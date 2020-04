2020 signe-t-elle un retournement de situation dans l’univers du smartphone ? Il semblerait bien. Alors que les anciens challengers chinois (OnePlus, Xiaomi, Oppo etc.) lancent des smartphones à 1000 euros, Apple prend le contrepied en lançant un nouvel iPhone SE édition 2020. Proposé à 489 euros, il ne manque pas d’arguments.



En pleine crise de coronavirus, Apple a dû bouleverser ses habitudes. Après les nouveaux iPad Pro et MacBook Air 2020, le géant américain a annoncé discrètement un nouvel iPhone SE. Pas de keynote donc, mais un communiqué de presse affublé de superlatifs, un exercice que l’américain maîtrise à la perfection.

L’arrivée de cet iPhone SE 2020 n’est pas vraiment une surprise. Longtemps annoncé comme l’iPhone 9, il reprend les ingrédients qui ont fait le succès de son prédécesseur. Derrière un design éculé (certains diront has-been), l’iPhone SE 2020 s’impose comme un condensé de technologie. Apple recycle certaines vieilles technologies, mais affuble son nouveau modèle des standards haut de gamme (recharge rapide, sans fil, puce de dernière génération, certification d’étanchéité).

Proposé dès 489 euros, l’iPhone SE 2020 semble bien parti pour connaître le même succès que son grand frère. N’allons pas plus loin au jeu des suppositions et analysons plutôt ce que renferme ce nouvel iPhone.

Design et écran : le recyclage selon Apple

Une chose est sûre, on ne pourra pas accuser Apple d’obsolescence programmée. Quatre ans après le premier iPhone SE, cette édition 2020 reprend les bons ingrédients du premier. Apple reprend donc un design éculé et le charge de technologies performantes. Esthétiquement, l’iPhone SE 2020 reprend le format de l’iPhone 8 ce qui le classe dans la catégorie des smartphones compacts. On retrouve donc un châssis en aluminium, un dos en verre, un unique capteur photo et le logo de la Pomme au dos.

Si l’arrière de ce nouveau modèle s’inscrit dans la continuité des autres produits (de dos il ressemble beaucoup à l’iPhone Xr), l’avant de l’iPhone SE 2020 sent le réchauffé. L’écran de 4,7 pouces est entouré de larges bordures lui conférant un aspect « so 2016 » diraient les détracteurs. Sauf qu’en 2016 les smartphones à ce prix n’embarquaient pas de certification d’étanchéité IP67. C’est bien le cas ici.

Visiblement convaincu par les vertus du recyclage, Apple troque sa technologie Face ID contre Touch ID, son système de reconnaissance d’empreintes disparu depuis l’iPhone X. Après tout, pourquoi pas, autant se servir de l’espace important sous l’écran.

Ecran Retina HD et tout le tralala

La dalle au format 16:9 repose sur la technologie Retina HD (IPS LCD) et améliore donc la définition du précédent modèle (1334 x 750 pixels contre 1136 x 640 pixels). Comme l’iPhone 11, le SE 2020 n’affiche donc pas les contenus en Full HD. Cela aurait été étonnant. Néanmoins, Apple fournit à ce nouveau modèle toutes les optimisations comme True Tone et la compatibilité Dolby Vision et HDR10+. Enfin, le géant américain enterre définitivement la technologie 3D Touch puisqu’il équipe cet iPhone SE 2020 d’Haptic Touch pour gérer la pression du doigt sur l’écran.

Esthétiquement, l’iPhone SE 2020 essuiera certainement quelques critiques, mais les nostalgiques y verront peut-être le produit qu’ils attendaient. Pour réduire le prix, Apple recycle des technologies plus ou moins anciennes (plutôt plus), mais qui restent efficaces. La recette fonctionne, en témoignent les ventes du premier iPhone SE.

Performances et interface : la puissance de la puce A13 Bionic

Comme avec le premier modèle, Apple ne fait aucune concession sur les performances. L’iPhone SE 2020 hérite donc de la même puce A13 Bionic que l’iPhone 11 Pro vendu trois fois plus cher. Le constructeur fait quelques concessions sur la RAM, mais propose le petit nouveau avec trois capacités de stockage : 64, 128 et 256 Go.

Doit-on encore présenter la puce A13 Bionic ? Intégrée à la majorité des produits haut de gamme d’Apple, elle s’illustre sur les benchmarks, maintenant même le dernier Snadragon 865 de Qualcomm à distance. Proposer toute cette puissance dans un modèle si abordable assure une longue vie au produit.

D’autant que l’iPhone SE 2020 tourne sous iOS 13. Il recevra donc les mises à jour majeures pendant au moins trois ans, un vrai atout face aux concurrents sous Android, surtout sur ce segment de prix. Côté performances, l’iPhone SE 2020 se veut donc prometteur.

Autonomie et recharge : place au sans fil

Si on ne connaît pas encore la capacité de la batterie, Apple promet une autonomie comparable à celle de l’iPhone 8. Comptez donc une bonne journée d’utilisation, à vérifier dans un test à paraître prochainement.

La principale nouveauté vient de la compatibilité avec la recharge rapide. Apple annonce un gain de 1 à 50% en 30 minutes avec un chargeur lightning (encore lui) de 18 W ou plus. Cerise sur le gâteau, la recharge sans fil est bien au rendez-vous (chargeurs Qi), un petit luxe appréciable pour un smartphone à ce prix.

Appareil photo : un capteur, une IA

Alors que la tendance est à la multiplication des capteurs, Apple n’en intègre qu’un à son iPhone SE 2020. Toutefois, il n’opte pas pour un matériel obsolète (contrairement à ce que l’on a pu lire parfois) puisque son module photo est en tous points identique à celui de l’iPhone Xr. On retrouve donc un unique objectif grand-angle (f/1,8) avec capteur de 12 mégapixels.

L’ensemble est boosté à l’intelligence artificielle afin de répondre aux besoins de créativité des utilisateurs. Seule différence avec le Xr, le mode portrait ne dispose que de trois effets (Naturel, Studio et Contour) contre six pour le Xr. Un détail que les consommateurs pardonneront volontiers tant ces modes de prise de vue se révèlent futiles.

Pour le reste, c’est du pareil au même. L’appareil photo de l’iPhone SE 2020 peut zoomer jusqu’à 5x (numérique), dispose d’une stabilisation optique, du flash True Tone LED, de Smart HDR et tout l’arsenal déjà intégré à l’iPhone Xr. On peut donc s’attendre à une qualité photo plus que correcte. Notons également que l’iPhone SE 2020 peut filmer jusqu’en 4K à 60 im/s.

À l’avant, même topo : Apple intègre la caméra True Depth déjà utilisée dans le Xr. Composé d’un capteur de 7 mégapixels (ouverture de l’objectif f/2,2), le module photo frontal peut filmer jouque’en 1080p à 30 im/s, dispose d’un mode portrait (numérique), d’une stabilisation de l’image (logicielle) ou encore d’un mode HDR. Tous ces éléments devront bien sûr être analysés lors d’un test approfondi.

Le nouvel iPhone SE sera disponible en précommande dès le 17 avril 2020 à 14h pour des livraisons prévues dès le 24 avril 2020 (date de commercialisation). Apple le décline en trois coloris (noir, blanc, rouge) et trois capacités de stockage (64, 128 et 256 Go) proposées respectivement à 489, 539 et 659 euros.

À titre de comparaison, l’iPhone 8 – qu’il remplace au catalogue – était proposé à 539 euro en version 64 Go. La rumeur faisait état d’un modèle plus grand qui comblerait le vide laissé par le retrait au catalogue de l’iPhone 8 Plus. Pour l’heure, il n’en est rien.

Avec de tels tarifs, Apple réitère une stratégie adoptée pour la première fois en 2016 avec le lancement du premier iPhone SE. À l’époque, l’entreprise souvent qualifiée de « marque de technologies de luxe » opérait un virage à 180°. Pari réussi puisque l’iPhone SE premier du nom s’est écoulé par palettes. Cette version 2020 pourra-t-elle réitérer l’exploit ? Très certainement.