iPhone SE 2020 : l’Haptic Touch a un problème avec les notifications, voici comment le résoudre

Plusieurs utilisateurs de l’iPhone SE 2020 rapportent que Haptic Touch ne fonctionne pas avec les notifications affichées par iOS, que ce soit dans le centre de notification ou l’écran de veroroillage. La fonction, qui fonctionne pourtant avec d’autres éléments de l’interface, semble avoir été intentionnellement désactivée.

L’iPhone SE 2020 a reçu de nombreux avis positifs depuis son lancement commercial le 24 avril dernier. Tous les avis concourent vers un excellent rapport qualité-prix sur le milieu de gamme, même si le smartphone n’est pas exempt de petits défauts. Certains de ces défauts sont inhérent à son héritage : le design un peu moins moderne que celui de l’iPhone 11, par exemple. Les bordures un peu larges. La technicité de l’appareil photo. Etc. D’autres sont des choix d’Apple. En voici un découvert par certains journalistes, dont ceux de MacRumors.

Le site américain a publié un article sur l’absence d’une fonction présente dans tous les iPhone quatre ans : l’ouverture d’une notification avec 3D Touch ou, plus récemment, avec Haptic Touch. En appuyant longuement sur une notification, il est possible d’accéder à une interaction rapide. Le cas le plus courant est celui d’un message auquel il est possible de répondre directement dans la fenêtre de notification sans ouvrir l’application associée. Les amateurs apprécient.

Selon MacRumors, la fonction est partiellement désactivée dans l’iPhone SE 2020. Il n’est pas possible d’accéder aux interactions rapides des notifications avec Haptic Touch depuis l’écran de verrouillage ou la zone de notification. En revanche, il semble que la fonction soit encore opérationnelle quand la notification apparaît à l’écran et quand l’iPhone est déverrouillé. Selon un journaliste de TechCrunch, ce n’est pas un bug. Apple a fait le choix de désactiver Haptic Touch sur les notifications.

Comment interagir avec les notifications sans Haptic Touch ?

Notez qu’il est possible de contourner le problème grâce à une petite astuce. Voici comment :

Dans le centre de notification ou l’écran de verrouillage, choisissez la notification avec laquelle vous souhaitez interagir.

Glissez celle-ci vers la gauche (et non vers la droite, sinon vous la masquez) pour faire apparaître un menu.

(et non vers la droite, sinon vous la masquez) pour faire apparaître un menu. Cliquez sur « Afficher » pour faire apparaître le message dans son ensemble, comme si vous aviez utilisé Haptic Touch.

» pour faire apparaître le message dans son ensemble, comme si vous aviez utilisé Haptic Touch. « Gérer » vous permet de contrôler l’affichage des notifications et « Effacer » masque la notification, comme si vous l’aviez glissé vers la droite.

