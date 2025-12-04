The Batman Part II : une star de Marvel pourrait endosser le costume de cette super-vilaine iconique de DC Comics

Scarlett Johansson pourrait rejoindre le casting de The Batman Part II. Il n’en fallait pas moins pour que les fans de DC Comics spéculent sur l’identité de son personnage. Découvrez la piste la plus crédible.

Avis aux fans de super-(anti)-héros : il n’y a pas que Marvel. Et ce n’est apparemment pas Scarlett Johansson qui vous dira le contraire. En effet, l’ex-interprète de Black Widow pourrait rejoindre le second opus de The Batman, dont la sortie en salle est prévue pour le 1er octobre 2027.

Cette rumeur a été lancée par le média Nexus Point News, puis confirmée par Deadline et Variety. Johansson pourrait incarner un rôle majeur, aux côtés de Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Andy Serkis et Colin Farrell. L’identité de son personnage reste pour le moment un mystère, mais Nexus verrait bien un intérêt amoureux pour le célèbre justicier.

Mais alors, qui Scarlett Johansson pourrait-elle bien incarner si elle rejoignait le casting de The Batman Part II ? Plusieurs noms ont été avancés par les fans de DC – et a fortiori de l’univers de Batman – sur les réseaux sociaux : passons-les en revue.

Voici quel personnage Scarlett Johansson pourrait interpréter dans The Batman Part II

Poison Ivy (ou Pamela Isley) est l’une des hypothèses qui revient le plus, selon nos confrères de TechRadar : selon de nombreux internautes, l’interprète de Black Widow serait parfaite dans le rôle de cette antagoniste culte à la chevelure de feu de DC Comics. Toutefois, Matt Reeves pour son Batman s’éloigne des éléments fantastiques pour se rapprocher du réalisme : Poison Ivy étant dotée de pouvoirs, il apparaît peu probable qu’elle apparaisse dans The Batman Part II.

D’autres noms sont régulièrement cités, notamment celui de Vicky Vale, une journaliste de Gotham City, ou encore Talia al Ghul, l’un des (nombreux) intérêts amoureux de Batman. De nombreuses rumeurs suggérant la présence de Robin dans ce second opus de The Batman, la présence de Talia, qui lui est intimement liée, devient également plausible.

Mais la piste la plus sérieuse – qui correspond également au nom le plus cité – est celle d’Andrea Beaumont. Pour ceux pour qui ce personnage ne serait pas familier, sachez qu’il a été introduit en 1994 dans le film d’animation Batman: Mask of the Phantasm. Beaumont est présentée comme la fiancée de Bruce Wayne mais a, comme lui, une double identité : elle est également Phantasm, une mystérieuse justicière meurtrière.

Si l’on prend en compte le ton réaliste souhaité par Reeves et le potentiel rôle d’intérêt amoureux que pourrait jouer Scarlett Johansson, Andrea Beaumont/Phantasm serait une antagoniste convaincante pour le second volet de The Batman. Cela pourrait toutefois contredire d’autres rumeurs qui évoquent la présence de la Cour des Hiboux, une organisation criminelle secrète.