? Parce qu'il s'agit d'une pièce de théâtre qui cartonne en ce moment-même à Broadway. Le problème, c'est que tout ne le monde n'a pas le loisir de s'envoler jusqu'à New-York. Qu'à cela ne tienne : si vous ne pouvez pas venir à Broadway, c'est Broadway qui viendra à vous !

Bonne nouvelle pour les fans de Stranger Things, Netflix pense à vous

La pièce de théâtre Stranger Things The First Shadow va être filmée puis diffusée sur Netflix. Tout le monde pourra donc profiter de cette histoire se déroulant en 1959, bien avant les événements de la série. Attention, nous allons spoiler des éléments importants. The First Shadow met en scène Henry Creel Jr., jeune homme possédant des pouvoirs télékinétiques. C'est lui qui deviendra l'entité connue sous le nom de Vecna, l'antagoniste principal de Stranger Things.

On suit aussi Jim Hopper et Joyce Byers, qui mènent l'enquête à ce sujet. La pièce introduit également le docteur Martin Brenner, très intéressé par les capacités d'Henry. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été annoncée par Netflix. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une semaine de représentation a été annulée, du 10 au 14 février 2026, afin de faciliter la prise de vue.

Source : Collider