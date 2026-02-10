L’un des meilleurs émulateurs Nintendo 3DS sera bientôt plus performant que jamais grâce à cette mise à jour

Le développeur derrière l’un des émulateurs 3DS préférés des joueurs s’apprête à le rendre plus performant que jamais, tout en répondant à la plus grande frustration des utilisateurs : les saccades dans les jeux 3DS.

Nintendo 3DS
Crédits : 123RF

Si l’émulation Switch est très active, la console la plus vendue de tous les temps de Nintendo n’est pas la seule plateforme à bénéficier des services des développeurs. Les fans de la 3DS – ou les curieux – profitent eux aussi d’émulateurs permettant de faire tourner très correctement les jeux phares de cette console historique.

Nintendo voit probablement ces émulateurs tiers d’un mauvais œil, pour autant la firme nippone ne propose pas la prise en charge de la 3DS dans son abonnement Nintendo Switch Online. Toutefois, la DS pourrait bientôt le rejoindre, avec deux autres consoles légendaires de la marque. En attendant, l’émulateur 3DS qui s’est imposé comme le préféré des utilisateurs s’apprête à devenir plus performant que jamais.

Adieu les saccades : votre émulateur 3DS préféré va devenir plus performant que jamais

Alors qu’ils n’ont jamais été aussi performants qu’aujourd’hui, l’un des meilleurs émulateurs 3DS vient pousser les curseurs encore plus loin. Son nom ? Azahar. Loin de se reposer sur ses lauriers, son développeur PabloMK7 multiplie les mises à jour majeures ces derniers temps : résolution des problèmes de latence et gestion des fichiers au format .3ds comptent parmi les dernières optimisations apportées. Et PabloMK7 ne compte pas s’arrêter là : il a désormais une astuce pour booster les performances d’Azahar afin d’éviter que les jeux 3DS ne saccadent.

C’est sur X (ex-Twitter) que le développeur a annoncé l’objet de la prochaine mise à jour d’Azahar : la prise en charge de la mise en cache des shaders sur le disque. Voici ce que cela signifie, en langage néophyte : la 3DS utilise des vertex shaders (un élément essentiel du rendu graphique 3D) et l’émulateur doit les traduire dans un code compatible avec la carte graphique de votre machine.

Or ce processus se répète, ce qui ralentit le jeu. La solution de PabloMK7 est donc de sauvegarder localement ces shaders traduits (la mise en cache) lors de la première session de jeu afin que l’émulateur puisse les réutiliser. Cette étape de traduction supprimée, les parties suivantes deviennent bien plus fluides. Comme le souligne Android Authority, c’est une méthode éprouvée par les jeux PC afin d’exploiter le plein potentiel du matériel.

Azahar utilise deux API graphiques (en gros, un intermédiaire entre l’émulateur ici et le GPU) : OpenGL qui propose déjà la mise en cache et Vulkan qui ne prend pas en charge nativement cette fonctionnalité. Dans une volonté d’optimisation constante, PabloMK7 prépare le terrain pour de prochaines mises à jour : sa solution devrait non seulement permettre d’intégrer la mise en cache à Vulkan, mais également d’améliorer celle d’OpenGL.


