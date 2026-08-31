Près de 390 000 euros pour cet exemplaire unique de Mario Bros. sur NES

Une cartouche de Mario Bros. sur NES se vend environ 10 fois plus cher que les autres aux enchères : 450 000 dollars au total. Qu’a-t-elle de particulier ? On vous explique.

Cartouche NES Super Mario encheres
La cartouche NES de Super Mario vendue aux enchères / Crédits : Heritage Auctions

Ils sont probablement nombreux les joueurs des années 80 à se dire « si seulement j’avais su ». Si seulement ils avaient su que des dizaines d’années plus tard, leur cartouche de Mario Bros. sur NES aurait pu leur rapporter de quoi acheter une voiture, voire un appartement, ils en auraient pris le plus grand soin au lieu de jeter la boîte et de finir par donner le jeu à leur petit cousin. Aujourd’hui, des exemplaires s’arrachent à prix d’or lors de vente aux enchères.

La dernière en date est récente, juin 2026, avec un record à la clé. Une copie du Super Mario Bros. de la NES de Nintendo trouve preneur pour près de 2,6 millions d’euros. Elle devient le jeu vidéo le plus cher de l’histoire. Celui qui dont il est question ici n’atteint pas cette somme astronomique, mais il est tout de même parti pour environ 10 fois plus que d’autres exemplaires mis en vente au même moment.

Pourquoi une cartouche NES de Mario Bros. s’est vendue 10 fois plus cher que les autres

Vous pouvez le voir sur les photos servant d’illustration à cet article : la boîte est estampillé « The Original Mario Bros. », et non pas Super Mario Bros. comme à l’accoutumée. Le plombier moustachu porte une salopette et une casquette bleue, au lieu du rouge habituel, reprenant la couleur de la mention « Arcade Classic Series ». Notée 9,2 (sur 10) A++ par PSA, une entreprise de gradation d’objets rares, le jeu s’est vendu 450 000 dollars, soit 289 000 euros en arrondissant.

Lire aussi – Nintendo Switch 2 : l’un des meilleurs jeux Mario 3D arrive dans le catalogue Classics

La raison de ce succès est simple : c’est le premier et le seul exemplaire scellé de la première série de production de Mario Bros. encore sous emballage d’origine proposé lors d’une vente aux enchères publique. Une pièce unique au sens propre du terme donc.

« Scellé avec l’autocollant brillant tant convoité des débuts de Nintendo, cet exemplaire est antérieur au passage de la société à l’emballage sous film rétractable et constitue le plus ancien exemplaire scellé encore existant de l’un des chefs-d’œuvre fondateurs de Nintendo », résume Heritage Auctions. Si vous en avez un dans votre grenier, vous savez quoi faire désormais.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

À 68 ans, il ira en prison pour avoir vendu des services IPTV illégaux

L’opération était juteuse avec plus d’un million d’euros récoltés en 3 ans, mais la justice a fini par le rattraper. Un homme de 68 ans va passer quelques années en…

Samsung lance un Galaxy Book6 raboté pour concurrencer le MacBook Neo

Samsung dévoile une nouvelle version du Galaxy Book6. Ce dernier aura pour mission de concurrencer directement le MacBook Neo d’Apple. Raboté au niveau performance et connectique, il profite cependant d’une…

PS5 : Sony lance son service de télévision gratuite financée par la pub sur sa console

Après s’être quelque peu éloigné de sa philosophie “tout média” de la PS3, Sony y revient avec le lancement de Live TV sur sa PS5. Le service propose un accès…

Coordonnées bancaires, portefeuilles crypto, journaux de connexion : ce pays veut tout savoir des sites pirates

La Belgique adopte une nouvelle tactique face aux sites pirates après cinq décisions obtenues grâce à son organisme anti-piratage, le BAPO. Plusieurs bureaux d’enregistrement doivent transmettre toutes les données dont…

DJI Osmo Action 6 : avec cette chute de prix exceptionnelle, la caméra d’action devient accessible

Vous cherchez une caméra d’action pour immortaliser vos précieuses aventures ? La DJI Osmo Action 6 est actuellement à prix sacrifié sur AliExpress. En cumulant la promotion en cours avec…

Belle chute de prix sur le Ryzen 7 9800X3D : une double remise qui va ravir les joueurs

Le Ryzen 7 9800X3D s’adresse aux joueurs qui veulent un maximum de performances, mais son prix a longtemps freiné plus d’un. Cette offre AliExpress permet de retrouver un tarif bien…

JBL officialise Cove, une nouvelle gamme d’enceintes pour une expérience immersive partout chez vous

JBL ne se repose pas sur ses lauriers. Après avoir lancé toute une salve de produits inédits au printemps, voilà que la marque officialise une nouvelle gamme d’enceintes qui inaugure…

Nintendo Switch 2 : la console passe à prix cassé durant cette vente flash, vite !

La Nintendo Switch 2 vous fait de l’oeil, mais vous attendez une belle chute de prix pour sauter le pas ? Ce moment est venu, mais il va falloir faire…

Huawei lance la Watch D3, une montre connectée médicale avec mesure précise de la pression artérielle

Huawei annonce un nouveau modèle de montre connectée : la Watch D3. Présentée comme un véritable dispositif médical certifié, elle se distingue par une mesure particulièrement précise de la pression…

iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : la taille des écrans est connue

Apple va-t-il conserver ou modifier la taille des écrans des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ? A quelques jours du lancement, on a la réponse. La technologie LTPO+…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.