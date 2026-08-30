Oppo Reno17 : le fabricant préparerait une énorme surprise pour les amateurs de photo

La future gamme de smartphones d’Oppo pourrait bénéficier d’un avantage de taille. En effet, la série Reno17 serait équipée d’un accessoire photo digne des smartphones haut de gamme. On vous explique tout.

oppo reno16

Dans le monde du smartphone, proposer les meilleurs objectifs photo possibles est un argument de vente imparable pour les fabricants. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers redoublent d’imagination pour séduire leur clientèle. Et l’heure est à celui qui proposera la meilleure définition. On pense ici au Galaxy S23 Ultra, qui intègre un capteur 200 MP. Il en va de même pour le Xiaomi 12T Pro, qui dispose d’une définition théorique similaire. Mais un bon capteur ne fait pas tout.

En effet, les objectifs sont tout aussi importants. Un bon capteur ne serait rien sans une lentille adaptée. Et, là aussi, les fabricants innovent toujours plus. On pense cette fois à Xiaomi et son objectif externe révolutionnaire, qui pourrait bientôt transformer votre smartphone en appareil photo pro. On pense également au Magic 8 RSR Porsche Design d’HONOR, qui sera compatible avec un objectif photo amovible.

Reno 17 : Oppo préparerait du lourd niveau photo

Mais il ne faut pas oublier Oppo, qui chercherait lui aussi à améliorer la qualité de ses photos sans pour autant épaissir son smartphone. Le fabricant chinois propose déjà les Oppo Reno16 et Reno16 Pro, qui sont équipés d’un téléobjectif offrant un zoom optique 3,5x. Mais l’entreprise chercherait à aller encore plus loin pour sa prochaine génération de smartphones.

En effet, selon un informateur, Oppo serait en train de tester un accessoire particulièrement ambitieux pour son prochain flagship. Il s’agirait d’un téléconvertisseur accompagnant la gamme Reno 17. Toutefois, le leaker n’indique pas le niveau de zoom offert par cet accessoire.

En revanche, celui-ci semble être particulièrement bien informé quant à l’objectif selfie du Reno 17. En effet, celui-ci affirme qu’Oppo préparerait un appareil photo frontal affichant une définition de 68 mégapixels au format 1:1. Rien que ça. Mais cette nette amélioration s’accompagnerait d’une mauvaise nouvelle.

En effet, comme la plupart des fabricants de smartphones, Oppo viserait également une augmentation de prix pour sa future gamme Reno 17. Quoi qu’il en soit, le fabricant chinois s’apprête à lancer son Oppo Find X10 Pro Max, qui pourrait être un monstre en photo.


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