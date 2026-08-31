Après des jours de silence, Microsoft reconnaît enfin le problème de cette mise à jour Windows 11

La mise à jour facultative la plus récente de Windows 11 continue de faire parler. Microsoft vient finalement de reconnaître officiellement l’un des deux problèmes signalés massivement par les utilisateurs. L’autre, pourtant particulièrement visible à l’écran, ne figure toujours pas dans sa communication.

Depuis le début de l’année, Windows 11 enchaîne les mises à jour qui posent problème. Chaque correctif mensuel règle certains bugs mais en provoque parfois d’autres. Le souci concerne aussi bien les patchs de sécurité obligatoires que les versions facultatives proposées en fin de mois. De nombreux utilisateurs choisissent maintenant d’attendre quelques jours avant d’installer quoi que ce soit. Côté déploiement, des PC reçoivent même des correctifs Windows totalement inutiles pour leur configuration. Cette succession de problèmes nourrit la méfiance.

Disponible depuis le 27 août, la mise à jour facultative KB5120998 est donc arrivée dans une période déjà compliquée. Elle introduisait pourtant deux fonctions très attendues, avec une barre des tâches déplaçable sur les côtés de l’écran et un menu Démarrer redimensionnable. Quelques heures ont suffi pour que l’enthousiasme retombe. Sur les réseaux sociaux, les premiers retours concernant ce patch de Windows 11 faisaient état d’un affichage complètement perturbé. Aucun commentaire officiel n’était alors venu de Redmond.

Microsoft confirme le bug du curseur causé par la mise à jour KB5120998

La situation a évolué le 29 août. La firme a publié une nouvelle entrée sur son tableau de bord Windows Release Health, dans laquelle l’entreprise dit avoir reçu des signalements concernant des réglages de personnalisation du curseur modifiés ou réinitialisés. Cette page liste les problèmes officiellement reconnus par Microsoft. Le bug se manifeste après l’installation des mises à jour distribuées depuis le 27 août, dont KB5120998.

Microsoft décrit plusieurs symptômes précis dans sa note. Sur les PC concernés, les curseurs haute densité sont remplacés par un gros pointeur blanc, les animations personnalisées retrouvent leurs paramètres par défaut et les restaurations ne fonctionnent pas. Le problème touche uniquement Windows 11 24H2 et 25H2, tandis que les éditions serveur sont épargnées. Quant au fond d’écran devenu entièrement noir, pourtant largement signalé, il reste absent de cette reconnaissance officielle. Microsoft recherche toujours la cause du bug et demande aux utilisateurs de transmettre leurs retours via le Hub de commentaires. Aucun calendrier pour un correctif n’a été communiqué. La seule solution reste donc de désinstaller le patch.