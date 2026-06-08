Bravo Apple : en 2026, l’iPhone se dote enfin d’un égaliseur audio

Parmi les nouveautés annoncées par Apple pour iOS 27, on retrouve l'intégration d'un égaliseur audio, fonction absente jusqu'ici. Mais il n'est compatible qu'avec les AirPods.

Lors de la keynote d'introduction de la WWDC (Worldwide Developers Conference) 2026, Apple a présenté une fonctionnalité demandée de longue date par les utilisateurs d'iPhone : un égaliseur audio. Cette fonctionnalité permet de régler précisément le niveau sonore sur les différentes bandes de fréquences. Les amateurs de basse pourront par exemple pousser les graves, tandis que ceux qui estiment que les aigus sont un peu trop perçants pourront les atténuer.

Une telle option était jusqu'ici disponible dans l'application Apple Music, mais ne fonctionnait donc qu'au sein de l'app. Sur YouTube, n'importe quelle application avec de l'audio, ou même des fichiers en local, il n'y avait pas d'égaliseur pour personnaliser son expérience d'écoute. Cette fois, nous aurons un véritable égaliseur directement dans les paramètres d'iOS 27, qui agit sur l'ensemble du système.

iOS 27 : Apple se décide finalement à intégrer un égaliseur audio natif

Une condition est toutefois à remplir pour en bénéficier : il faut que des AirPods soient connectés à l'iPhone pour être en mesure d'égaliser le son à sa convenance. Une limite frustrante pour ceux qui sont équipés d'un modèle d'écouteurs ou de casque d'une autre marque, ou qui espéraient même que l'égaliseur puisse agir au niveau des haut-parleurs. Alors que l'UE a obligé Apple à offrir l'appairage Bluetooth rapide aux équipements audio autres que ceux de l'entreprise, le constructeur a trouvé une nouvelle option exclusive pour différencier et donner un avantage à ses propres produits.

“Les AirPods sont conçus et fabriqués par Apple pour restituer fidèlement la musique, les séries TV, les films et les appels. Si vous préférez un autre profil sonore, vous pouvez personnaliser la façon dont vos AirPods restituent les contenus audio que vous écoutez”, explique Apple dans les paramètres audio d'iOS 27. Pour la majorité des utilisateurs, les réglages par défaut devraient convenir dans la plupart des situations. Mais pour les audiophiles les plus exigeants ou les personnes qui aiment particulièrement un profil de spectre audio, cet égaliseur sera bienvenu. Vous pouvez trouver la liste des iPhone compatibles avec iOS 27 ici.