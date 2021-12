Dans quel ordre regarder les films Spider-Man ?

Spider-Man : No Way Home sort le 15 décembre 2021 et bouleversera comme jamais les aventures de Peter Parker au Cinéma. Si vous avez choisi ce moment pour voir ou revoir l'ensemble des films Spider-Man, vous devrez y aller dans le bon ordre. Nous allons vous y aider avec la chronologie des films du tisseur de toiles : ceux de l'ère Sony ainsi que les films Spider-Man du MCU.



Le MCU s'ouvre au multivers et Spider-Man : No Way Home en sera l'une des illustrations. Le nouveau long métrage connaîtra notamment le retour d'anciens personnages des précédents films Spider-Man. C'est le cas du Docteur Octopus interprété par Alfred Molina dans la trilogie de Sam Raimi. L'autre fait marquant de ces derniers mois, c'est évidemment la scène postgénérique de Venom : Let There Be Carnage.

La fin du film a jeté les bases d'une confrontation entre le symbiote et l'homme-araignée. Eddie Brock et Venom se sont ainsi projetés dans la même réalité que Peter Parker, ce qui laisse entrevoir une suite épique. Tant d'évolutions passionnantes qui promettent un développement intéressant pour la suite des aventures de Spidey en solo comme dans le MCU.

Mais en attendant le futur et la folie du multivers, et si on faisait un saut dans le passé ? Si vous souhaitez revisiter les films Spider-Man depuis le début, voici l'ordre chronologique pour les suivre de manière cohérente. Des films solo de Spidey à ses aventures avec les copains du Marvel Cinematic Univers.

Spider-Man (2002)

Spider-Man, le premier film de la trilogie de Sam Raimi a lancé l'ère moderne des films de Super-héros de Marvel comme on les aime. Sorti en 2002, le long métrage sobrement intitulé Spider-Man adapte les aventures de Peter Parker sur les grands écrans avec Tobey Maguire dans la peau du jeune lycéen. Sa vie sera bouleversée à la suite d'une morsure d'araignée qui lui confère de super pouvoirs.

Une tragédie personnelle pousse par la suite Peter Parker à mettre ses forces surnaturelles au profit de la communauté. Avec Spider-Man, Marvel a remarquablement introduit au cinéma l'un des super-héros les plus populaires de l'histoire. C'est évidemment par le film de 2002 que démarre l'ordre chronologique des films de Spidey.

Spider-Man 2 (2004)

Peter Parker a appris à vivre avec son lourd costume de super-héros. Et quand les dures épreuves liées à sa double vie le poussent à renoncer à ce statut, son mentor Otto Octavius alias Doc Ock (interprété par Alfred Molina) se transforme en super-vilain. Alors que la vie de sa compagne Mary Jane est menacée, Peter n'a d'autre choix que de reprendre son costume et de repasser à l'action. Aussi accrocheur que le premier, Spider-Man 2 n'a pas déçu et reste l'un des films les plus appréciés de la saga.

Spider-Man 3 (2007)

Jamais deux sans trois, mais le troisième Spider-Man de Sam Raimi n'a pas été à la hauteur des précédents. Pourtant, le film sorti en 2007 est un chaînon incontournable dans l'ensemble de la saga. Plusieurs secrets qui étaient au cœur de l'intrigue n'existent plus désormais. MJ tout comme Harry, le meilleur ami de Peter connaissent l'identité de Spider-Man.

Marry Jane et Peter Parker sont prêts à se marier, mais c'est sans compter l'émergence de plusieurs ennemis, dont le symbiote Venom et l'Homme sable. Malgré les critiques, Spider-Man 3 a été le plus gros succès commercial de la trilogie initiale avec 894 millions de dollars au box-office mondial. C'est aussi celui qui a coûté le plus cher à produire.

Spider-Man : Into The Spider-Verse (2018)

À ce stade, nous avons décidé d'intercaler le film d'animation de 2018, sorti des années après la trilogie d'origine et le premier reboot de 2012. Simplement parce que Spider-Man : Into the Spider-Verse permet d'anticiper plusieurs événements dans la suite et ouvre notamment la voie au multivers qui est plus que jamais d'actualité. Ce film relate les aventures de Miles Morales, un adolescent comme tout autre vivant dans la même ville que Spider-Man.

Parfaite illustration du Spider-Verse, le long métrage animé nous montre un Miles Morales doté de pouvoirs similaires à ceux de Spidey. Il ouvre la porte aux dimensions parallèles où Spider-Man évolue dans des versions alternatives qui peuvent interagir entre elles. Spider-Man : Into the Spider-Verse représente donc la parfaite préparation pour aborder la suite des aventures de Peter Parker au cinéma avec ses nouveaux interprètes. Précisons que le Personnage Miles Morales est au cœur d'un jeu PS5 de Spider-Man.

The Amazing Spider-Man (2012)

Marc Webb a pris la succession de Sam Raimi aux commandes du reboot de Spider-Man avec Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker et Emma Stone dans celui de MJ. The Amazing Spider-Man a relancé la saga en 2012 et le réalisateur a choisi une ligne directrice qui tranche avec celle de son prédécesseur. On découvre un Spider-Man plus sombre que celui incarné par Tobey Maguire.

Bien que ce choix divise, cette interprétation est reconnue par la critique comme étant plus en phase avec le personnage Spider-Man des Comics. L'alchimie entre Andrew Garfield et Emma Stone a par ailleurs insufflé une saveur différente à cette relance.

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

The Amazing Spider-Man 2 de 2014 a connu le retour des acteurs principaux du premier film (2012). Le réalisateur a osé l'un des aspects qui ont desservi Spider-Man 3 en mêlant plusieurs méchants à l'intrigue, notamment Electro, le Rinho ou encore le Boufon Vert. Peter Parker est toujours en couple avec Gwen Stacy, son premier grand amour. Mais leur idylle va connaître une fin dramatique.

Captain-America : Civil War (2016)

Spider-Man a beau être un justicier indépendant, son destin est lié à celui d'autres personnages célèbres du MCU. Alors que Marvel a été pendant plusieurs années bloqué par les droits de licence de Sony quant au personnage Spider-Man, un accord entre les deux parties a ouvert la voie à l'intégration de Spidey dans le MCU. Et Captain-America : Civil War en est la première illustration.

Peter Parker est ici interprété par le jeune Tom Holland qui rejoint l'équipe de son mentor Tony Stark / Iron Man contre celle de Captain America. Bien que Spider-Man n'ait pas un rôle de premier plan dans ce film, son incursion dans l'univers MCU a été accueillie avec enthousiasme par le public.

Spider-Man Homecoming (2017)

C'est le premier film solo de Spider-Man dans le MCU. Se déroulant peu de temps après les événements de Captain America : Civil War, ce nouveau film Spider-Man relate la nouvelle vie de Peter Parker qui n'est plus la même depuis sa mission secrète aux côtés d'Iron Man et son équipe. Le jeune Super-héros se considère désormais comme un Avengers en quête d'autres missions avec la team de son mentor qui lui confère un nouveau statut. Et pourtant, Spidey n'a pas fini de régler ses problèmes de super-héros local.

Avengers : Infinity War et Endgame (2018 et 2019)

Désormais de plain pied dans le MCU, Spider-Man prend part aux événements cataclysmiques de Infinity War. Et rejoint la team des Avengers pour arrêter Thanos. Le grand méchant des derniers Avengers s'est lancé dans la quête des six Pierres d'Infinité. La réussite de ce projet est une grande menace pour l'univers. Alors que deux de ces Gemmes sont sur Terre, celle-ci sera envahie par des forces d'un autre monde. Chaque super-héros dont Spider-Man doit prêter main forte pour une grande lutte qui s'est achevée dans Endgame et non pas sans conséquences.

Venom (2018)

C'est un méchant indissociable l'univers Spider-Man. Et pourtant… Étant donné que Sony détient les droits sur de nombreux personnages liés aux comics Spider-Man, la firme nippone a décidé de créer son propre univers cinématographique. Venom n'a pas bénéficié de l'accord entre Sony et Marvel concernant Spider-Man. Le personnage évolue donc dans un univers à part.

Venom, le film de 2018 est le premier du Sony Spider-Man Universe (sans Spider-Man). On vous l'accorde, tout cela est bien compliqué mais quand on a compris qui a le droit sur quoi au vu des licences et des accords, les choses apparaissent moins confuses. La présence de Venom dans cette liste chronologique est importante pour lier tous les films de l'univers Spider-Man entre eux.

Et ce, d'autant plus que des croisements dans le multivers sont possibles dans les prochaines années si Sony et Marvel se mettent d'accord. Et les signes sont plutôt bons, comme le prouve l'apparition de l'homme-araignée dans la scène post-générique de Venom : Let Ther be Carnage.

Spider-Man : Far From Home (2019)

Le premier film Spider-Man après les événements de Endgame nous présente un super-héros voué à son sort après la mort de son mentor Tony Stark. Mais ce dernier lui a laissé un héritage de son empire technologique. Peter embarque dans un voyage scolaire à travers l'Europe. Il est contacté par Nick Fury pour combattre un groupe d'ennemis avec l'aide d'un nouveau héros mystérieux qui porte bien son nom : Mysterio.

Venom : Let There Be Carnage (2021)

Retour dans le Spider-Man Universe de Sony. Après le gros succès de Venom le film de 2018, il était certain que Sony allait délivrer une suite. Dans Venom : Let There Be Carnage, Eddie Brock s'habitue au symbiote qui l'habite. Les deux ne vont pas tarder à faire face au super-vilain Carnage, un autre symbiote fou et sanguinaire que craint Venom.

Ce film est d'une importance cruciale pour la suite et l'interconnexion du MCU et du Sony Spdier-Man Universe (SSU). La scène post-générique du film ouvre le champ à une confrontation entre Spider-Man et son éternel ennemi des Comics. Et ce, grâce à la magie du multivers.

Spider-Man : No Way Home (2021)

Le nouveau film solo de Spider-Man ne se sera finalement pas repoussé. Il sort le 15 décembre 2021 est celui qui ouvre véritablement la voie à la mise en place d'un multivers Spider-Man. L'homme-araignée se projette dans plusieurs univers parallèles grâce à la magie interdimensionnelle et sous le mentorat de docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

On sait que Spider-Man sera confronté à des méchants venus des précédents films de la franchise. On parle notamment du docteur Octopus (toujours joué par Alfred Molina) et d'Electro (Jamie Foxx). La rumeur veut que Venom fasse une irruption dans le film au vu de la scène post-générique de Let There Be Carnage. Mais rien n'est confirmé pour l'instant. Il est aussi question du retour de la version de Maguire et Andrew Garfield de Spider-Man.

Morbius (2022)

Tout comme Venom, Morbius est un personnage ancré dans l'univers de Spider-Man. Et Sony s'est décidé à lui accorder un film solo dans son SSU. Prévu pour sortir en 2022, Morbius dont le rôle principal est interprété par Jared Leto pourrait très bien connaître la participation d'autres personnages notamment du MCU grâce à la magie du multivers. Et pourquoi pas, celle de Spider-Man ou de Venom… la rumeur court déjà.

L'ordre chronologique des films Spider-Man en résumé

Après les détails de chaque film, voici une liste chronologique des films Spider-Man (Solo et MCU) pour résumer.

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

Spider-Man : into the Spider-Verse (2018)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Captain-America : Civil War (2016)

Spider-Man Homecoming (2017)

Avengers : Infinity War et Endgame (2018 et 2019)

Venom (2018)

Spider-Man : Far From Home (2019)

Venom : Let There Be Carnage (2021)

Spider-Man : No Way Home (2021)

Morbius (2022).

Voilà êtes désormais situé sur l'ordre de visionnage de l'ensemble des films Spider-Man. Ceux de l'ère Sony et des aventures Solo de Spidey, ainsi que les films de l'ère Marvel qui tiennent pleinement leur place dans le MCU.