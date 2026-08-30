Oppo Find X10 Pro Max : sa sortie en Europe se précise, et le smartphone s’annonce monstrueux

La date de sortie du prochain flagship d’Oppo se dévoile. Une nouvelle fuite nous donne en effet davantage d’informations quant à la fenêtre de sortie potentielle des Find X10 et Find X10 Pro Max en Europe.

oppo find x9 ultra test

Afin de se distinguer de la concurrence, les fabricants misent sur plusieurs facteurs. On pense tout d’abord au design et notamment à l’écran, qui devient pliable sur de nombreux appareils. Et même parfois pliable en trois parties, à l’image du Huawei Mate XT 2, qui dispose d’un nouveau système de pliage qui pourrait tout changer. Mais un bel écran ne fait pas tout. En effet, tout bon smartphone se doit de posséder également une bonne batterie et un appareil photo de pointe.

Et, là aussi, les fabricants innovent toujours plus. Côté photographie, Apple n’est pas en reste, son iPhone 12 Pro ayant été élu 4ᵉ meilleur smartphone en photo par DxOMark. Mais il ne faut pas oublier Oppo, qui mise largement sur ce point pour son futur flagship.

Oppo Find X10 Pro Max : une batterie énorme et un appareil photo de pointe

En effet, l’Oppo Find X10 Pro Max pourrait être un monstre en photo. Et pour cause : celui-ci n’embarquerait pas un, ni deux, mais bien trois capteurs affichant une définition de 200 MP, rien que ça. Le bloc photo du smartphone Oppo intégrerait ainsi un téléobjectif périscopique, un capteur ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur principal utilisant le Samsung ISOCELL HPC, accompagné de la technologie DeepPix.

Côté performances, le Find X10 Pro Max devrait être équipé du MediaTek Dimensity 9600 Pro. Le tout serait alimenté par une batterie particulièrement généreuse, avec pas moins de 8 000 mAh de capacité. Celle-ci bénéficierait d’une recharge ultra-rapide de 100 W.

Grâce à des fuites toujours plus nombreuses, nous avons une quantité considérable d’informations sous la main. D’ailleurs, une fiche technique particulièrement généreuse a récemment fuité. Toutefois, jusqu’à présent, la date de sortie du Find X10 Pro Max restait entourée de mystère.

Toutefois, un nouveau rapport nous apporte plusieurs indices. Tout d’abord, le futur flagship haut de gamme d’Oppo devrait être officiellement dévoilé en Chine en septembre prochain. Puis, le Find X10 Pro Max devrait être lancé sur le marché européen dans le courant du mois d’octobre. Il faudra donc s’armer d’un peu de patience avant de pouvoir mettre la main sur ce dernier, qui pourrait coûter près de 1 500 €.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Google Pixel 11 : on prend (presque) les mêmes et on recommence ?

Le 12 août a été une journée chargée : éclipse solaire (presque totale), pic des Perséides et surtout conférence Made by Google. C’est à l’occasion de cette dernière que la firme…

GTA 6 : y aura-t-il des microtransactions et de l’IA générative ?

Les joueurs doivent-ils craindre des microtransactions et de l’IA générative dans GTA 6 ? Rockstar Games s’exprime à ce sujet. Entre la vidéo de gameplay de 26 minutes de GTA…

ChatGPT devient la première IA sous surveillance renforcée de l’UE, qu’est ce qui va changer ?

La Commission européenne a décidé que ChatGPT devait se conformer à la législation sur les services numériques. Reddit et Roblox sont aussi concernés. OpenAI n’a plus les mains libres en…

Attention, votre application de messagerie Android pourrait trahir vos secrets les plus gênants

Google Messages mélange désormais de vieux messages à des conversations récentes. Plusieurs personnes affirment avoir transmis des contenus intimes à des contacts qui ne devaient jamais les recevoir. Pour l’instant,…

One UI 9 : Samsung pourrait bientôt étendre cette fonction anti-arnaque à davantage de smartphones Galaxy

La fonction de détection des arnaques de Google proposée sur les smartphones Galaxy reste limitée à un nombre restreint de modèles. Et alors que Samsung pourrait l’étendre à d’autres régions,…

L’optique d’un satellite espion vient de décoller pour percer le secret de la matière noire

Dimanche, la NASA a envoyé dans l’espace son télescope Nancy Grace Roman depuis la Floride. Durant cinq ans, l’observatoire se consacrera à l’étude de la matière noire et de l’énergie…

La glacière Ninja FrostVault passe à prix cassé pour quelques heures seulement

La rentrée approche, mais les beaux jours sont encore là. Vous aimez pique-niquer et avez besoin d’une glacière capable de garder plusieurs jours au frais vos aliments ? Normalement en…

Windows 11 : le nouveau système de recherche qui cache Bing est enfin disponible, voici comment l’activer

Microsoft a enfin débuté le déploiement de la dernière mise à jour de Windows 11 qui apporte une refonte complète du système de recherche. Mais, comme souvent pour les grosses…

Fini le « rappelez-moi dans 3 jours », Windows 11 vous laisse refuser pour de bon

Windows 11 offre enfin un moyen de dire clairement non à Microsoft. La fenêtre qui vante la sauvegarde OneDrive intègre désormais une option pour la refuser définitivement. Jusqu’ici, cette demande…

48 millions de personnes touchées par une nouvelle cyberattaque des pirates ZeroBytes

Le groupe de pirates ZeroBytes revendique de nouveau le vol de plusieurs millions de données suite au piratage du site Zéro Logement Vacant. Près de 50 millions de personnes sont…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.