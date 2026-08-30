Un iPhone vieux de 10 ans fait tourner Linux, et c’est une véritable prouesse

Faire tourner Linux sur un smartphone Apple, c’est possible. Un utilisateur a en effet réussi à installer le célèbre système d’exploitation sur le vénérable iPhone 6S.

De nos jours, Windows est incontestablement le système d’exploitation le plus utilisé au monde. Celui-ci domine largement le marché, face à des concurrents tels que macOS d’Apple, ou encore ChromeOS de Google. Mais il ne faut pas oublier le vénérable Linux, qui a vu le jour au début des années 90. Particulièrement peu gourmand en ressources, le système d’exploitation conserve une large base d’utilisateurs répartis à travers le monde. D’ailleurs, un sondage a récemment révélé que Linux affiche désormais un taux d’adoption record.

Et pour cause : 90 % des jeux Windows tournent sur Linux. Mieux encore, Linux fait tourner des jeux récents mieux que son principal concurrent, Windows 11. Partant de ce constat, de nombreux fans tentent d’installer le système sur une vaste gamme d’appareils. Plus tôt cette année, Linux débarquait enfin sur Windows 98, et ce fut une véritable prouesse technique.

Linux sur iPhone : une opération délicate

Bien que légèrement rebutant pour les néophytes, Linux bénéficie d’une certaine souplesse d’installation. C’est sans doute ce qui a permis à un créateur de se lancer un défi particulièrement ambitieux. Celui-ci a ainsi réussi à installer Linux directement sur son iPhone 6S. Rien que ça.

L’utilisateur en question, Available_System_401, a découvert par hasard postmarketOS, un système Linux conçu pour fonctionner sur des smartphones. Celui-ci a alors immédiatement pensé à son vénérable iPhone 6S, qui a vu le jour en 2015. Et le smartphone, vieux de plus de dix ans, n’a eu aucun mal à prendre en charge le célèbre système d’exploitation.

Toutefois, l’opération n’aura pas été de tout repos. Le bricoleur affirme en effet avoir procédé à plusieurs essais, sans succès. Mais, bonne nouvelle, ses efforts ont fini par payer. Available_System_401 affirme ainsi qu’au total, installer Linux sur son smartphone Apple aura pris plus de 3 h 30.

« Après avoir remis la main sur mon ancien iPhone, j’ai installé Linux Mint sur mon PC et je me suis mis au travail. J’ai essayé plusieurs fois et échoué plusieurs fois. J’ai continué encore et encore et, après 3 h 30, j’ai finalement réussi à faire tourner Linux sur mon iPhone », explique-t-il. « Pas d’émulation, pas de virtualisation (?), juste un Linux pur et natif sur un iPhone ! »