Lanterns : les Yellow Lanterns dans la future série DC d’HBO Max ?

Une nouvelle bande-annonce de la série Lanterns d'HBO Max en dévoile un peu plus. Parmi l'enchaînement des images, une retient l'attention puisqu'elle pourrait indiquer la présence d'une autre équipe de Lanterns.

Si les fans de Marvel ont largement assez de films et séries à se mettre sous la dent, on ne peut pas en dire autant de ceux qui préfèrent DC. Ces dernières années, l'univers de Batman et Superman revient cependant sur le devant de la scène. Après le Superman de James Gunn et son “spin-off” à venir consacré à Supergirl, le reboot du DC Universe est en marche. Les films sont liés entre eux, ainsi qu'avec la future série Lanterns sur HBO Max.

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Pour rappel, elle met en scène Hal Jordan, le Green Lantern le plus connu, et John Stewart, qui convoite son anneau magique. L'ambiance n'est pas au beau fixe dans le duo. On suivra deux intrigues en parallèle, l'une se déroulant en 2016 et l'autre en 2026. En tenant compte que dans l'intervalle, les évènements du dernier film Superman ont eu lieu. Ce que la nouvelle bande-annonce de la série nous fait d'ailleurs comprendre.

La série Lanterns introduirait-elle les Yellow Lanterns ?

La première chose qui retient notre attention, c'est l'image ci-dessous. On y voit Hal Jordan en costume, rendant visite à un prisonnier sur une planète de glace. Mais ce qui intrigue, c'est son costume qui semble jaune. Autrement dit, celui des Yellow Lanterns qui tire leur pouvoir du spectre émotionnel de la peur (contre la volonté pour les Green Lanterns). Or, ce passage de la vidéo arrive au moment où l'on entend la réplique “Est-ce que tu as peur ?“. Difficile en l'état de savoir s'il s'agit d'une illusion d'optique ou d'un “teasing”.

Deuxième élément, la présence de Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner, un autre Green Lantern. Il s'agit du personnage introduit dans le Superman de Gunn, avec la même coupe de cheveux. Son rôle dans l'histoire est encore inconnu. Lanterns sortira le 17 août 2026 sur HBO Max.