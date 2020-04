Apple présente l’iPhone SE 2020, un smartphone démodé à partir de 489 €

Apple vient d’officialiser l’iPhone SE 2020, son nouvel iPhone d’entrée de gamme qui prend la succession de l’iPhone SE de première génération, 4 ans après sa commercialisation. Visuellement, le smartphone présente un design vieux comme Mathusalem. Il arbore en effet d’énormes bordures de part et d’autre de son écran de 4,7 pouces et signe le retour du capteur d'empreintes digitales Touch ID.

Apple a officialisé l’iPhone SE de deuxième génération par voie de communiqué de presse ce mercredi 15 avril 2020. Comme les fuites l’annonçaient ces derniers jours, la Pomme a décidé de conserver le nom de la première génération du smartphone plutôt que de le nommer iPhone 9, tel qu’on la désignait depuis un moment. Avec cette nouvelle proposition, Apple veut joueur dans la même cour que ses concurrents Android sur le segment des smartphones à moins de 500 €.

Ceux qui souhaitent s’offrir ce nouvel iPhone devront néanmoins consentir plusieurs sacrifices. Il affiche en effet un design qui nous ramène quasiment trois ans en arrière. Exit l’apparence bord à bord introduite par l’iPhone X et héritée par ses successeurs. Vous aurez l’impression de tenir en main un iPhone 8 puisqu’il arbore le même design.

iPhone SE 2020 : la fiche technique

L’iPhone SE de deuxième génération est équipé d’un écran LCD compact de 4,7 pouces contre 4 pouces pour l’iPhone SE de première génération. La dalle offre une définition HD avec la technologie True Tone qui règle automatiquement la balance des blancs en fonction de la lumière ambiante afin d’assurer une expérience de visualisation plus naturelle. Il est par ailleurs compatible Dolby Vision et HDR10.

Le principal atout de l’iPhone SE 2020, c’est bien son SoC Apple A13 Bionic qui le met sur un pied d’égalité avec les derniers iPhone 11 et 11 Pro. Les utilisateurs n’auront donc rien à envier à ces derniers sur cet aspect. Apple ne précise pas la quantité de mémoire vive du nouveau smartphone, mais les fuites annonçaient 3 Go de RAM.

Pour ce qui est de la partie photo, le nouvel iPhone profite d’un capteur unique de 12 MP (f/1,8) à l’arrière avec le mode Portait. Au tableau des nouveautés, on peut également citer sa compatibilité avec le WiFI 6, la connectivité LTE classe Gigabit, la recharge sans fil, mais aussi avec une recharge rapide qui lui permet de récupérer 50% d’autonomie en 30 minutes de charge.

Pour la partie biométrie, l’iPhone SE 2020 ne bénéficie pas de la technologie de reconnaissance facile des derniers iPhone. Le capteur d’empreintes digitales Touch ID est de retour et permet aux utilisateurs de profiter d’une « sécurité de pointe » selon Apple.

iPhone SE 2020 : disponibilité et prix

Les précommandes seront ouvertes le vendredi 17 avril à partir de 14 heures pour une disponibilité une semaine après, soit le vendredi 24 avril 2020. L’iPhone SE sera en vente dans 40 pays, y compris en France au prix de 489 € pour la version de base offrant 64 Go de stockage. C’est 50 € moins cher que l’iPhone 8 à son lancement. Le smartphone sera également disponible en versions 128 Go à 539 € et 256 Go à 659 €. Trois couleurs sont proposées : : le blanc, e noir et le rouge.