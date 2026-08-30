Honor Magic 9 : cette recharge ultra-rapide de 100 W pourrait changer la donne

Le prochain flagship d’Honor pourrait se recharger en un clin d’œil. En effet, la gamme Magic 9 bénéficierait d’une vitesse de charge ultra-rapide de 100 W. Rien que ça.

De nos jours, la plupart des smartphones se déchargent vite, très vite. Il est en effet indispensable de brancher votre téléphone tous les soirs, avant de le retrouver pleinement chargé au petit matin. Toutefois, certains fabricants cherchent à corriger cette contrainte. On pense ici au Redmi 17 Pro Max de Xiaomi, qui bénéficierait d’une batterie hors norme affichant pas moins de 3 jours d’autonomie. Par ailleurs, le futur smartphone Honor embarquerait une batterie d’environ 14 000 mAh.

Mais une batterie haute capacité ne serait rien sans un chargeur adapté. Et, là aussi, les fabricants de smartphones innovent toujours plus. La batterie colossale de 10 000 mAh du Redmi Note 17 dispose, par exemple, d’une vitesse de charge de 100 W. Ainsi, plus besoin de patienter des heures avant de voir son smartphone complètement chargé.

Mais il ne faut pas oublier Honor, un fabricant bien connu pour ses batteries massives. D’ailleurs, celui-ci a réussi à prouver qu’une batterie géante fait vendre, ses smartphones s’arrachant par millions. Et, là aussi, la vitesse de charge est plus que jamais importante.

Honor Magic 9 : une charge ultra-rapide et un système de refroidissement de pointe

Et, bonne nouvelle, Honor préparerait une charge rapide pour son futur Magic 9. Selon DigitalChatStation, le fabricant chinois aurait en effet obtenu une certification 3C avec une recharge ultra-rapide de 100 W. Mais ce n’est pas tout.

En effet, qui dit charge ultra-rapide, dit génération de chaleur. Mais Honor passerait outre ce problème en faisant un choix radical. Toujours selon DigitalChatStation, le fabricant aurait décidé d’équiper le Magic 9 Pro Max d’un système de refroidissement accompagné d’un ventilateur.

Par ailleurs, la gamme Magic 9 se distinguerait de la génération précédente sur un point précis. En effet, si le Magic 8 ne comptait que deux variantes, à savoir la version standard et la version Pro, le Magic 9 se déclinerait en trois modèles distincts. Il s’agirait du Magic 9 Standard, du Magic 9 Pro, ainsi que du Magic 9 Fan Edition.

Côté performances, le Magic 9 Standard disposerait de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’appareil photo du futur flagship d’Honor afficherait une définition de 200 mégapixels, tout en bénéficiant de la technologie ARRI.