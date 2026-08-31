Une cartouche de Mario Bros. sur NES se vend environ 10 fois plus cher que les autres aux enchères : 450 000 dollars au total. Qu’a-t-elle de particulier ? On vous explique.

Ils sont probablement nombreux les joueurs des années 80 à se dire « si seulement j’avais su ». Si seulement ils avaient su que des dizaines d’années plus tard, leur cartouche de Mario Bros. sur NES aurait pu leur rapporter de quoi acheter une voiture, voire un appartement, ils en auraient pris le plus grand soin au lieu de jeter la boîte et de finir par donner le jeu à leur petit cousin. Aujourd’hui, des exemplaires s’arrachent à prix d’or lors de vente aux enchères.

La dernière en date est récente, juin 2026, avec un record à la clé. Une copie du Super Mario Bros. de la NES de Nintendo trouve preneur pour près de 2,6 millions d’euros. Elle devient le jeu vidéo le plus cher de l’histoire. Celui qui dont il est question ici n’atteint pas cette somme astronomique, mais il est tout de même parti pour environ 10 fois plus que d’autres exemplaires mis en vente au même moment.

Pourquoi une cartouche NES de Mario Bros. s’est vendue 10 fois plus cher que les autres

Vous pouvez le voir sur les photos servant d’illustration à cet article : la boîte est estampillé « The Original Mario Bros. », et non pas Super Mario Bros. comme à l’accoutumée. Le plombier moustachu porte une salopette et une casquette bleue, au lieu du rouge habituel, reprenant la couleur de la mention « Arcade Classic Series ». Notée 9,2 (sur 10) A++ par PSA, une entreprise de gradation d’objets rares, le jeu s’est vendu 450 000 dollars, soit 289 000 euros en arrondissant.

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La raison de ce succès est simple : c’est le premier et le seul exemplaire scellé de la première série de production de Mario Bros. encore sous emballage d’origine proposé lors d’une vente aux enchères publique. Une pièce unique au sens propre du terme donc.

« Scellé avec l’autocollant brillant tant convoité des débuts de Nintendo, cet exemplaire est antérieur au passage de la société à l’emballage sous film rétractable et constitue le plus ancien exemplaire scellé encore existant de l’un des chefs-d’œuvre fondateurs de Nintendo », résume Heritage Auctions. Si vous en avez un dans votre grenier, vous savez quoi faire désormais.