iOS 27 : Apple Intelligence et Siri AI arrivent enfin, mais qui pourra en profiter ?

Lors de l’édition 2026 de sa Worldwide Developers Conference, Apple a dévoilé les deux nouveautés majeures qui lui permettront de véritablement entrer dans l’ère de l’IA lorsqu’elles seront disponibles : une nouvelle version d’Apple Intelligence et Siri AI. Mais quand aura lieu leur déploiement ? Quels produits les recevront ? Quid des restrictions européennes ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

apple intelligence

Ce 8 juin s’est tenue l’une des keynotes annuelles d’Apple : la Worldwide Developers Conference (WWDC). Lors de cet événement, la firme de Cupertino a dévoilé toutes les nouveautés logicielles qui arriveront sur ses produits : un égaliseur audio (il était temps), iOS 27, une nouvelle version d’Apple Intelligence ou encore Siri AI.

Et si l’on vous a déjà partagé quels seront les iPhone éligibles à iOS 27, il est nécessaire de faire le point sur la disponibilité de la nouvelle version d’Apple Intelligence et de Siri AI. Il existe en effet quelques restrictions matérielles et politiques liées à ces deux nouveautés.

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Qui aura droit à Apple Intelligence et Siri AI et quand ?

Commençons par la nouvelle version d’Apple Intelligence, l’IA qui manquait cruellement aux iPhone. Elle sera disponible dès cet automne sur les divers systèmes d’exploitation de la marque à la pomme croquée : iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27. Dans le détail, voici la liste des modèles qui la prendront en charge :

  • Toute la gamme iPhone 17 et ultérieure
  • Toute la gamme iPhone 16
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPad mini (A17 Pro)
  • Tous les modèles d’iPad embarquant une puce M1 ou ultérieure
  • MacBook Neo (A18 Pro)
  • Tous les modèles de Mac équipés d’une puce M1 ou ultérieure
  • Apple Vision Pro dotés d’une puce M2 ou ultérieure,
  • Apple Watch Series 9 ou ultérieure
  • Apple Watch Ultra 2 ou ultérieure
  • Apple Watch SE 3 à condition d’être jumelée à un iPhone compatible avec Apple Intelligence à proximité

Comme souvent, la disponibilité des fonctionnalités pourra varier en fonction de la région, des langues prises en charge ou encore du modèle de l’appareil. Certaines seront également soumises à des limites d’utilisation quotidiennes s’expliquant par le fait qu’elles sont gourmandes en ressources serveur – mais la plupart des forfaits iCloud+ offrent un accès étendu.

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Quant à Siri AI, les restrictions seront plus importantes lors de son lancement. Mais notez d’abord que cette version dopée à l’IA de Siri sera disponible sur les appareils compatibles avec Apple Intelligence. Passons désormais en revue les limitations. D’abord, le nouvel assistant dopé à l’IA d’Apple « sera disponible en version bêta plus tard cette année ». La firme ne précise pas ce qu’elle entend par « plus tard » – probablement pour anticiper d’éventuels retards de développement. Initialement, Siri AI ne sera disponible qu’en anglais, mais la marque a partagé son souhait d’étendre « rapidement la prise en charge à d’autres langues ».

Surtout, son déploiement initial dans l’Union européenne sera restreint à certains OS : il ne sera pas disponible sur iOS et iPadOS ; en revanche, les propriétaires de Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro compatibles et configurés dans une langue prise en charge pourront en bénéficier.


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