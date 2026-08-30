Honor Magic 9 : cette recharge ultra-rapide de 100 W pourrait changer la donne

Le prochain flagship d’Honor pourrait se recharger en un clin d’œil. En effet, la gamme Magic 9 bénéficierait d’une vitesse de charge ultra-rapide de 100 W. Rien que ça.

honor magic 9
Crédits : @RODENT950 via X

De nos jours, la plupart des smartphones se déchargent vite, très vite. Il est en effet indispensable de brancher votre téléphone tous les soirs, avant de le retrouver pleinement chargé au petit matin. Toutefois, certains fabricants cherchent à corriger cette contrainte. On pense ici au Redmi 17 Pro Max de Xiaomi, qui bénéficierait d’une batterie hors norme affichant pas moins de 3 jours d’autonomie. Par ailleurs, le futur smartphone Honor embarquerait une batterie d’environ 14 000 mAh.

Mais une batterie haute capacité ne serait rien sans un chargeur adapté. Et, là aussi, les fabricants de smartphones innovent toujours plus. La batterie colossale de 10 000 mAh du Redmi Note 17 dispose, par exemple, d’une vitesse de charge de 100 W. Ainsi, plus besoin de patienter des heures avant de voir son smartphone complètement chargé.

Mais il ne faut pas oublier Honor, un fabricant bien connu pour ses batteries massives. D’ailleurs, celui-ci a réussi à prouver qu’une batterie géante fait vendre, ses smartphones s’arrachant par millions. Et, là aussi, la vitesse de charge est plus que jamais importante.

Honor Magic 9 : une charge ultra-rapide et un système de refroidissement de pointe

Et, bonne nouvelle, Honor préparerait une charge rapide pour son futur Magic 9. Selon DigitalChatStation, le fabricant chinois aurait en effet obtenu une certification 3C avec une recharge ultra-rapide de 100 W. Mais ce n’est pas tout.

En effet, qui dit charge ultra-rapide, dit génération de chaleur. Mais Honor passerait outre ce problème en faisant un choix radical. Toujours selon DigitalChatStation, le fabricant aurait décidé d’équiper le Magic 9 Pro Max d’un système de refroidissement accompagné d’un ventilateur.

Par ailleurs, la gamme Magic 9 se distinguerait de la génération précédente sur un point précis. En effet, si le Magic 8 ne comptait que deux variantes, à savoir la version standard et la version Pro, le Magic 9 se déclinerait en trois modèles distincts. Il s’agirait du Magic 9 Standard, du Magic 9 Pro, ainsi que du Magic 9 Fan Edition.

Côté performances, le Magic 9 Standard disposerait de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’appareil photo du futur flagship d’Honor afficherait une définition de 200 mégapixels, tout en bénéficiant de la technologie ARRI.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

One UI 9 : Samsung pourrait bientôt étendre cette fonction anti-arnaque à davantage de smartphones Galaxy

La fonction de détection des arnaques de Google proposée sur les smartphones Galaxy reste limitée à un nombre restreint de modèles. Et alors que Samsung pourrait l’étendre à d’autres régions,…

L’optique d’un satellite espion vient de décoller pour percer le secret de la matière noire

Dimanche, la NASA a envoyé dans l’espace son télescope Nancy Grace Roman depuis la Floride. Durant cinq ans, l’observatoire se consacrera à l’étude de la matière noire et de l’énergie…

La glacière Ninja FrostVault passe à prix cassé pour quelques heures seulement

La rentrée approche, mais les beaux jours sont encore là. Vous aimez pique-niquer et avez besoin d’une glacière capable de garder plusieurs jours au frais vos aliments ? Normalement en…

Windows 11 : le nouveau système de recherche qui cache Bing est enfin disponible, voici comment l’activer

Microsoft a enfin débuté le déploiement de la dernière mise à jour de Windows 11 qui apporte une refonte complète du système de recherche. Mais, comme souvent pour les grosses…

Fini le « rappelez-moi dans 3 jours », Windows 11 vous laisse refuser pour de bon

Windows 11 offre enfin un moyen de dire clairement non à Microsoft. La fenêtre qui vante la sauvegarde OneDrive intègre désormais une option pour la refuser définitivement. Jusqu’ici, cette demande…

48 millions de personnes touchées par une nouvelle cyberattaque des pirates ZeroBytes

Le groupe de pirates ZeroBytes revendique de nouveau le vol de plusieurs millions de données suite au piratage du site Zéro Logement Vacant. Près de 50 millions de personnes sont…

Ce correctif tant attendu du Samsung Galaxy S26 Ultra empire la situation pour certains propriétaires

Samsung vient de diffuser le correctif supposé régler le problème d’écran du Galaxy S26 Ultra. Les témoignages des propriétaires touchés donnent pourtant une image très différente de celle promise par…

PCSX2 : la dernière mise à jour de l’émulateur PS2 fait littéralement exploser les performances

PCSX2 est sans doute le meilleur émulateur PS2 sur le marché actuellement et pourtant, cela fait bien longtemps que celui-ci n’a pas eu droit à une vraie grosse mise à…

Lanterns sur HBO Max : avez-vous ce teasing subtil d’un grand méchant de Batman ?

Il n’est pas rare que les séries DC (ou Marvel) cachent des petits clins d’oeil à des personnages de leur univers. Mais celui de l’épisode 3 de la série Lanterns…

The Witcher 3 Song of the Past dévoile son gameplay dans un trailer de 12 minutes et c’est sublime

CD Projekt RED a profité de la gamescom 2026 pour montrer à quoi ressemblera le prochain DLC de The Witcher 3. Si le squelette reste évidemment le même que celui…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.