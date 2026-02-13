Encore une fuite de données chez Relais Colis, avec des dangers concrets pour les victimes

Relais Colis est victime d'une nouvelle intrusion dans ses systèmes, menant au vol de données personnelles de ses clients.

On n'en voit plus le bout. Il y a quelques semaines, Relais Colis annonçait avoir été piraté. Les malfaiteurs avaient subtilisé les données personnelles de plusieurs millions de clients français, qui peuvent notamment servir à des fins d'arnaque et de phishing. L'entreprise communique avoir de nouveau été la cible d'une attaque.

Dans un email envoyé aux clients concernés par la fuite, Relais Colis évoque “un incident de sécurité affectant un de nos systèmes informatiques”. L'intrusion a eu lieu en janvier 2026, apprend-on. “Cet incident de sécurité a entraîné un accès non autorisé à certaines données. Bien que cet incident soit désormais contenu et résolu, il a pu entraîner une atteinte à la confidentialité de certaines données à caractère personnel vous concernant”, précise la société.

Après Colis Privé, Relais Colis dans la tourmente

Relais Colis admet que les informations suivantes ont été volées :

• Nom et prénom

• Adresse postale

• Adresse e-mail,

• Numéro de téléphone

En revanche, aucune donnée bancaire, mot de passe ou information de paiement n'est tombée entre les mains des pirates. “Dès la détection de l’incident, des mesures correctives immédiates ont été mises en œuvre par Relais Colis”, parmi lesquelles :

La désactivation d’un identifiant compromis

La revue et la sécurisation de l’ensemble des comptes utilisateurs de l’application

Des analyses exhaustives des flux applicatifs, réseaux et de nos infrastructures

Relais Colis se veut rassurant, mais deux piratages en si peu de temps ne peuvent que nous inquiéter. Il est d'ailleurs possible que la même faille de sécurité ait été exploitée dans les deux cas.

Les données volées nous exposent à des messages frauduleux de type phishing (courriels, SMS, appels cherchant à obtenir des informations personnelles) et des messages usurpant l’identité de Relais Colis ou d’un autre annonceur. “Nous vous invitons à faire preuve de vigilance face à toute sollicitation inhabituelle et à ne jamais communiquer vos informations personnelles à des tiers non identifiés”, alerte l'entreprise. Méfiez-vous donc des appels, SMS et mails que vous recevez dans les prochaines semaines.

Récemment, Colis Privé a aussi été piraté et a perdu les données de plus de 11 millions de Français.