Le VPN gratuit de votre Google Pixel va vous éviter des bien des oublis grâce à cette mise à jour

Le VPN gratuit de Google sur Pixel change sans prévenir. Une simple mise à jour modifie son comportement et pourrait bien vous éviter des oublis. Désormais, savoir si vous êtes protégé devient immédiat.

google pixel 10 test

Un VPN, ou réseau privé virtuel, permet de sécuriser votre connexion à Internet. Il chiffre les données échangées, empêche l’identification de votre adresse IP, et protège vos activités en ligne, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics. Google propose depuis quelque temps déjà cette fonction de protection intégrée aux smartphones Pixel. Ce service de sécurisation de la connexion fonctionne sans application externe, directement depuis les réglages rapides du téléphone.

Disponible à partir des Pixel 7 aux Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL, ce VPN est totalement gratuit. Il s’agit d’une version séparée de l’ancien inclus dans Google One, désormais intégrée au système Android des Pixel. Une nouvelle mise à jour vient justement de changer la manière dont ce service s’affiche. Son utilisation devient ainsi encore plus simple et intuitive.

affichage vpn google pixel
Source : 9to5Google

Le VPN intégré des Google Pixel affiche désormais son statut en un clin d’œil

Google déploie actuellement une mise à jour pour son VPN intégré, qui modifie la tuile des réglages rapides dans l’interface Android. Selon 9to5Google, cette tuile affiche désormais de façon claire et visuelle l’état du VPN. Quatre statuts sont désormais visibles : connecté, en pause, en cours de connexion, ou impossible de se connecter. Avant ce changement, l’indication n’était pas toujours évidente, et il fallait souvent appuyer longuement sur l’icône pour connaître l’état exact de la connexion.

Avec cette nouvelle version, l’utilisateur voit immédiatement si sa navigation est protégée ou non. Le statut “connecté” est mis en évidence par une tuile colorée, tandis que les autres états sont associés à des formes ou des couleurs différentes. Ce changement, déployé à distance depuis les serveurs de Google, ne nécessite aucune action manuelle pour apparaître.

Cette amélioration apporte plus de lisibilité et de tranquillité d’esprit au quotidien. Plus besoin de vérifier dans les menus ou de se demander si le VPN est bien actif. Ce petit ajustement rend la sécurité plus visible et surtout moins oubliable, en particulier pour ceux qui comptent sur cette protection pour naviguer sur des réseaux peu sûrs. Google continue ainsi d’optimiser les outils intégrés à ses téléphones, sans complexité pour l’utilisateur.


