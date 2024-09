Huawei dévoile le Mate XT, son smartphone pliable en trois parties dans une première vidéo officielle

Huawei a dévoilé dans un teaser les premières images officielles de son Mate XT, un smartphone pliable en trois parties. Ce modèle unique sera lancé lors d’un événement le 10 septembre, en concurrence directe avec l'iPhone 16 d'Apple.

L'innovation dans le domaine des smartphones continue de progresser à un rythme soutenu, et Huawei s’apprête à lancer le Mate XT, un modèle tri-pliable qui va introduire un nouveau format sur le marché. Ce téléphone se distingue par son design particulier qui permet d’augmenter la surface de l’écran lorsqu’il est déplié, tout en restant fin et pratique une fois plié. Avec ce dernier, la société espère attirer l’attention dans un secteur de plus en plus concurrentiel, notamment face à Apple et Samsung.

Huawei a publié un premier aperçu officiel du Mate XT dans une vidéo qui montre son derrière. Le téléphone est équipé d'un module photo octogonal avec trois objectifs, dont un capteur périscope, ainsi qu'un flash LED. Le dos de l’appareil, recouvert de cuir vegan, va donc offrir une bonne prise en main, en plus de son esthétique soignée. Richard Yu, le dirigeant de Huawei, a même déjà été vu en train de l'utiliser.

Le Mate XT sera lancé en septembre pour rivaliser avec l'iPhone 16

Le Mate XT sera officiellement lancé le 10 septembre, le même jour qu'Apple dévoilera son iPhone 16. Avec un écran de 10 pouces, ce téléphone pliable en trois promet une surface d’affichage 50 % plus grande que celle des pliables traditionnels. Malgré son grand écran, le téléphone reste très fin, mesurant environ 5 mm une fois plié. Il peut passer du format smartphone à celui de tablette en un seul geste, grâce à une charnière améliorée, qui a été repensée pour une durabilité accrue.

Des rumeurs indiquent que le Mate XT pourrait intégrer une batterie au silicium-carbone. Celle-ci offre une meilleure autonomie malgré un temps de charge légèrement plus long. En termes de prix, il pourrait être proposé à 14 900 yuans (environ 1 880 euros). Ce modèle sera disponible en quantités limitées et dans plusieurs coloris, avec notamment des versions brun et or. Huawei espère, avec ce lancement, maintenir sa position de leader sur le marché des smartphones pliables, où il a récemment dépassé Samsung en termes de ventes mondiales.

Lien pour le teaser officiel du Mate XT sur Weibo ici