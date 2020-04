iPhone SE : Apple supprime l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus de son catalogue

L’officialisation de le sa seconde génération de l’iPhone SE a une conséquence sur le catalogue d’Apple : l’iPhone 8, mais aussi de la version Plus de ce dernier, disparaissent. Dès aujourd’hui, ils ne sont plus en vente sur le site de la firme de Cupertino. Un choix plus que logique : l’iPhone SE est une version actualisée de l’iPhone 8.

Il y a quelques instants, nous avons relayé l’officialisation de l’iPhone SE dans nos colonnes. Ou plutôt iPhone SE de deuxième génération, puisqu’il succède à celui que la firme a présenté en 2014. Comme les rumeurs l’affirmaient, l’iPhone SE rejoint donc les Mac, les MacBook, les iPod et les iPad en abandonnant tous les signes visibles de son appartenance à une certaine génération de smartphone.

Il sera en précommande à partir du 17 avril sur le site d’Apple au prix « modique » de 489 euros pour le premier palier de stockage (et cela frôle les 700 euros avec la plus haute configuration). Et, surtout, il devient le smartphone neuf le moins cher du catalogue d’Apple. Car, son arrivée coïncide évidemment avec le départ d’un autre modèle.

Le remplacé disparait du catalogue

Et même de deux modèles, puisqu’il s’agit de l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, qui sont sortis il y a deux ans et demi maintenant (en même temps que l’iPhone X). Ce départ est très logique. En effet, le nouvel iPhone SE s’appuie sur le design de l’iPhone 8, comme nous l’avons vu précédemment, avec sa coque en verre minéral et ses tranches couvertes d’aluminium. Même produit, mais plate-forme différente. Un concept utilisé initialement pour le premier iPhone SE.

En outre, l’iPhone 8 était vendu, jusqu’à hier, à prix relativement voisin de celui de ce nouvel iPhone SE : 479 euros en version 64 Go et 529 euros en version 128 Go. Soit 10 euros de moins que l’iPhone SE, alors qu’un fossé technologique les sépare. Aujourd’hui, la page commerciale de l’iPhone 8 (et de l’iPhone 8 Plus) a disparu du site d’Apple. Mais les deux téléphones sont toujours présents dans le comparateur en ligne (qui remonte même jusqu’à l’iPhone 6 et le premier iPhone SE), histoire de saisir le saut temporel entre ces deux modèles physiquement identiques.