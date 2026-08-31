L’iPhone Ultra aurait failli embarquer un accessoire qui aurait fait grincer des dents chez Apple

Apple préparerait un accessoire inédit pour accompagner son premier iPhone pliable. Le projet aurait bien dépassé le stade de l’idée, avec un prototype fonctionnel testé en interne. Deux obstacles auraient pourtant convaincu la firme de Cupertino de le laisser de côté.

Le futur téléphone pliant d’Apple livre de nouveaux détails au fil des semaines. À l’approche de la keynote de septembre, les indiscrétions se multiplient sur ce produit espéré de longue date. Certains analystes estiment que l’iPhone Ultra serait distribué en quantités fortement limitées auprès des revendeurs lors de sa commercialisation. Ses dimensions alimentent elles aussi les spéculations. Déployé complètement, l’appareil proposerait un affichage d’une taille comparable à l’iPad mini.

Avec cette grande diagonale, diverses fonctions aujourd’hui surtout associées aux tablettes de la marque deviendraient accessibles. Dessiner, écrire des notes ou annoter des documents serait beaucoup plus confortable que sur un téléphone traditionnel. Côté Android, les pliables utilisent déjà cet espace agrandi depuis plusieurs générations. Malgré tout, la mise en vente reste floue, puisque la vente de l’iPhone Ultra en France n’est toujours pas assurée. Ce week-end, une indiscrétion a pourtant fourni un nouvel indice concernant les intentions du fabricant américain.

Apple aurait testé un stylet aimanté au bord de l’iPhone Ultra

Apple aurait développé un prototype d’Apple Pencil pensé spécialement pour son téléphone pliant. Selon la newsletter Power On de Mark Gurman, l’accessoire serait sensiblement moins long et plus épais que ceux conçus pour l’iPad afin de correspondre à la faible hauteur de l’iPhone Ultra. Fixé par des aimants contre le bord du smartphone, il pourrait y être stocké tout en rechargeant sa batterie.

Deux difficultés auraient finalement condamné ce concept. Installé le long du côté le plus long, le stylet empêcherait une ouverture normale de la dalle pliable et devrait être enlevé à chaque manipulation. Sa pointe pourrait également laisser des traces disgracieuses sur l’écran intérieur, beaucoup plus vulnérable que celui d’un iPhone traditionnel. Mark Gurman considère par conséquent peu probable une sortie de cet accessoire avec l’iPhone Ultra en septembre. Chez les fabricants, cette idée semble de toute manière difficile à imposer. Samsung la présentait comme un argument important dès 2021, puis l’a abandonnée avec le Galaxy Z Fold 7. Dès 2007, Steve Jobs tournait déjà les stylets en dérision. Cette philosophie pourrait toujours prévaloir.