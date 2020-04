iPhone SE 2020 : Apple intègre 3 Go de RAM et une batterie de 1 821 mAh

L’iPhone SE 2020 est équipé de 3 Go de RAM et d’une batterie de 1821 mAh, révèle un opérateur chinois. Sans surprise, le nouvel iPhone abordable partage de nombreux points communs avec l’iPhone 8 sorti en 2017. Néanmoins, Apple a tout de même revu à la hausse la quantité de mémoire vive destiné à épauler le SoC.

Fidèle à ses habitudes, Apple n’a pas communiqué sur les caractéristiques techniques précises de son nouvel iPhone SE 2020. Sur son site web, la firme de Cupertino passe sous silence la quantité de mémoire vive intégrée et la taille de la batterie. Pour obtenir des détails sur la fiche technique d’un nouvel iPhone, il faut donc toujours se tourner vers des tiers.

Même batterie que l’iPhone 8 pour l’iPhone SE 2020

Cette fois, les précisions concernant la fiche technique de l’iPhone SE nous viennent de China Telecom, un opérateur chinois. D’après les informations publiées sur le site officiel de l’opérateur, l’iPhone SE 2020 est alimenté par 3 Go de RAM.

C’est 1 Go de mémoire vive en plus par rapport à l’iPhone 8, récemment supprimé du catalogue d’Apple. C’est aussi 1 Go de RAM en moins par rapport aux iPhone XS et aux iPhone 11, plus haut de gamme. Quoi qu’il en soit, la quantité de RAM intégrée n’est pas représentative de la vélocité de l’iPhone. Grâce à ses SoC maison et l’optimisation logicielle d’iOS, Apple n’a pas besoin d’intégrer d’importantes quantités de RAM pour obtenir des performances de haut vol. L’iPhone SE profite d’ailleurs de la même puce A13 Bionic que les iPhone 11.

Toujours selon China Telecom, l’iPhone abordable est alimenté par une batterie de 1821 mAh, comme l’iPhone 8. Ce n’est pas surprise : l’iPhone SE 2020 est pensé comme un version 2.0 de l’iPhone 8. Les deux smartphones ont d’ailleurs le même design. Apple promet d’ailleurs jusqu’à 13 heures en lecture vidéo, jusqu’à 8 heures en streaming vidéo et jusqu’à 40 heures en lecture audio, comme c’était le cas pour l’iPhone 8.

Pour rappel, les précommandes de l’iPhone SE 2020 ouvrent ce vendredi 17 avril 2020. Le smartphone est proposé au prix de départ de 489 euros. Que pensez-vous de la stratégie d’Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.