iPhone SE (2020) : voici pourquoi de nombreux fans d’Android risquent de l’acheter

Apple lance son iPhone SE 2020 à un moment idéal, et pour un prix qui lui permet de se comparer favorablement à de nombreux smartphones Android concurrents. De quoi convaincre de nombreux utilisateurs de changer d’écosystème ?

Il ne vous a sans doute pas échappé qu’Apple a lancé en douce un nouveau smartphone : l’iPhone SE 2020. La proposition a vraiment des arguments pour séduire jusqu’à certains utilisateurs Android, dans un contexte assez particulier où les constructeurs Android qui persistent à lancer des produits moins chers se font de plus en plus rares.

Le chipset Apple A13 Bionic associé à iOS 13 délivre de meilleures performances que la plupart des smartphones Android. Le SoC mobilise un CPU hexa-coeurs avec deux coeurs Lightning puissants cadencés à 2.66 GHz et quatre coeurs plus efficients baptisés Thunder. Par contraste, le Snapdragon 855 de Qualcomm est construit autour de coeurs Kryo 485 modifiés.

iPhone SE 2020 : petit prix, gros muscles

Il embarque un coeur puissant cadencé à 2.96 GHz, un trio de coeurs cadencés à 2.42 GHz et quatre coeurs moins énergivores cadencés à 1.78 GHz. On pourrait croire à lire cela que les smartphones sous Snapdragon 855 délivrent de meilleures performances, d’autant qu’ils ont plus de RAM. C’est pourtant une erreur.

Pour vous donner une idée, ce test Geekbench donne pour l’A13 Bionic des scores de 4842/11280 contre 3623/11365 pour le Snapdragon 855+ qui est une version overclockée du S855. Plusieurs benchmarks placent également les performances de l’A13 Bionic au-dessus de celles du Snapdragon 865 – disponible sur les smartphones les plus premium du marché et qui est censé délivrer des performances 20% meilleures que celles du Snapdragon 855+.

Le peu de RAM proposé sur ce smartphone est un non-problème à cause du fonctionnement différent d’iOS, et de la capacité d’Apple à optimiser très finement ses produits. Outre ce chipset musclé, il a également la recharge sans fil, un capteur photo 12 Mpx de qualité (à défaut d’être le meilleur), le WiFi 6, et le Bluetooth 5.0, des hauts parleurs stéréo et la certification IP67.

Il a également été conçu à contre-courant de la tendance des constructeurs concurrents à proposer des formats toujours plus grands et moins ergonomiques. Avec un écran 4.7″ il s’agit ainsi d’un des modèles les plus compacts disponibles sur le marché. Il s’agit par ailleurs d’un smartphone griffé Apple, ce qui veut dire plusieurs choses.

iPhone SE 2020 : le ticket d’entrée dans l’écosystème Apple n’a jamais été aussi bon marché

D’abord une prise en charge assez exceptionnelle des mises à jour par rapport aux pratiques dans le reste de l’industrie. Les iPhone sont souvent pris en charge 5 ans, pendant lesquels l’utilisateur bénéficie de toutes les mises à jour majeures et incrémentales, sans aucun délai. Le smartphone est optimisé pour fonctionner de la manière la plus continue possible avec vos autres appareils Apple, comme votre mac, votre Apple TV ou votre iPad.

Vous bénéficiez ainsi d’un copier coller natif entre vos appareils, ainsi que de la synchronisation de vos applications dans le cloud et du mode continuité qui vous permet de commencer quelque chose sur un appareil et de la continuer sur une autre. iOS est également la plateforme où vous trouverez le plus de jeux mobiles de qualité.

Bien sûr, il n’est pas exempt de défauts. On peut lui reprocher son design un peu vieillot avec les deux grosses bandes inutiles en haut et en bas de l’écran. Ou encore son capteur selfie 7 Mpx, ou sa batterie de moins de 2000 mAh – bien qu’on sait sur ce dernier point à quel point les optimisations d’Apple peuvent lui donner une autonomie étonnante.

L’iPhone SE 2020 n’a pas beaucoup de concurrents dans les smartphones récents

Mais à 489 € voire 349 € en cas de reprise, le prix est juste pour un nouvel iPhone – trouver d’autres smartphones Android concurrents dans les mêmes prix n’est pas si évident, surtout si vous souhaitez des fonctionnalités et performances semblables. Evidemment, Apple profite de la montée en gamme de constructeurs comme OnePlus qui ne proposent plus rien à moins de 799 €, par exemple. Mais aussi de la crise du coronavirus qui ralentit les sorties chez les constructeurs Android.

La firme semble au passage se ficher complètement de la 5G sur ce modèle que l’on peut qualifier chez Apple d’entrée de gamme. Ce que l’on peut comprendre, étant donné de l’impact de cette technologie sur le prix des appareils, et le fait que les réseaux 5G n’en sont, dans le monde, qu’à leurs débuts. Avec le mix de fonctionnalités qu’il propose, l’iPhone SE 2020 n’affronte ainsi qu’une poignée de smartphones sortis en 2019 – 2020.

Dont le Pixel 4 de Google qui est meilleur sur de nombreux points, mais dont la sortie commence à dater, avec un prix qui reste à 769 € sur le site officiel. On peut aussi citer le LG G8S ThinQ, avec un meilleur écran, une meilleure partie photo, et une batterie bien plus conséquente proposé sous les 400 €. Au-delà de ces deux options on a soit des smartphones qui sont sortis avant 2019, soit des smartphones ne proposant pas toute la fiche technique de l’iPhone SE 2020, notamment l’étanchéité IP 67.