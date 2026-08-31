Il n’est pas rare que les séries DC (ou Marvel) cachent des petits clins d’oeil à des personnages de leur univers. Mais celui de l’épisode 3 de la série Lanterns est un peu trop gros pour être un simple « easter egg » sans conséquence.

Les films et séries Marvel aiment faire des références à des personnages à venir au sein de leur univers partagé. Du côté de DC, c’est pareil. Par exemple, le Superman de James Gunn le fait en introduisant Supergirl, qui depuis a eu droit à son propre film. Dans la série Lanterns sur HBO Max, démarré le 17 août 2026, c’est bien plus subtil. Pour rappel, elle met en scène Hal Jordan, le plus célèbre des Green Lantern, et John Stewart, qui aspire à porter l’anneau octroyant ses pouvoirs au héros.

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On suit deux époques en parallèle, une en 2016 et une en 2026, où les événements du film Superman ont eu lieu. Dans l’épisode 3 de Lanterns, une scène qui peut passer complètement inaperçue cache en réalité une possible annonce d’un super-vilain bien connu de Batman. Attention, nous allons spoiler à la fois l’épisode en question et éventuellement ce qu’il dévoile sur le futur du DC Cinematic Universe (DCU).

Une scène banale de Lanterns cacherait une information très importante

Au début de l’épisode 3 de Lanterns, John Stewart est en train de chuter dans les airs, comme s’il venait de sauter d’un avion sans parachute. Il atterrit sur une pile de matelas dans un centre commercial abandonné. On apprendra plus tard que cela se passe environ 2 mois après le début des événements de 2016 tels que racontés dans la série. John suit des flèches et, à un moment, passe devant un panneau visible ci-dessous : Janus Cosmetics.

Dans l’univers de Batman, Janus Cosmetics est l’entreprise de la famille Sionis. À la mort de ses parents, Roman Sionis en prend la direction, mais il n’a pas l’étoffe d’un homme d’affaires. Il impose la mise sur le marché d’un produit testé à la va-vite et des centaines de clients se retrouvent défigurés en l’utilisant. La société est au bord de la faillite. Bruce Wayne la rachète et Roman Sionis est écarté. Se sentant humilié par le milliardaire, l’ancien PDG devient Black Mask, un seigneur du crime de Gotham City.

Black Mask est déjà apparu dans l’univers DC en 2020, sous les traits d’Ewan McGregor dans Birds of Prey. Mais techniquement, ce film n’est plus canon depuis le reboot de 2025. Lanterns pourrait donc teaser son retour, mais également faire un clin d’oeil à un autre méchant de Batman. Il aura d’ailleurs droit à son propre film le 23 octobre cette année.

Pas un, mais deux super-vilains teasés dans l’épisode 3 de Lanterns ?

En extrapolant, et en gardant en tête la volonté de rebâtir un DCU où films et séries sont connectés, l’affiche de Janus Cosmetics pourrait renvoyer à Gueule d’argile. Le film à venir mélange les histoires de 2 versions du polymorphe : Basil Karlo, la plus connue, et Matt Hagen, que l’on suivra dans le long-métrage.

Ce dernier le mettra en scène dans la peau d’un acteur célèbre qui, après avoir couché sans le savoir avec la petite amie d’un membre de la pègre, se fait défigurer. Il accepte de suivre un traitement expérimental dont les effets secondaires le transformeront en Gueule d’argile.

Que ce soit dans ce scénario ou ceux de Karlo et Haggen dans les comics, il est toujours question d’un produit pharmaceutique instable prodigué par un scientifique ou une entreprise douteuse. De là à faire lien avec Janus Cosmetics, il n’y a qu’un pas. Bien sûr, il est impossible d’affirmer à ce stade si ces hypothèses se vérifieront.

Celle d’un simple « easter egg » amusant est toujours possible, mais étant donné les connexions qu’est en train de tisser la série Lanterns avec Batman, on est en droit de penser que cela va au-delà. N’oublions pas que le personnage de la shérif Kerry Kane lâche à Hal Jordan qu’elle vient de Gotham City, la ville de l’homme chauve-souris.