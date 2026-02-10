Windows 11 : la dernière mise à jour de PowerToys apporte son lot d’améliorations bienvenues

Microsoft met régulièrement à jour son célèbre utilitaire : PowerToys, qui en est désormais à la version 0.97. C’est maintenant au tour d’une mise à jour corrective d’être déployée : voici ce qu’elle vous réserve.

On ne la présente plus : PowerToys est la meilleure boîte à outils sur Windows. Elle permet aux utilisateurs de bénéficier de fonctions avancées que le système d’exploitation ne propose pas nativement. La firme de Redmond chouchoute son utilitaire simple d’utilisation en le mettant à jour régulièrement.

Rien que le mois dernier, la version 0.97 a été déployée, introduisant par là même d’importantes nouveautés et notamment un outil inédit : Cursor Wrap. Fin janvier, Microsoft a publié une mise à jour corrective (0.97.1) pour résoudre la plupart des bugs qui avaient accompagné le lancement de PowerToys 0.97. Aujourd’hui, rebelotte avec la version 0.97.2.

PowerToys 0.97.2 se concentre sur la correction de bugs et c’est tant mieux

La version 0.97.2 n’est pas une mise à jour majeure en ce sens qu’elle n’apporte (presque) aucune fonction inédite. Et si les utilisateurs sont friands de nouveauté, ils sont d’autant plus adeptes d’outils qui fonctionnent correctement. Et c’est exactement ce que leur apporte cette mise à jour corrective, qui devrait ainsi améliorer leur expérience.

Le journal des modifications fait, en effet, état de plusieurs corrections de bugs affectant divers outils, tels que Command Palette, Advanced Paste ou encore Light Switch, ainsi que d’un seul ajout pour le petit nouveau : Cursor Wrap. Les voici par le menu :

Advanced Paste : résolution d’un crash sur la page des paramètres dû à des valeurs nulles pendant la désérialisation JSON.

: résolution d’un crash sur la page des paramètres dû à des valeurs nulles pendant la désérialisation JSON. Quick Access et Measure Tool : résolution là aussi d’un crash, cette fois-ci lié à la propriété IsShownInSwitchers lorsque l’Explorateur Windows n’est pas en cours d’exécution.

: résolution là aussi d’un crash, cette fois-ci lié à la propriété IsShownInSwitchers lorsque l’Explorateur Windows n’est pas en cours d’exécution. Image Resizer : résolution d’un problème empêchant l’outil de fonctionner après la mise à jour de PowerToys sur Windows 10.

: résolution d’un problème empêchant l’outil de fonctionner après la mise à jour de PowerToys sur Windows 10. Command Palette : résolution d’un bug où des chaînes de texte des extensions n’étaient pas traduites.

: résolution d’un bug où des chaînes de texte des extensions n’étaient pas traduites. Color Picker : résolution d’un problème de contraste dans l’interface du sélecteur de couleurs.

: résolution d’un problème de contraste dans l’interface du sélecteur de couleurs. Light Switch : correction de la logique de démarrage pour appliquer correctement le thème dédié au lancement.

correction de la logique de démarrage pour appliquer correctement le thème dédié au lancement. Workspaces : résolution d’un problème de positionnement de la surcouche pendant la capture d’un espace de travail, dû à une incohérence de coordonnées liées au DPI.

résolution d’un problème de positionnement de la surcouche pendant la capture d’un espace de travail, dû à une incohérence de coordonnées liées au DPI. Cursor Wrap : ajout d’une option pour désactiver le retour du curseur quand un seul écran est connecté et résolution d’un problème où l’option « Activer automatiquement au démarrage de l’utilitaire » restait constamment activée.

Pour bénéficier de l’expérience la plus fluide et stable complète, vous pouvez télécharger PowerToys 0.97.2 sur le dépôt officiel GitHub.