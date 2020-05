iPhone SE 2020 : « Surprise » ! Il se vend comme des petits pains

Les ventes d’iPhone SE 2020 seraient particulièrement soutenues à en croire un rapport de la firme Cowen. D’ici à juin, Apple aura en effet produit 6 millions de ces smartphones, soit 17% de la production totale. Et ça ne devrait que s’accélérer les trimestres suivants.

Admettons-le : de prime abord, il n’est pas toujours facile de comprendre les choix des dirigeants Apple. Surtout lorsque l’on compare avec l’époque du retour de Steve Jobs aux rennes de l’entreprise. La firme était alors dans une véritable révolution de son positionnement de marché.

Apple a lancé une série de produits devenus cultes, comme l’iPod, l’iPhone, Siri et l’iPad. Avec Tim Cook une page historique de l’entreprise se tourne. Apple continue de lancer de nouvelles innovations. Il y a eu l’Apple Watch qui s’est imposée comme leader du marché des smartwatch tout écosystèmes confondus.

L’iPhone SE 2020 est un pari gagnant

Ou encore le HomePod mais avec un succès plus mitigé (mais comment aurait-il pu en être autrement avec un tel prix ?). On s’attend également au lancement imminent de lunettes de réalité augmentée, les Apple Glass. Mais pour le reste, la firme capitalise surtout sur ses acquis en optimisant ses positionnements tarifaires au plus près de la demande et du potentiel de revenus.

C’est de facto ce qui se passe dans l’un des segments les plus matures de la firme : on parle bien sûr des iPhone. Là encore il y a des innovations, comme le silicium qu'embarquent ces appareils, ou encore la reconnaissance faciale Face ID lancée avec l’iPhone X et qui reste en avance sur les solutions concurrente.

Mais le gros des changements d’une génération à l’autre n’a rien qui ne fasse vraiment plus rêver. Et pourtant, les choix des dirigeants Apple restent particulièrement efficaces en termes de ventes et de revenus. Illustration avec l’iPhone SE 2020. L’appareil est fondamentalement un iPhone 8 de son écran LCD à larges bandes qui commencent à lui donner des airs d’appareils « vintage » à son capteur photo 12 Mpx.

En passant par sa puce A13 Bionic, et ses haut parleurs stéréo. Le tout pour un prix de 489 € (en France). Ce qui peut en fonction de votre écosystème de prédilection et de vos préférences vous pousser à penser « chouette, c’est moins cher que d’habitude » ou « à ce prix là il y a quand même de bien meilleures alternatives Android borderless ». Reste à savoir si la formule de l’iPhone SE 2020 fonctionne en termes de ventes.

Et visiblement c’est un OUI en or massif. Une étude Cowen reprise par PhoneArena révèle que d’ici le mois de juin, Apple vendra quelques 6 millions d’iPhone SE 2020 sur les 30 millions de ventes d’iPhone anticipées par la firme sur la période. Soit tout de même 17% du total. Et tout indique que la cadence va s’accélérer aux trimestres suivants.

Apple devrait vendre au cours du prochain trimestre 8 millions d’iPhone SE 2020. Cowen estime que la firme produira au total 25 millions d’iPhone SE sur toute l’année 2020 fêtes incluses. Grâce à ce produit, Apple parvient à contenir la baisse de ses prévisions de ventes sous les 5% sur l’ensemble de l’année 2020.

Alors même que la firme subit de plein fouet deux crises, celle du coronavirus, et celle qui est la conséquence de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Et qui met Apple sous la coupe de menaces de sanctions dans le pays.

Source : PhoneArena