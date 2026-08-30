Oppo Find X10 Pro Max : sa sortie en Europe se précise, et le smartphone s’annonce monstrueux

La date de sortie du prochain flagship d’Oppo se dévoile. Une nouvelle fuite nous donne en effet davantage d’informations quant à la fenêtre de sortie potentielle des Find X10 et Find X10 Pro Max en Europe.

Afin de se distinguer de la concurrence, les fabricants misent sur plusieurs facteurs. On pense tout d’abord au design et notamment à l’écran, qui devient pliable sur de nombreux appareils. Et même parfois pliable en trois parties, à l’image du Huawei Mate XT 2, qui dispose d’un nouveau système de pliage qui pourrait tout changer. Mais un bel écran ne fait pas tout. En effet, tout bon smartphone se doit de posséder également une bonne batterie et un appareil photo de pointe.

Et, là aussi, les fabricants innovent toujours plus. Côté photographie, Apple n’est pas en reste, son iPhone 12 Pro ayant été élu 4ᵉ meilleur smartphone en photo par DxOMark. Mais il ne faut pas oublier Oppo, qui mise largement sur ce point pour son futur flagship.

Oppo Find X10 Pro Max : une batterie énorme et un appareil photo de pointe

En effet, l’Oppo Find X10 Pro Max pourrait être un monstre en photo. Et pour cause : celui-ci n’embarquerait pas un, ni deux, mais bien trois capteurs affichant une définition de 200 MP, rien que ça. Le bloc photo du smartphone Oppo intégrerait ainsi un téléobjectif périscopique, un capteur ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur principal utilisant le Samsung ISOCELL HPC, accompagné de la technologie DeepPix.

Côté performances, le Find X10 Pro Max devrait être équipé du MediaTek Dimensity 9600 Pro. Le tout serait alimenté par une batterie particulièrement généreuse, avec pas moins de 8 000 mAh de capacité. Celle-ci bénéficierait d’une recharge ultra-rapide de 100 W.

Grâce à des fuites toujours plus nombreuses, nous avons une quantité considérable d’informations sous la main. D’ailleurs, une fiche technique particulièrement généreuse a récemment fuité. Toutefois, jusqu’à présent, la date de sortie du Find X10 Pro Max restait entourée de mystère.

Toutefois, un nouveau rapport nous apporte plusieurs indices. Tout d’abord, le futur flagship haut de gamme d’Oppo devrait être officiellement dévoilé en Chine en septembre prochain. Puis, le Find X10 Pro Max devrait être lancé sur le marché européen dans le courant du mois d’octobre. Il faudra donc s’armer d’un peu de patience avant de pouvoir mettre la main sur ce dernier, qui pourrait coûter près de 1 500 €.